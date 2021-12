L'expo CHTF 2021 met à l'honneur des solutions technologiques de pointe





La 23e édition de la China Hi-Tech Fair (CHTF) propose actuellement 16 espaces d'exposition en ligne et sur site au Centre de convention et d'exposition de Shenzhen. Les expositions couvrent des domaines allant des technologies de l'information à la protection environnementale, en passant par l'aérospatial et la ville connectée, fournissant ainsi une opportunité inégalée de présenter des produits et services prometteurs prenant en compte les nouvelles exigences du marché, les technologies de demain et les tendances de développement sectoriel.

Exposition TI

L'expo consacrée aux technologies de l'information est le plus grand espace spécialisé de la CHTF, avec 30 000 mètres carrés dédiés aux technologies, produits et services de prochaine génération. Cette année, l'IT Exhibition compte quelques 436 exposants, notamment des géants nationaux et internationaux tels que Ping An Technology, BOE Technology, Fujifilm, et Seagate, qui proposent un total de 835 présentations.

Protection environnementale et énergie

Pour le volet sur la protection environnementale et l'énergie, cette édition met l'accent sur le double objectif carbone (pic et neutralité) de la Chine, et sur les applications connexes permettant un développement et des modes de vie respectueux de l'environnement.

Science de la construction et innovations technologiques

Cette exposition revêt un caractère clé au vu du rôle central joué par le renouvellement des infrastructures et urbain dans le 14e Plan quinquennal chinois, qui a débuté cette année. Les thèmes abordés comprennent les méthodes de construction intelligentes et vertes, les matériaux de construction écologiques, et les technologies et produits de construction de pointe. Parmi les principaux exposants en ligne figurent China Construction Science & Technology Group et Shenzhen SEZ Construction Group.

Participation internationale

L'ambassade du Brésil en Chine, l'agence brésilienne de promotion du commerce et des investissements, et les autorités de l'État brésilien de Mato Grosso ont organisé le pavillon brésilien, et le consulat général de la Pologne à Guangzhou et la représentation de l'agence polonaise des investissements et du commerce en Chine ont organisé le pavillon polonais. Le pavillon belge est tenu par hub.brussels et Flanders Investment & Trade, dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Belgique en 2021. Le format en ligne compte sur la participation de grandes entreprises, de startups, et d'universités de renom en Russie, en Suisse et en Hongrie.

