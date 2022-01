TRICORBRAUN ACHÈTE DES LEADERS DE L'EMBALLAGE DE BOISSONS, ZUCKERMAN HONICKMAN ET VESSEL PACKAGING





Les acquisitions viennent élargir la présence de TricorBraun sur le marché de l'emballage de boissons

SAINT-LOUIS, 6 janvier 2022 /CNW/ - Tricorbraun, un leader mondial de l'emballage, a annoncé aujourd'hui qu'il a fait l'acquisition de Zuckerman Honickman (ZH) et de Vessel Packaging (Vessel), des meneurs dans le secteur de l'emballage de boissons, pour ainsi renforcer la position de l'entreprise sur le marché de l'emballage de boissons.

« Nos acquisitions de Zuckerman Honickman, un nom qui est synonyme de meilleur emballage de boissons, et de Vessel Packaging, un important distributeur canadien à valeur ajoutée de canettes en aluminium, renforcent notre capacité à servir nos clients du secteur des boissons avec des offres et des services agrandis dans toute l'Amérique du Nord, » a déclaré le président-directeur général de TricorBraun, Court Carruthers. « Nous sommes très impatients d'accueillir les équipes de ZH et de Vessel dans la famille TricorBraun et nous avons hâte de commencer à investir dans leur développement continu. »

Tous les membres de l'équipe de ZH et de Vessel, y compris le président de ZH, Michael Zuckerman, le vice-président principal de la stratégie et du développement, Lorne Paskin et le vice-président des opérations, Jon Zuckerman, ainsi que le directeur général de Vessel Packaging, Matt Leslie et le chef de l'exploitation, Mitchell Evanecz, demeureront au sein de TricorBraun. Les entreprises mèneront leurs opérations en tant qu'entreprises distinctes et autonomes. Les équipes continueront à travailler sur leurs lieux actuels. Prenant effet immédiatement, les entreprises porteront les noms de Zuckerman Honickman, une entreprise TricorBraun, et Vessel Packaging, une entreprise TricorBraun.

Zuckerman Honickman

Plus de 130 ans d'expertise dans le service des marques de boisson les plus emblématiques au monde

Zuckerman Honickman, une entreprise familiale de quatrième génération appuyée par plus de 130 ans d'expérience, fournit des emballages novateurs à plusieurs des marques de boisson les plus emblématiques au monde, ainsi qu'à des marques entrepreneuriales et révolutionnaires. L'entreprise sert des clients dans chaque secteur des boissons, y compris les boissons énergétiques, la bière artisanale, le cidre, les boissons gazeuses artisanales, le vin, les spiritueux et autres. ZH, dont le siège social est à King of Prussia en Pennsylvanie, sert ses clients partout aux États-Unis et au Canada.

« Depuis plus d'un siècle, les clients comptent sur la grande expertise et les solutions novatrices d'emballage de Zuckerman Honickman, » a déclaré le président de Zuckerman Honickman, Michael Zuckerman. « Nous savons que TricorBraun partage le même dévouement qui va au-delà des attentes des clients et les deux équipes maintiennent de bonnes relations avec les clients et les fournisseurs. Les coutumes de Zuckerman Honickman et de TricorBraun s'accordent étroitement et nous sommes très impatients de vivre notre prochaine phase de croissance avec un leader de l'emballage tellement respecté. »

Avec l'acquisition de ZH, TricorBraun augmente son offre en matière de boissons et étend considérablement son expertise liée à l'emballage de boissons et à l'emballage durable. Dans le cadre de la transaction, TricorBraun a fait également l'acquisition de Delta Industries, une filiale de ZH et un distributeur de bouteilles et de pulvérisateurs à gâchette réutilisables.

Vessel Packaging

Important distributeur canadien à valeur ajoutée de canettes en aluminium

Depuis sa fondation en 2013 en tant qu' entreprise de mise en canette mobile afin de servir les brasseurs artisanaux de la Colombie-Britannique, Vessel s'est transformée en un guichet unique pour les canettes en aluminium, offrant de tout, de la mise en canette et des services de conception mobiles, jusqu'aux canettes imprimées, en passant par les capsules de canettes, les caisses de transport, les manchons thermorétractables et d'autres services d'étiquette. L'entreprise sert tous les principaux marchés de boissons, y compris la bière , le vin, le cidre, le kombucha, le café, l'eau gazeuse et les boissons prêtes à boire (PAB). Vessel a une présence nationale qui comprend cinq sites au Canada (Vancouver, Calgary, Mississauga, Ottawa et Montréal) et il sert des clients partout au Canada et aux États-Unis.

« Nos clients nous font confiance comme associé de l'emballage grâce à notre fiabilité, notre expertise et nos services d'emballage à valeur ajoutée, » a déclaré le président-directeur général de Vessel Packaging, Matt Leslie. « Nous sommes énormément fiers de notre solide réputation dans le secteur des boissons et nous sommes impatients de commencer notre prochain chapitre de croissance avec TricorBraun. »

Avec l'acquisition de Vessel, TricorBraun étend son offre dans le secteur des boissons et établit une position plus approfondie en ce qui concerne les canettes en aluminium, en plus d'accroître son empreinte canadienne.

Depuis sa fondation, TricorBraun a collaboré avec des équipes de gestion pour faire l'acquisition de près de 30 entreprises d'emballage dont elle a su accélérer la croissance.

Les détails financiers des accords n'ont pas été dévoilés. J.P. Morgan Securities LCC agit en tant que conseiller financier exclusif de Zuckerman Honickman. KPMG Corporate Finance Inc. agit en tant que conseiller financier exclusif de Vessel.

Au sujet de Zuckerman Honickman

Zuckerman Honickman, un partenaire constant et fiable depuis plus de 100 ans, est la ressource par excellence en matière de solutions novatrices pour l'emballage des boissons. Reconnue pour sa capacité à établir les normes concernant les solutions de contenants à source unique, l'entreprise offre aux client des produits d'emballage pour les boissons de toutes sortes. En soutenant les marques entrepreniales tout autant que celles qui sont établies avec son intelligence commerciale experte, le meilleur service à la clientèle du secteur et un réseau solide de fournisseurs de service et de conseillers, l'entreprise fournit ainsi aux clients les outils pour exceller dans un secteur extrêmement concurrentiel.

Au sujet de Vessel Packaging

Vessel Packaging est un important distributeur indépendant d'emballage pour canettes en aluminium au Canada. Nous servons le secteur des boissons au complet, de la bière jusqu'au vin, en passant par le cidre, le kombucha, le café et les autres boissons. Fondée en 2013 en tant qu'entreprise de mise en canette mobile appelée West Coast Canning, Vessel Packaging mène maintenant ses opérations à cinq endroits au Canada.

Au sujet de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est le leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballage principal en Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions novatrices pour une vaste gamme de marchés de destination de clients avec des contenants, des fermetures, des distributeurs, des tubes et des flexibles en plastique, en verre et en aluminium. Notre centre de conception et d'ingénierie fournit des conceptions avant-gardistes, fondées sur les commentaires des clients et des solutions créatives. Nous tirons profit de l'expertise de notre chaîne d'approvisionnement internationale, de notre vaste empreinte durable et de notre pouvoir d'achat inégalé pour localiser les meilleurs partenaires en approvisionnement et les solutions rentables pour nos clients. TricorBraun se compose de plus de 1 500 professionnels de l'emballage qui mènent leurs opérations depuis plus de 70 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

