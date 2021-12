Cintas Corporation annonce les résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022





Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 clos le 30 novembre 2021. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 s'est élevé à 1,92 milliard de dollars, par rapport à 1,76 milliard de dollars au deuxième trimestre de l'année dernière, soit une augmentation de 9,4 %. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2022, qui tient compte de l'impact des acquisitions, des cessions et des fluctuations des taux de change, était de 9,3 %.

La marge brute du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 s'est élevée à 885,1 millions de dollars, par rapport à 819,9 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires était de 46,0 % pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2022, par rapport à 46,7 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les coûts de la main-d'oeuvre ont augmenté en raison d'investissements pour la croissance à court terme et prévue du chiffre d'affaires, et les dépenses liées à l'énergie ont augmenté de 40 points de base.

Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 s'est élevé à 381,2 millions de dollars, par rapport à 352,9 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires était de 19,8 % au deuxième trimestre de l'exercice financier 2022, par rapport à 20,1 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre de l'année dernière comprenait un gain de 18,0 millions de dollars provenant de la vente de certains actifs d'exploitation du segment de location d'uniformes et des services aux établissements. Le gain sur la vente a été comptabilisé dans les frais de vente et d'administration. En excluant ce gain, le résultat d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, a augmenté de 70 points de base par rapport à 19,1 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net s'est élevé à 294,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2022, par rapport à 284,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 a été de 2,76 $, par rapport à 2,62 $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le BPA dilué du deuxième trimestre de l'année dernière comprenait 0,25 $ provenant du gain sur la vente de certains actifs d'exploitation du secteur de la location d'uniformes et des services aux établissements et de l'avantage fiscal connexe. En excluant cet impact, le BPA dilué du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 a augmenté de 16,5 % par rapport au BPA dilué de 2,37 $ de l'année dernière.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, a déclaré: « Nous sommes heureux de nos résultats financiers du deuxième trimestre, qui ont été marqués par une forte augmentation du chiffre d'affaires de 9,4 %. De plus, le bénéfice d'exploitation et le BPA dilué, à l'exclusion du gain de l'année dernière mentionné précédemment, ont augmenté de manière significative malgré l'inflation américaine qui a récemment atteint son plus haut niveau en 39 ans et notre investissement dans le personnel pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires. Je suis fier de l'exécution de nos employés-partenaires qui offrent les produits et les services nécessaires pour aider nos clients à Être prêts pour la journée de travail (Ready for the Workday®) ».

M. Schneider a conclu: « Nous augmentons nos prévisions financières pour l'exercice financier 2022. Nous relevons nos prévisions de revenus annuels d'une fourchette de 7,58 à 7,67 milliards de dollars à une fourchette de 7,63 à 7,70 milliards de dollars et de BPA dilué d'une fourchette de 10,60 $ à 10,90 $ à une fourchette de 10,70 $ à 10,95 $. Veuillez noter ce qui suit concernant les prévisions:

Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice financier 2022 devrait être d'environ 19,0 %, par rapport à un taux de 13,7 % pour l'exercice financier 2021. Le taux d'imposition effectif plus élevé affecte négativement les prévisions de BPA dilué pour l'exercice financier 2022 d'environ 0,72 $ et sur la croissance du BPA dilué d'environ 700 points de base;

Les prévisions ne tiennent pas compte de l'impact de tout rachat d'actions futur; et

Les prévisions supposent une reprise économique inégale causée par la COVID-19. Cependant, les prévisions ne tiennent pas compte des revers importants liés à la pandémie de COVID-19, tels que les mesures de confinement ou les coûts nécessaires pour se conformer aux mandats gouvernementaux relatifs à la COVID-19. »

