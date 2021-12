M. Luc Cloutier nommé président du conseil de Sirios





MONTRÉAL, 31 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX CROISSANCE : SOI) annonce la nomination de M. Luc Cloutier, administrateur, à titre de président du conseil d'administration faisant suite à la démission de M. Gilles Dupuis. Ce dernier se doit, pour des raisons personnelles, de quitter ses fonctions de président du conseil et d'administrateur de Sirios. Dominique Doucet, président de Sirios et au nom du conseil d'administration, tient à remercier sincèrement M. Dupuis pour sa précieuse contribution constructive apportée au sein du conseil au cours des dernières années.



À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Sirios se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Contactez :

Dominique Doucet, président ddoucet@sirios.com Tél. : (514) 918-2867 site web : www.sirios.com





