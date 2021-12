AppDirect et la CDPQ s'associent pour lancer AppDirect Capital





AppDirect®, société de premier plan qui exploite une plateforme de commerce par abonnement, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)1, un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 80 M$ US (100 M$ CA) pour le lancement d'AppDirect Capital, qui propose un éventail de programmes de financement novateurs conçus pour accélérer la croissance et la transformation des partenaires intermédiaires. L'investissement de la CDPQ permettra à AppDirect Capital d'accélérer le programme AppSmart Invest, lancé plus tôt cette année et qui procure un capital initial flexible aux partenaires technologiques pour transformer ou faire croître leur entreprise au moyen d'AppSmart, ainsi que d'autres produits financiers à venir.

AppSmart, une division d'AppDirect, se consacre exclusivement à aider les partenaires intermédiaires et les conseillers en technologie à démarrer et à faire croître les revenus récurrents de leur entreprise. Les partenaires technologiques qui participent au programme AppSmart Invest conservent la propriété et le contrôle exclusifs de leur entreprise, tout en disposant d'un accès à la marque AppSmart, à des outils administratifs numériques et au portail AppSmart Marketplace pour offrir à leur clientèle un vaste écosystème de logiciels et de services d'entreprise.

« Notre réseau grandissant de conseillers en technologie a connu une demande sans précédent pour l'infonuagique et la connectivité au cours des dernières années. Avec le lancement d'AppDirect Capital, nous serons en mesure de soutenir notre programme AppSmart Invest tout en créant un catalogue de produits financiers afin d'aider les conseillers à faire croître et à transformer leur entreprise », a déclaré Daniel Saks, cofondateur et co-PDG d'AppDirect. « Le programme AppDirect Capital est conçu sur mesure pour servir les partenaires intermédiaires et leur offrir un accès simple et sans tracas au financement qui leur permet de faire croître leur entreprise selon leurs conditions. »

« AppDirect s'est établie en tant que plateforme de commerce par abonnement à l'avant-garde de l'innovation et de l'agilité, se taillant une place dominante sur ce marché en pleine expansion », a déclaré Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « Le programme AppDirect Capital est fondé sur le modèle d'affaires éprouvé d'AppDirect, que nous connaissons bien, et il est soutenu par une clientèle de grande valeur qui utilise sa plateforme pour exercer ses principales activités. Avec ce nouvel investissement, réalisé dans le cadre de notre stratégie Solutions de financement, la capacité de la CDPQ à offrir du financement alternatif novateur et flexible est parfaitement alignée à notre intérêt pour les sociétés performantes, axées sur la technologie et qui accélèrent la compétitivité des entreprises d'aujourd'hui. »

« AppDirect s'est bien développée au cours de la dernière décennie et est bien positionnée pour tirer parti des besoins complexes des fournisseurs de technologies et de leurs réseaux de clients », a déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies à la CDPQ. « En tant que partenaire de long terme qui soutient les entreprises technologiques prometteuses à toutes les étapes de leur croissance et dans toutes les catégories d'actif, la CDPQ voit cet investissement complémentaire dans le programme AppDirect Capital comme le reflet de sa conviction que les nouveaux modèles d'affaires technologiques, comme les services et les plateformes par abonnement, peuvent alimenter et soutenir le rendement dans la durée. »

Depuis son investissement initial en capital en 2020, la CDPQ est un actionnaire actif et un partenaire d'AppDirect, laquelle poursuit son expansion à Montréal.

Grâce à AppSmart Invest, les partenaires intermédiaires obtiennent l'accès à une solution de rechange plus rapide et moins onéreuse que les fusions et acquisitions traditionnelles, comme l'ont fait avec succès de nombreux autres participants, dont Global Communications Group, NXTSYS, On Track Communications, US Network, PSI Network et Netstar Communications. Les conseillers intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements à l'adresse appsmart.com.

« AppSmart Invest a complètement changé la donne pour nous, ce qui nous a permis de redoubler d'efforts sur notre croissance tout en maintenant la propriété et le contrôle exclusifs de nos activités », a affirmé Dave Wallace, président de NXTSYS Consulting. « Cet investissement nous a également permis de financer le développement de toutes nouvelles activités qui, à notre avis, transformeront notre avenir et procureront aux entreprises des solutions de réalité étendue, ce qui n'aurait pas été possible autrement. »

À PROPOS D'APPDIRECT

AppDirect offre une plateforme de commerce par abonnement permettant de simplifier le développement de modèles d'affaires récurrents. La plateforme-service permet de vendre n'importe quel produit, par n'importe quel canal, sur n'importe quel appareil. Notre plateforme ouvre la voie à d'innombrables possibilités d'innovation et de croissance pour les entreprises. AppDirect propulse également AppSmart, un marché technologique interentreprises et un écosystème qui relie les acheteurs de technologies à des experts pour faciliter la vente, l'achat et la gestion de services de télécommunications, d'infonuagique et aux entreprises.

AppDirect, dont le siège social est à San Francisco, jouit de la confiance de marques comme Microsoft, Google, Deutsche Telekom, Jaguar Land Rover, ADP et bien d'autres.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

________________________

1 CDPQ agit par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive.