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l'environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des tapis, des serpillières, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travail (Ready for the Workday®). L'entreprise a également élaboré le Programme Propreté Totale MD, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits de nettoyage essentiels, un service de blanchissage hygiénique, ainsi que des produits et des services de désinfection et d'assainissement. Cintas, dont le siège social se trouve à Cincinnati, est une entreprise publique Fortune 500 cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et qui fait partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Cintas tiendra une émission Web en direct pour examiner les résultats du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 aujourd'hui à 10 h, heure de l'Est. L'émission Web sera accessible au public sur le site Web de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de l'émission Web sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes?», « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera » ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu'à la date où ils sont faits. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques et diverses incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l'énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d'oeuvre, y compris l'augmentation des coûts médicaux; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l'emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l'effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l'assainissement de l'environnement; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l'effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l'inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité?; le déclenchement ou l'issue de litiges, d'enquêtes ou d'autres procédures; l'augmentation des coûts supposés d'approvisionnement ou de distribution des produits; l'interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s'engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D'autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation Comptes de résultats consolidés condensés (non audités) (En milliers, sauf les données par action) Trimestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 % Variation Chiffre d'affaires: Location d'uniformes et services aux établissements $ 1 535 271 $ 1 410 488 8,8 % Autre 387 010 346 560 11,7 % Chiffre d'affaires total 1 922 281 1 757 048 9,4 % Coûts et dépenses: Coût de location d'uniformes et services aux établissements 817 261 739 811 10,5 % Coûts des autres activités 219 879 197 353 11,4 % Frais de vente et d'administration 503 913 467 012 7,9 % Bénéfice d'exploitation 381 228 352 872 8,0 % Intérêts créditeurs (56 ) (218 ) (74,3 )% Intérêts débiteurs 21 902 24 557 (10,8 )% Bénéfice avant impôt?sur?le?revenu 359 382 328 533 9,4 % Impôts sur le revenu 64 713 43 676 48,2 % Bénéfice net $ 294 669 $ 284 857 3,4 % Bénéfice de base par action $ 2,83 $ 2,69 5,2 % Bénéfice dilué par action $ 2,76 $ 2,62 5,3 % Moyenne pondérée de base d'actions ordinaires en circulation 103 646 104 999 Moyenne pondérée diluée d'actions ordinaires en circulation 106 122 107 981

Cintas Corporation Comptes?de?résultats consolidés condensés (non audités) (En milliers, sauf les données par action) Semestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 % Variation Chiffre d'affaires: Location d'uniformes et services aux établissements $ 3 043 447 $ 2 804 899 8,5 % Autre 775 784 698 723 11,0 % Chiffre d'affaires total 3 819 231 3 503 622 9,0 % Coûts et dépenses: Coût de location d'uniformes et services aux établissements 1 596 562 1 455 223 9,7 % Coûts des autres activités 434 772 402 314 8,1 % Frais de vente et d'administration 1 012 568 943 507 7,3 % Bénéfice d'exploitation 775 329 702 578 10,4 % Intérêts créditeurs (112 ) (282 ) (60,3 )% Intérêts débiteurs 43 756 49 107 (10,9 )% Bénéfice avant impôts sur le revenu 731 685 653 753 11,9 % Impôts sur le revenu 105 837 68 891 53,6 % Bénéfice net $ 625 848 $ 584 862 7,0 % Bénéfice de base par action $ 6,02 $ 5,55 8,5 % Bénéfice dilué par action $ 5,87 $ 5,40 8,7 % Moyenne pondérée de base d'actions ordinaires en circulation 103 463 104 546 Moyenne pondérée diluée d'actions ordinaires en circulation 106 026 107 556

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION

Résultats de la marge brute et de la marge de revenu net Trimestre clos le Semestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 30 novembre

2021 30 novembre

2020 Location d'uniformes et services aux établissements marge brute 46,8 % 47,5 % 47,5 % 48,1 % Autre marge brute 43,2 % 43,1 % 44,0 % 42,4 % Marge brute totale 46,0 % 46,7 % 46,8 % 47,0 % Marge de bénéfice net 15,3 % 16,2 % 16,4 % 16,7 %

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états financiers consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, l'entreprise fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d'exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. L'entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux figurant dans le texte du communiqué de presse ou ci-dessous.

