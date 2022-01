P&G Beauty annonce BeautySPHERE : une expérience virtuelle immersive alliant innovation et beauté responsable, à l'occasion du CES 2022





P&G Beauty s'est lancée aujourd'hui dans le monde de la narration virtuelle, grâce à BeautySPHERE, à l'occasion du salon de l'électronique grand public, Consumer Electronics Show. BeautySPHERE fait ses premiers pas dans le métavers en permettant aux visiteurs d'interagir virtuellement avec la gamme de marques de P&G Beauty, grâce à des contenus réels et simulés.

« BeautySPHERE s'inspire de notre engagement constant qui consiste à trouver de nouveaux outils surprenants permettant aux individus de se connecter avec nos marques, nos produits et nos valeurs », a déclaré Alex Keith, PDG de P&G Beauty. « Grâce à ces expériences numériques entièrement immersives, nous espérons que les visiteurs pourront interagir avec nos marques de manière inédite, surprenante et propice à la fidélisation. »

BeautySPHERE, disponible depuis n'importe quel ordinateur de bureau, offre un voyage de découverte dans l'univers de la Beauté responsable (Responsible Beauty), plateforme de P&G Beauty, qui permet de devenir une force positive en matière de beauté dans le monde. Grâce à des contenus attrayants, des tables rondes diffusées en direct, et un défi ludifié, les visiteurs découvriront les principes interconnectés de la Beauté responsable, où figurent le développement durable, la sécurité, la transparence, la qualité et la performance, ainsi que l'égalité, l'inclusion et le bien-être.

Les visiteurs de BeautySPHERE seront guidés via des contenus vidéo immersifs qui dévoileront la manière dont P&G Beauty a d'ores et déjà concrétisé les principes de la Beauté responsable, grâce à son portefeuille de marques. Les contenus soulignent l'engagement envers la Beauté responsable, de P&G Beauty, consistant à inspirer d'autres acteurs, promouvoir le progrès, et accélérer le changement positif.

« En dehors de BeautySPHERE, ces principes favorisent un impact dans le monde réel, et nous servent de modèle en matière d'innovation et de développement de produits pour les générations à venir », a souligné Alexis Schrimpf, vice-présidente de la Conception, division mondiale des Soins de la peau et soins personnels. « Nous sommes ravis de partager cette approche avec un plus grand nombre de personnes à travers le monde, via BeautySPHERE. »

Lors du CES, BeautySPHERE organisera six tables rondes sur la Beauté responsable, diffusées en direct (du mercredi 5 janvier au vendredi 7 janvier), qui incluront des discussions avec des chercheurs, des experts de marque et des innovateurs de P&G, ainsi qu'avec l'experte en métavers, Cathy Hackl, qui a conseillé P&G sur la stratégie de BeautySPHERE, et Kelsey Impicciche, streameuse sur Twitch. Chaque table ronde proposera une discussion approfondie sur des thèmes liés à la sécurité des produits, à l'égalité, à l'inclusion, et plus encore. Rendez-vous sur BeautySPHERE.com pour consulter le programme complet.

Les participants de BeautySPHERE peuvent également visiter virtuellement le leader mondial en sciences végétales, les Jardins botaniques royaux de Kew, afin de découvrir comment les scientifiques de P&G s'associent avec les experts de Kew pour vérifier que les ingrédients végétaux utilisés dans les produits Herbal Essences bio:renew sont authentiques et de haute qualité. Dans le cadre de cette expérience, les visiteurs peuvent authentifier leurs propres ingrédients botaniques, guidés par Katie Piper, auteure à succès, philanthrope et ambassadrice Pantene, qui informera les visiteurs au sujet des plantes qu'ils découvriront. Mme Piper défend ses propres principes de Beauté responsable, concernant la transparence et l'inclusion, en sensibilisant les autres survivants d'agressions à l'acide. Sa fondation entend construire un monde où les cicatrices ne limitent pas les fonctions, l'inclusion sociale, ou le sentiment de bien-être d'une personne.

Mme Schrimpf a ajouté : « Dans l'esprit de la Beauté responsable, chaque participant de BeautySPHERE qui achèvera notre parcours virtuel Herbal Essences aura l'opportunité d'influencer positivement le monde réel, en contribuant à planter un vrai arbre à Veracruz, au Mexique, région qui soutient la restauration des écosystèmes forestiers naturels. »

L'expérience interactive en 3D de BeautySPHERE est facilement accessible depuis votre domicile ou dans n'importe quel autre endroit, via un ordinateur de bureau, à l'adresse : BeautySPHERE.com. BeautySPHERE se poursuivra à l'issue du CES qui constitue une première en offrant des expériences éducatives et de marque engageante. Dans le même temps, pour en savoir plus sur la Beauté responsable de P&G, rendez-vous sur https://us.pg.com/responsible-beauty/.

À propos de Procter & Gamble

P&G dessert les consommateurs du monde entier, grâce à l'un des portefeuilles de marques de confiance, de qualité et de leadership les plus solides, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G exerce ses activités dans près de 70 pays à travers le monde. Rendez-vous sur http://www.pg.com pour obtenir les dernières actualités et informations, relatives à P&G et ses marques. Pour obtenir d'autres actualités sur P&G, retrouvez-nous sur www.pg.com/news.

À propos des Jardins botaniques royaux de Kew

Les Jardins botaniques royaux de Kew désignent un organisme scientifique de renommée mondiale, respecté internationalement pour ses collections exceptionnelles et ses compétences d'experts scientifiques en matière de diversité des plantes, de conservation et de développement durable au Royaume-Uni et dans le monde. Les Jardins de Kew constituent une attraction internationale majeure, et l'un des principaux attraits touristiques de Londres. Les 132 hectares de Jardins paysagers de Kew, et de Wakehurst, le Jardin botanique sauvage de Kew, attirent plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année. Les Jardins de Kew ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2003, et ont célébré leur 260e anniversaire en 2019. Wakehurst abrite la Banque de semences du millénaire, de Kew, la plus grande banque de semences de plantes sauvages au monde. Les Jardins botaniques royaux de Kew reçoivent environ un tiers de leur financement du gouvernement par l'intermédiaire du Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (Department for the Environment, Food and Rural Affairs, Defra), et de conseils de recherche. Les fonds supplémentaires nécessaires pour soutenir le travail essentiel des Jardins botaniques royaux de Kew proviennent des donateurs, des membres, et des activités commerciales, notamment la vente de billets.

