SKYWORTH est de retour au CES 2022 avec une gamme de téléviseurs phare

LAS VEGAS, 7 janvier 2022 /CNW/ - SKYWORTH, une marque de téléviseur mondiale de premier plan, participe au Consumer Electronics Show (CES) 2022 après une année d'affaires fructueuse. Dans le cadre de la présentation de ses plus récentes innovations, la marque met en vedette le SKYWORTH W82 - premier téléviseur transformable DELO produit en série et lauréat d'un prix d'innovation au CES 2022 -, le SKYWORTH S82 - un tout nouveau téléviseur DELO 4K doté d'un système d'affichage de couleurs de pointe qui mise sur la précision - ainsi que d'autres produits de grand écran du portefeuille américain de SKYWORTH.

SKYWORTH enregistre un excellent rendement commercial en 2021

Au cours des trois premiers trimestres de 2021, SKYWORTH a enregistré une hausse de 10,8 % et de 35 % des revenus de vente sur 12 mois en Chine et dans les marchés d'outre-mer, respectivement[1]. En particulier dans le segment des téléviseurs DELO, SKYWORTH s'est classée au premier rang sur le plan des parts de marché au premier semestre de 2021 en Chine[2] et a connu une augmentation rapide du volume des ventes dans les marchés étrangers. Pour toute l'année, l'entreprise prévoit une croissance constante sur les marchés étrangers, surtout en Amérique latine et dans les régions de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Les réalisations en matière de ventes sont attribuables à l'investissement constant de SKYWORTH dans les technologies d'affichage de pointe. L'an dernier, SKYWORTH a lancé une gamme de produits vedettes, y compris des téléviseurs DELO 4K et des moniteurs de jeu (SKYWORTH W82, S82 et G90), un téléviseur DELO 8K de 88 po (SKYWORTH W92), et un téléviseur 4K intelligent à miniDEL (SKYWORTH Q72) :

Le SKYWORTH W82 est un téléviseur 4K de 120 Hz avec un écran DELO de 65 po qui peut passer d'une forme plate à une forme incurvée en une seule touche de télécommande. Équipé du système Dolby Vision, de la technologie HDR10, de la version 4K du SKYWORTH AI PICTURE QUALITY ENGINE et du SKYWORTH AUDIO DRUM, il offre une expérience audiovisuelle de qualité supérieure, idéale pour diverses formes de divertissement à domicile. De plus, ce produit est lauréat d'un prix d'innovation au CES 2022, décerné dans les catégories « Gaming » et « Video Displays ».

Le SKYWORTH S82 est un téléviseur DELO 4K de 120 Hz qui permet aux utilisateurs de voir une image réaliste grâce au système d'affichage de couleurs nettes de la technologie de pointe ?E0.86, pris en charge par la version 4K du SKYWORTH AI PICTURE QUALITY ENGINE , du système Dolby Vision, de la technologie HDR10 et du SKYWORTH AUDIO DRUM .

SKYWORTH a en outre mis au point deux nouvelles technologies DELO Basic Module (OBM) , OBM Transform et OBM Slim, et a lancé sa série de téléviseurs DELO 4K (séries SKYWORTH XC9300 et XC9000) sur le marché américain pour la première fois.

En 2022, l'entreprise offrira aux utilisateurs du monde entier un plus grand nombre de produits avec une image de qualité exceptionnelle et des fonctions intelligentes.

Engagement accru envers le marché nord-américain avec plus de distributeurs, une chaîne d'approvisionnement renforcée et un nouveau partenariat stratégique avec Google

Grâce à un réseau de distribution amélioré et au soutien de partenaires, SKYWORTH a réalisé des revenus de vente records, notamment aux États-Unis et au Canada, qui ont renforcé son rendement mondial.

John Homlish, vice-président principal des ventes et du marketing chez SKYWORTH USA, a déclaré : « 2021 a été une année d'expansion pour les commerçants. Aux États-Unis, nous avons ajouté 151 points de vente au détail Conn's Home Plus qui servent 15 États. Nous avons aussi poursuivi nos efforts d'expansion avec le groupe d'achat NATM, y compris ABC Warehouse, Nebraska Furniture Mart et Cowboy Maloney. Au Canada, nous avons ajouté 82 points de vente au détail London Drugs qui servent 35 grands marchés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. L'expansion des marchés tertiaires a été portée par O'Rourke Sales Company, notre distributeur national. Les nouvelles activités aux États-Unis et au Canada représentaient plus de 30 % de notre chiffre d'affaires total.

