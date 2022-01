Beijaflore devient « HeadMind Partners »





Après plus de vingt ans de croissance ininterrompue le cabinet de conseil en stratégie numérique change de nom pour écrire un nouveau chapitre de son développement.

PARIS, 3 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Spécialiste reconnu du secteur du conseil auprès des directions générales de grands groupes français ou internationaux dans les activités de Cybersécurité, de l'Intelligence Artificielle, de la Blockchain, du Big Data et de la transformation numérique en général, Beijaflore change de nom pour devenir « HeadMind Partners ».

« Cette nouvelle appellation valorise deux composantes essentielles de ce qui fait notre identité, explique Guy-Hubert Bourgeois, Président et fondateur de Beijaflore.

D'une part, elle souligne l'importance des personnalités des femmes et des hommes qui composent notre entreprise. C'est grâce à leur savoir-faire que nous concevons les solutions et les conseils utiles à la grande diversité des sociétés qui nous font confiance.

D'autre part, ce nom revendique notre approche partenariale, qui assure la dynamique et la cohésion de notre groupe, et caractérise les fortes relations que nous entretenons avec nos clients et l'ensemble de notre écosystème ».

L'appellation « HeadMind Partners » remplacera « Beijaflore » à partir du 1er janvier 2022.

Fort de sa nouvelle identité, le cabinet continuera à développer le recrutement de stagiaires (80% sont convertis en CDI) et de consultants juniors et expérimentés.

Sa politique en matière de Ressources Humaines lui a valu depuis plusieurs années d'être régulièrement lauréat des labels Happy Trainees / Happy Candidates / Choose My Company.

Au sujet de HeadMind Partners

HeadMind Partners est un acteur majeur du conseil en Cybersécurité, en Projets Numériques et en Intelligence Artificielle avec 1500 collaborateurs. Fondé en 2000 et présent à Paris, Bruxelles, Sao Paulo, Rio de Janeiro et New-York, HeadMind Partners conseille les entreprises Grands Comptes dans leur prise de risques numériques.

