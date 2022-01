Clôture du salon CHTF 2021 : Pour un développement de haute qualité et la création d'un nouveau modèle de développement





SHENZHEN, Chine, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le 23e China Hi-tech Fair s'est terminé avec succès le 31 décembre 2021 à Shenzhen, clôturant une exposition hors ligne de trois jours et une exposition en ligne de cinq jours sur des produits de pointe qui ont représenté les dernières tendances et réalisations de l'industrie. Le salon proposait des expositions, des conférences et des forums, des échanges techniques et des jumelages commerciaux, afin de s'établir comme une plate-forme de négociation professionnelle ouverte et orientée services. Cette année, le salon a fait passer la pandémie mondiale en cours au second plan et a attiré 4 164 exposants en ligne et hors ligne et près de 150 000 visiteurs en présentiel.

Le salon de cette année, axé sur le thème d'un développement de haute qualité et de la création d'un nouveau modèle de développement, a joué un rôle important dans la relance économique et l'échange international de technologies, alors que le monde est toujours confronté à la pandémie.

Les produits et technologies de haute technologie ont été mis en avant dans une zone d'exposition de 158 500 m², couvrant la 5G commerciale et l'Internet des objets, la technologie anti-épidémie informatique, l'intelligence artificielle, les technologies du sport et de la santé, la maison intelligente, la fabrication intelligente, le Big Data et le cloud computing, la technologie blockchain, l'économie numérique, les technologies de purification de l'air et de l'eau, etc.

Les délégations provinciales, les universités et les grandes entreprises chinoises, dont Huawei, Ping An et BOE, ont participé à l'exposition. Des exposants de 11 pays, dont l'Autriche, la Grèce, le Japon, la Pologne, la Russie et la Corée du Sud, y ont participé en présentiel, tandis que 26 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande, la France, la Finlande, le Danemark et l'Italie, y ont participé virtuellement.

Les visiteurs de CTHF 2021 ont pu assister à une exposition de produits innovants de classe mondiale, des véhicules autonomes d'Unity Drive Innovation aux solutions de détection 3D haute performance d'Orbbec, en passant par un matériau de film électro-acoustique de Fujifilm qui convertit les vibrations en électricité ou à partir d'électricité. D'autres grandes entreprises technologiques comme Infinova, AISpeech, Pudu Tech, UINO, et SOPHON ont également exposé leurs technologies de rupture appliquées dans diverses industries, ce qui a fait du salon CHTF 2021 un événement riche en nouveautés et faits marquants.

Pendant ce temps, l'exposition en ligne a rassemblé 1 992 exposants et permis la présentation de 5 756 articles, parmi lesquels 64 articles, présentés dans la salle d'exposition en ligne des produits innovants d'excellence. La cérémonie d'ouverture et le China Hi-Tech Forum ont également été diffusés en direct pour atteindre un public plus large. Effectuez une visite virtuelle de l'exposition et regardez la rediffusion du China Hi-Tech Forum ici .

Site Web officiel : https://www.chtf.com/english/

Facebook : @ CHTFChina

LinkedIn : @ China Hi-tech Fair

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720147/image.jpg

Communiqué envoyé le 6 janvier 2022 à 03:11 et diffusé par :