Le CHTF 2021 débutera ce mois-ci et dévoilera les dernières tendances du monde de la high-tech





La 23ème édition du salon China Hi-Tech Fair (CHTF 2021) se tiendra au Shenzhen Convention and Exhibition Center et au Shenzhen World Convention & Exhibition Center du 27 au 29 décembre 2021, tandis que l'exposition virtuelle se déroulera sur cinq jours du 27 au 31 décembre. Le CHTF, l'événement technologique le plus important, le plus efficace et le plus influent de Chine, offre une plateforme d'échanges internationaux et de coopération dans les domaines de l'économie et de la technologie.

Axé sur le thème « Advance Quality Development and Build a Novel Development Pattern » (Renforcer le développement de la qualité et construire un nouveau mode de développement), le CHTF 2021 proposera des expositions, des conférences et des événements de réseautage d'affaires. Les expositions se consacreront aux domaines suivants : les technologies de l'information (TI), la protection de l'environnement et l'énergie, l'innovation dans la construction, les nouveaux matériaux, les soins de santé intelligents et la technologie des semi-conducteurs. Les exposants internationaux représentant les pays de la Ceinture et de la Route constitueront l'un des points forts du salon.

L'évènement englobera le China Hi-Tech Forum, des séminaires techniques, des salons d'affaires, des lancements de produits et des réunions B2B. Liste des invités : https://www.chtf.com/english/Conferences/GuestSpeaker

Cette année, l'exposition virtuelle rassemblera des exposants et des visiteurs du monde entier.

Si les tendances de l'industrie de la high-tech vous passionnent ou que vous pensez investir et acheter, n'hésitez pas à visiter le salon CHTF 2021. Obtenez votre badge d'entrée gratuit en vous inscrivant sur notre site officiel. Les visiteurs clés bénéficieront de prestations spéciales, notamment de catalogues officiels, d'espaces de repos VIP, de déjeuners de travail, de souvenirs et de réservations de places pour des forums et des activités à ne pas manquer. Inscrivez-vous sur : http://cis.chtf.com/#!/login_en

