AM Pharma participera aux prochaines conférences destinées aux investisseurs





AM Pharma B.V., jeune entreprise spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies graves, a annoncé aujourd'hui qu'Erik van den Berg, directeur général de la société, et Lars Boesgaard, directeur financier, participeront aux conférences destinées aux investisseurs suivantes :

La 40 e conférence annuelle de Kempen sur les sciences de la vie qui se tiendra le jeudi 6 janvier 2022. La société organisera des réunions avec les investisseurs, sur demande auprès de Kempen.

La présentation de H.C. Wainwright sera disponible à la section Investisseurs du site Web de la société à l'adresse www.am-pharma.com. Une rediffusion du webcast sera archivée et restera accessible pendant 90 jours après l'événement.

À propos de AM-Pharma

AM-Pharma a pour objectif de sauver et d'améliorer la vie des patients souffrant de pathologies graves. Notre priorité initiale concerne les lésions rénales aiguës associées au sepsis, qui constituent la cause de décès de centaines de milliers de personnes hospitalisées chaque année. Notre composé exclusif, l'ilofotase alfa, est susceptible de devenir le premier traitement de l'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis et il fait l'objet d'un essai clinique pivot mondial de Phase III. Notre équipe est déterminée à proposer des options de traitement aux patients gravement malades, à leurs familles et aux professionnels des soins de courte durée. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.am-pharma.com.

