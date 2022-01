Franklin Templeton Canada annonce des réductions de frais pour ses portefeuilles Franklin Quotentiel





Des réductions des frais et des regroupements de séries sont annoncés pour certains fonds

TORONTO, le 4 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Franklin Templeton Canada a annoncé des réductions des frais de gestion et d'administration ainsi que des regroupements de séries pour ses portefeuilles Franklin Quotentiel et certains autres fonds.

« L'un des pionniers dans la catégorie multi-actifs, le Programme Franklin Quotential, offre une gamme de portefeuilles à risque cible qui sont activement gérés, permettant de saisir les occasions de placement tout en gérant étroitement le risque, à des frais désormais moins élevés, » a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. « Grâce à l'introduction des réformes axées sur le client, ces portefeuilles Quotentiel aideront les conseillers en placements à simplifier leurs exigences relatives à la connaissance du produit, tandis que les regroupements de séries permettront de s'assurer que leurs clients obtiennent les frais les plus bas qui soient. »

Réduction des frais

Les détails des réductions des frais de gestion et d'administration, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Regroupements de séries

À la fermeture des bureaux le 1er avril 2022, la série I du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett et du Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett seront regroupées dans la série A avec report de l'impôt.

De plus, les séries destinées aux clients fortunés pour tous les portefeuilles Franklin Quotentiel seront regroupées avec report de l'impôt dans les séries au détail correspondantes à la même date, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Toutes les séries regroupées en d'autres séries seront fermées aux nouveaux placements à la fermeture des bureaux le 31 mars 2022.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1-800-897-7281 ou à service@franklintempleton.ca.