Résultats du bénéfice d'exploitation Trimestre clos le 30 novembre

2021 % du

chiffre d'affaires 30 novembre

2020 % du

chiffre d'affaires Bénéfice d'exploitation $ 381 228 19,8 % $ 352 872 20,1 % Perte (gain) sur la vente de certains actifs d'exploitation 49 (17 963 ) Bénéfice d'exploitation excluant l'élément ci-dessus $ 381 277 19,8 % $ 334 909 19,1 % Semestre clos le 30 novembre

2021 % du

chiffre d'affaires 30 novembre

2020 % du

chiffre d'affaires Bénéfice d'exploitation $ 775 329 20,3 % $ 702 578 20,1 % Gain sur la vente de certains actifs d'exploitation (12 129 ) (17 963 ) Bénéfice d'exploitation excluant l'élément ci-dessus $ 763 200 20,0 % $ 684 615 19,5 %

Résultats du bénéfice par action Trimestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 Croissance par rapport à

l'exercice financier 2021 BPA dilué $ 2,76 $ 2,62 5,3 % Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente de certains actifs d'exploitation 0,00 (0,25 ) BPA dilué excluant l'élément ci-dessus $ 2,76 $ 2,37 16,5 % Semestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 Croissance par rapport à

l'exercice financier 2021 BPA dilué $ 5,87 $ 5,40 8,7 % Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente de certains actifs d'exploitation (0,09 ) (0,25 ) BPA dilué excluant l'élément ci-dessus $ 5,78 $ 5,15 12,2 %

Calcul du flux de trésorerie disponible Semestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 Flux de trésorerie net fourni par l'exploitation $ 593 782 $ 572 964 Dépenses d'immobilisation (108 629 ) (57 659 ) Flux de trésorerie disponible $ 485 153 $ 515 305

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de l'entreprise. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs car il établit un lien entre le flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

Location d'uniformes

et services

aux établissements Premiers soins

et services

de sécurité Tout

Autre De l'entreprise Total Pour le trimestre clos le 30 novembre 2021 Chiffre d'affaires $ 1 535 271 $ 202 160 $ 184 850 $ ? $ 1 922 281 Marge brute $ 718 010 $ 88 034 $ 79 097 $ ? $ 885 141 Frais de vente et d'administration $ 380 395 $ 65 957 $ 57 561 $ ? $ 503 913 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (56 ) $ (56 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 21 902 $ 21 902 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 337 615 $ 22 077 $ 21 536 $ (21 846 ) $ 359 382 Pour le trimestre clos le 30 novembre 2020 Chiffre d'affaires $ 1 410 488 $ 194 419 $ 152 141 $ ? $ 1 757 048 Marge brute $ 670 677 $ 83 597 $ 65 610 $ ? $ 819 884 Frais de vente et d'administration $ 355 068 $ 62 091 $ 49 853 $ ? $ 467 012 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (218 ) $ (218 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 24 557 $ 24 557 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 315 609 $ 21 506 $ 15 757 $ (24 339 ) $ 328 533 Pour le semestre clos le 30 novembre 2021 Chiffre d'affaires $ 3 043 447 $ 401 276 $ 374 508 $ ? $ 3 819 231 Marge brute $ 1 446 885 $ 177 309 $ 163 703 $ ? $ 1 787 897 Frais de vente et d'administration $ 779 888 $ 129 504 $ 103 176 $ ? $ 1 012 568 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (112 ) $ (112 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 43 756 $ 43 756 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 666 997 $ 47 805 $ 60 527 $ (43 644 ) $ 731 685 Pour le semestre clos le 30 novembre 2020 Chiffre d'affaires $ 2 804 899 $ 398 899 $ 299 824 $ ? $ 3 503 622 Marge brute $ 1 349 676 $ 165 701 $ 130 708 $ ? $ 1 646 085 Frais de vente et d'administration $ 719 039 $ 125 668 $ 98 800 $ ? $ 943 507 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (282 ) $ (282 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 49 107 $ 49 107 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 630 637 $ 40 033 $ 31 908 $ (48 825 ) $ 653 753

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (En milliers, sauf les données par action) 30 novembre

