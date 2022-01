AHAVA Choisit Centric PLMtm Comme Socle Digital de son Processus de Lancement de Nouveaux Produits





L'entreprise, marque et fabricant mondial de cosmétiques, conclut un partenariat avec Centric Software® pour accélérer ses mises sur le marché, rationaliser ses opérations et instaurer un référentiel unique.

CAMPBELL, Californie, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La marque israélienne AHAVA, leader sur le marché mondial des cosmétiques, a sélectionné la solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) de Centric Software pour parfaire l'exécution de ses lancements de nouveaux produits, accélérer la cadence des mises sur le marché et piloter sa transformation. Centric Software offre des solutions métiers innovantes conçues pour la planification, la conception, le développement, l'approvisionnement et la distribution de produits ? vêtements, chaussures, équipements de sport, meubles, accessoires de décoration, produits de beauté, alimentation et boissons, articles de luxe, capables de permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Depuis plus de 30 ans, AHAVA mène des recherches scientifiques pour transformer les miracles de la mer Morte en soins pour la peau. AHAVA est la seule entreprise à développer des produits de soins et de beauté durables, haut de gamme, véganes, à base de boues et de minéraux de la mer Morte. L'entreprise possède 14 sites en Israël, un réseau de distribution mondial, trois filiales aux États-Unis, en Allemagne et en Chine, des sites de vente en ligne et occupe une place de choix dans les rayons des boutiques Duty Free du monde entier.

Engagé sans relâche à soutenir l'innovation et la qualité, le directeur général d'AHAVA a identifié différents axes d'amélioration des lancements de nouveaux produits, de modernisation de la communication et des processus, ainsi que d'optimisation de la qualité des données en vue d'accroître la souplesse et l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans le secteur de la cosmétique. Après un inventaire approfondi de ses processus métier et de ses solutions historiques, AHAVA a pris conscience de la nécessité d'adopter une solution de transformation digitale.

Asaf Hen, vice-président informatique et systèmes d'information d'AHAVA, témoigne : « Disposer d'une solution prêt-à-l 'emploi était capital pour nous, car nous voulions éviter de lancer un processus de personnalisation chronophage. La solution PLM de Centric présente une grande souplesse de configuration et nous permettra de structurer nos processus de développement de produits pour la peau en vue d'accompagner l'essor de notre marque, tout en réduisant nos délais de mise sur le marché ».

A. Hen a également été impressionné par la possibilité de déployer la solution PLM de Centric soit dans le cloud, soit sur le réseau interne de l'entreprise, et par l'accompagnement commercial. « En échangeant avec d'autres grandes marques de cosmétiques, notamment Kiko Milano, nous avons compris que leur parcours pouvait nous inspirer, et que nous étions prêts à entamer une démarche identique. Voilà précisément pourquoi nous avons retenu Centric Software. »

Avec 1 300 unités de gestion des stocks (UGS) à son actif, AHAVA s'appuiera sur la solution PLM de Centric pour développer ses produits à un rythme plus soutenu. La gestion du cycle de vie des produits permettra de modifier la formulation d'un produit pour la peau, de l'adapter à la réglementation et d'ajuster l'emballage. Lire le communiqué de presse complet

Contacts médias :

Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com

