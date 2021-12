Une nouvelle série de cartes de collection de Tim Hortons met en vedette des étoiles du hockey féminin pour la première fois : des cartes de collection d'Équipe Canada de Tim Hortons mettant en vedette des légendes de Hockey Canada





TORONTO, le 29 déc. 2021 /CNW/ - Alors que les amateurs de hockey sont actuellement rivés à leur écran pour regarder le Championnat mondial junior de la FIHG en Alberta, Tim Hortons et Hockey Canada sont heureux d'offrir une toute nouvelle série de cartes de collection dédiée pour la première fois aux joueuses de l'équipe nationale féminine du Canada.

La série de cartes de collection d'Équipe Canada de Tim Hortons sera offerte dans les restaurants participants partout au Canada à compter du 5 janvier, jour du match pour la médaille d'or du Championnat mondial junior 2022 de la FIHG. Les invités peuvent acheter un paquet de trois cartes au prix de 1 $ avec tout achat de boisson admissible ou de 1,99 $ sans achat de boisson admissible. Les restaurants participants proposeront également un album du collectionneur au prix de 16,99 $ pour que les invités y rangent leurs cartes de collection d'Équipe Canada de Tim Hortons.

Cette nouvelle série se compose de 70 cartes de joueurs actuels de la LNHMD qui ont porté les couleurs d'Équipe Canada, de 15 cartes de joueuses de l'équipe nationale féminine du Canada, ainsi que de 15 cartes représentant des légendes de Hockey Canada. Ces sous-séries de cartes sont aussi offertes : médailles de championnat, capitaines d'Équipe Canada, moments du hockey au Canada, héros du Programme d'excellence, trios de joueurs d'Équipe Canada et cinq membres d'Équipe Canada qui ont participé à notre programme de Hockey Timbits dans leur enfance et qui font maintenant partie de la LNH, soit Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Brendan Gallagher, Brad Marchand et Brayden Point.

« Je suis fière de figurer sur les cartes de collection d'Équipe Canada de Tim Hortons aux côtés de certaines de mes coéquipières, et j'ai hâte que les collectionneurs déballent leurs cartes, surtout les jeunes filles qui rêvent de faire carrière dans le hockey professionnel », a déclaré Marie-Philip Poulin. « C'était un immense plaisir de tourner la publicité des nouvelles cartes de collection aux côtés de Sarah, Wayne, Sid et Nate. Je suis vraiment heureuse de participer aux célébrations de Tim Hortons pour Équipe Canada. »

« Je suis motivée par la façon dont je peux inspirer la prochaine génération de filles à réaliser leurs rêves et vivre leurs passions, que ce soit dans le hockey ou dans tout autre domaine », a déclaré Sarah Nurse. « C'est excitant de savoir que des jeunes filles et des amateurs de hockey collectionneront les cartes de l'équipe nationale féminine du Canada de Tim Hortons. »

Cette nouvelle série comprend six cartes à l'effigie de Wayne Gretzky, dont deux cartes de trios d'Équipe Canada, l'une affichant La Merveille aux côtés de Paul Coffey et Eric Lindros et l'autre mettant en vedette Mark Messier et Mario Lemieux. Les invités auront peut-être la chance de trouver une carte autographiée par Wayne Gretzky dans leurs paquets.

« Je crois que cette série de cartes de Tim Hortons est la plus intéressante à ce jour. Elle nous fait revivre les moments de gloire d'Équipe Canada et met en vedette les grands athlètes qui représentent notre pays, y compris dans le sport féminin », a déclaré Wayne Gretzky. « Les amateurs de hockey vont adorer collectionner les souvenirs d'Équipe Canada avec les nouvelles cartes de Tim Hortons. »

Voici un aperçu des autres cartes de la collection d'Équipe Canada de Tim Hortons :

Cartes autographiées par des légendes comme Sidney Crosby , Pierre-Luc Dubois , Grant Fuhr , Wayne Gretzky , Jarome Iginla , Alexis Lafrenière, Mario Lemieux , Nathan MacKinnon , Mitch Marner , Connor McDavid , Mark Messier , Carey Price et Jonathan Toews

, , , , , Alexis Lafrenière, , , , , , et Cartes autographiées comportant un morceau de chandail authentique porté pendant un match par Quinton Byfield , Jarome Iginla , Alexis Lafrenière, Connor McDavid , Nick Suzuki et Jonathan Toews

, , Alexis Lafrenière, , et Carte dorée Collectionnez pour gagner offrant aux invités la chance de gagner un grand prix, comprenant des chandails d'Équipe Canada encadrés et autographiés par des joueurs comme Martin Brodeur , Paul Coffey , Sidney Crosby , Marcel Dionne , Phil Esposito , Wayne Gretzky , Mario Lemieux , Carey Price et John Tavares Pour obtenir les détails et les règlements du concours, y compris les conditions d'admissibilité, les chances de gagner et les façons de participer, veuillez consulter le www.timhortons.ca/TimsCPG