2021 31 mai

2021 (non audités) ACTIFS Actif à court terme : Espèces et quasi-espèces $ 113 170 $ 493 640 Comptes débiteurs, nets 975 442 901 710 Inventaires, nets 464 864 481 797 Uniformes et autres articles de location du service 876 065 810 104 Impôts sur le revenu à court terme 89 135 22 282 Frais prépayés et autres actifs à court terme 136 798 133 776 Total de l'actif à court terme 2 655 474 2 843 309 Propriété et équipement, net 1 299 375 1 318 438 Investissements 289 123 274 616 Écart d'acquisition 2 931 307 2 913 069 Contrats de service, nets 391 609 408 445 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location d'exploitation, nets 155 677 168 532 Autres actifs, nets 294 845 310 414 $ 8 017 410 $ 8 236 823 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes payables $ 240 322 $ 230 786 Rémunération accumulée et passifs connexes 180 772 241 469 Passifs accumulés 597 171 518 910 Passif de location pour l'exploitation à court terme 43 156 43 850 Dette due à moins d'un an 1 116 507 899 070 Total du passif à court terme 2 177 928 1 934 085 Passif à long terme: Dette due après un an 1 343 367 1 642 833 Impôts différés?sur?le?revenu 405 871 386 647 Passif de location pour l'exploitation 118 892 130 774 Passifs accumulés 408 225 454 637 Total du passif à long terme 2 276 355 2 614 891 Capitaux propres: Actions privilégiées, sans valeur nominale: ? ? 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé: 1 686 293 1 516 202 425 000 000 actions autorisées Exercice financier 2022: 190 475 781 émises et 103 664 439 en circulation Exercice financier 2021: 189 071 185 émises et 104 061 391 en circulation Bénéfices non répartis 8 305 076 7 877 015 Actions rachetés: (6 400 984 ) (5 736 258 ) Exercice financier 2022: 86 811 342 actions Exercice financier 2021: 85 009 794 actions Cumul des autres éléments du résultat global (perte) (27 258 ) 30 888 Total des capitaux propres 3 563 127 3 687 847 $ 8 017 410 $ 8 236 823

Cintas Corporation Résultats consolidés condensés des flux de trésorerie (non audités) (En milliers) Semestre clos le 30 novembre

2021 30 novembre

2020 Flux de trésorerie des activités d'exploitation: Bénéfice net $ 625 848 $ 584 862 Ajustements pour réconcilier le bénéfice net avec la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation: Dépréciation 122 274 121 096 Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés 74 365 71 558 Rémunération à base d'actions 60 893 57 602 Gain sur la vente d'actifs d'exploitation (12 129 ) (17 963 ) Impôts différés sur le revenu 29 941 (23 099 ) Variation de l'actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d'entreprises: Comptes débiteurs, nets (77 343 ) (39 892 ) Inventaires, nets 13 406 (124 949 ) Uniformes et autres articles de location du service (69 513 ) (2 914 ) Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés (47 978 ) (57 295 ) Comptes payables 11 400 42 228 Rémunération accumulée et passifs connexes (59 988 ) 23 809 Passifs accumulés et autre (10 519 ) 21 570 Impôts sur le revenu à court terme (66 875 ) (83 649 ) Net au comptant issu des activités d'exploitation 593 782 572 964 Flux de trésorerie d'activités d'investissement: Dépenses d'immobilisation (108 629 ) (57 659 ) Achat d'investissements (5 967 ) (7 205 ) Produits de la vente d'actifs d'exploitation, nets des liquidités cédées 15 347 23 426 Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises (45 670 ) (6 932 ) Autres, net (6 676 ) (2 872 ) Liquidités utilisées dans les activités d'investissement (151 595 ) (51 242 ) Flux de trésorerie d'activités de financement: Émission de billet de trésorerie, nette 167 000 ? Remboursement de dettes (250 000 ) ? Produit de l'exercice des attributions de rémunération à base d'actions 109 198 107 530 Dividendes payés (177 949 ) ? Rachat d'actions ordinaires (664 726 ) (71 382 ) Autres, net (3 399 ) (1 687 ) Liquidité (utilisée dans) fournie par des activités de financement (819 876 ) 34 461 Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 781 ) 1 590 Augmentation (baisse) nette des espèces et quasi-espèces (380 470 ) 557 773 Espèces et quasi-espèces en début de période 493 640 145 402 Espèces et quasi-espèces en fin de période $ 113 170 $ 703 175

