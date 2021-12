Cascades publiera le 24 février 2022 les résultats du quatrième trimestre de 2021 et les détails de son plan stratégique 2022-2024





Mise à jour des perspectives opérationnelles du quatrième trimestre de 2021

KINGSEY FALLS, QC, le 22 déc. 2021 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 avant l'ouverture du marché le jeudi 24 février 2022 et tiendra une conférence téléphonique à 9 h HE pour discuter les résultats. L'appel sera suivi d'une conférence à 11 h HE , au cours de laquelle la direction fournira également des détails sur le plan stratégique 2022-2024 de la Société. Il est possible de l'écouter par téléphone ou via le site Web de la Société.

Appel conférence et webdiffusion des résultats pour le quatrième trimestre de 2021

Heure : 9 h HE



Numéro à composer : 1 888 390-0620 / 1 416 764-8651 (international)



Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs »



Rediffusion : 1 888 390-0541 / 1 416 764-8677 (international)

Code d'accès 904516 (jusqu'au 24 mars 2022)

Perspectives opérationnelles mises à jour pour le quatrième trimestre de 2021

La Société s'attend à ce que le résultat consolidé du BEAA ajusté1 pour le quatrième trimestre de 2021 soit d'environ 20 M$ inférieur aux résultats comparables du troisième trimestre de 107 millions de dollars, comparativement aux prévisions précédentes de résultats séquentiels stables. Cette baisse est attribuable à la pression inflationniste persistante sur les coûts, en particulier la logistique, l'énergie et la main-d'oeuvre. De plus, les pressions exercées sur les chaînes d'approvisionnement globales, notamment la disponibilité des transports et de la main-d'oeuvre, demeurent difficiles, leurs conséquences perturbant les délais de livraison des produits. Les niveaux de demande dans le segment Papier tissu demeurent incertains, tandis que ceux des produits d'emballage demeurent solides.

Mario Plourde, président et chef de la direction, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a toujours de vastes répercussions sur tous nos secteurs d'activité, et nous continuons de communiquer de façon proactive avec nos clients afin de répondre à leurs besoins changeants dans ce climat d'affaires instable. Arrivant au terme de son plan stratégique, Cascades a entrepris une analyse stratégique complète et exhaustive des perspectives à court et à moyen termes de ses secteurs d'activité dans le cadre de son processus d'examen stratégique annuel, en tenant compte du contexte commercial difficile qui persiste. Nous vous ferons part de notre plan stratégique 2022 - 2024 et de nos perspectives pour les années à venir conjointement avec nos résultats du quatrième trimestre.

Appel conférence et webdiffusion pour le plan stratégique 2022-2024

Heure : 11 h HE



Numéro à composer : 1 888 390-0620 / 1 416 764-8651 (international)



Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs »



Rediffusion : 1 888 390-0541 / 1 416 764-8677 (international)

Code d'accès 256742 (jusqu'au 24 mars 2022)

1 Voir la rubrique « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS » dans les documents publics de la Société.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2021 à 16:30 et diffusé par :