À l'approche de 2022, nous sommes pleinement déterminés à accroître notre présence aux États-Unis et au Canada et à lancer des téléviseurs intelligents à grand écran ACL et DELO. Ainsi, un plus grand nombre de consommateurs pourront profiter des expériences audiovisuelles exceptionnelles que nous avons à offrir. »

À l'appui de sa stratégie d'expansion, en 2022, SKYWORTH transférera de la Chine au Mexique son usine de fabrication pour le marché nord-américain. Ce transfert réduira considérablement les délais de livraison aux distributeurs et aux consommateurs et diversifiera la chaîne d'approvisionnement, ce qui permettra de la protéger contre les perturbations externes.

Pour améliorer davantage l'expérience de divertissement, SKYWORTH lancera une gamme de modèles Google TVMC pour les marchés des États-Unis et du Canada. Le lancement est prévu pour l'été 2022. Google TV rassemble entre autres des films, des émissions et des chaînes télévisées d'émissions diffusées en direct[3], à l'échelle d'applications et d'abonnements, et les organise. Les utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux contenus à visionner à l'aide de recommandations basées sur ce qu'ils regardent et leurs intérêts. Avec des profils créés pour chaque membre du ménage, y compris les enfants, tout le monde peut connaître une expérience de divertissement personnalisée. Grâce à la technologie de reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent demander à Google de trouver des films et des émissions, de répondre à des questions, de contrôler des appareils de maison intelligente et plus encore.

La fonction Smart Google TV de SKYWORTH prévue pour le marché nord-américain en 2022 comprendra 5 nouvelles séries et 11 modèles différents :

Les téléviseurs de la série en tête de gamme QLED UD8500 UHD 4K à miniDEL - offerts en formats d'écran de 65 po et de 75 po - auront une forme profilée sans cadre, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des systèmes Dolby IQ et Dolby Atmos, des technologies HDR10 et HLG HDR, et un syntoniseur ATSC 3.0.

La série UD8000 est une gamme de téléviseurs UHD QLED 4K offerts en formats d'écran sans cadre de 65 po et 75 po , à taux de rafraîchissement de 60 Hz , dotés des technologies HDR10 et HLG HDR et du système sonore Dolby Audio .

QLED po po Hz HLG HDR Dolby Audio Les téléviseurs de la série UHD UD7500 4K, avec un grand écran de 86 po et un taux de rafraîchissement plus performant de 120 Hz , seront encastrés dans une armoire en métal de première qualité.

po Hz Les téléviseurs de la série améliorée UHD UD7200G 4K (« G » pour Google TV ) sont offerts en formats d'écran de 50 po , 55 po , 65 po et 75 po , avec une forme sans cadre et un taux de rafraîchissement de 60 Hz .

G TV po po po po Hz La série d'entrée de gamme TD7300, conçue pour des espaces de visionnement plus petits, est proposée en formats d'écran de 32 po et de 40 po .

Solutions de divertissement à domicile de SKYWORTH présentées à Las Vegas

Du 5 au 8 janvier, SKYWORTH tiendra une présentation promotionnelle au Westgate Las Vegas Resort & Casino, où seront exposés les modèles SKYWORTH W82 et SKYWORTH S82, ainsi que deux modèles de sa gamme américaine. Il s'agit du SKYWORTH UD7200, un téléviseur UHD 4K offert en formats d'écran de 50 po, 55 po et 65 po, et du SKYWORTH UD6200, un téléviseur UHD 4K doté d'un grand écran de 75 po. Les deux produits ont une forme sans cadre et sont équipés de la technologie Chameleon Extreme 2.0, de la technologie HDR 10 et du format HLG, et des systèmes Dolby Audio et DTS. La mise à niveau vers Google TVMC est prévue pour 2022.

Le téléviseur SKYWORTH W82 est également exposé au kiosque officiel des prix d'innovation du CES : kiosque no 52952, Halls A-C, The Venetian Expo.

À propos de SKYWORTH TV

SKYWORTH TV est un important fabricant mondial de téléviseurs et un pionnier de l'intelligence artificielle des objets sur grand écran. Fondée en 1988, SKYWORTH TV offre depuis plus de 30 ans des solutions avancées de divertissement à domicile et est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de téléviseurs Android. Dans le cadre de sa proposition de marque sur le thème de la préparation de l'avenir, SKYWORTH TV continue d'investir massivement dans la recherche et dans le développement, ainsi que dans les solutions technologiques novatrices, et se consacre à diriger la transformation de l'industrie de la télévision afin de révolutionner les expériences de maison intelligente. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://www.skyworth.net/global

[1] Source : Rapport financier du troisième trimestre 2021 de SKYWORTH GROUP LIMITED. [2] Source : Rapport d'AVC. [3] Les émissions télévisées diffusées en direct sont uniquement offertes aux États-Unis. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque de commerce de Google LLC.

