Kohler présentera huit nouveaux produits de maison intelligents au CES 2022





KOHLER, Wisconsin, 3 janvier 2022 /CNW/ - Kohler, une marque mondiale de premier plan, présentera huit ajouts à son portefeuille de produits intelligents pour la maison lors de l'événement CES 2022. Ces nouveautés visent à améliorer le bien-être des consommateurs et à les aider à trouver la tranquillité d'esprit. Elles comprennent notamment :

Vous trouverez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/8991951-kohler-new-smart-home-products-ces-2022/

La technologie de bain intelligent PerfectFill est un système d'écoulement, doté d'un dispositif de commande numérique (par application) et de remplissage de bain. Avec une simple commande vocale ou par l'entremise de l'application KOHLER Konnect, PerfectFill coule un bain à la température et à la hauteur souhaitées, ce qui réduit le temps passé à surveiller le remplissage du bain. S'étant déjà révélée être une technologie conceptuelle, PerfectFill sera disponible à l'achat en mai 2022.

Les commandes et valves Anthem, qui comprennent des valves numériques pouvant faire fonctionner plusieurs sorties, s'intégrer à l'application KOHLER Konnect, être jumelées à des assistants vocaux et offrir la fonctionnalité unique de régulation indépendante de la température et du débit d'eau dans chaque sortie. Jumelées aux pulvérisations immersives des pommes de douche Statement, des douchettes, des pommes de douche à pulvérisation large et des pulvérisateurs corporels, les valves Anthem modernisent la douche grâce à une technologie et à une conception novatrices.

Le robinet suspendu Purist est un mitigeur de cuisine installé au plafond, doté d'une télécommande qui gère l'activation, la température et le débit, et d'un tuyau entièrement réglable avec une rotation à 180 degrés.

Le robinet de salle de bain résidentiel sans contact fait partie d'une nouvelle catégorie de produits Kohler à batterie qui fonctionnent avec un simple mouvement de la main et permettent un contrôle de la température, le tout offrant une mise à niveau technologique facile.

La réserve d'énergie Kohler, soit un système de stockage d'énergie domestique modulaire qui se jumelle à des systèmes d'énergie solaire pour fournir aux propriétaires un accès à l'énergie solaire, peu importe les conditions météorologiques, l'heure de la journée ou l'état du réseau.

Le boîtier de verrouillage numérique IQ Robern offre un moyen compact de ranger de façon sécuritaire les objets de valeur, les médicaments et les effets personnels. Il comprend un pavé tactile ainsi que d'une application pour configurer et protéger votre mot de passe et veiller à ce que vos effets soient protégés.

Parmi les autres produits en vedette qui entreront sur le marché en 2022, mentionnons le bain Stillness, offrant une expérience de bain multisensorielle inspirée du bain de forêt japonais, et le système de surveillance de l'eau intelligent H2Wise, alimenté par Phyn et conçu pour détecter les fuites et suivre l'utilisation de l'eau domestique.

