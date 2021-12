ABP Publishing lance les premières collections NFT de livres audio au monde





ABP Publishing prévoit de vendre 2021 NFT (non-fungible tokens, ou jetons non fongibles). La société va ainsi devenir le premier éditeur de livres audio à publier des enregistrements dans le magasin du réseau de la blockchain.

Selon les représentants d'ABP Publishing, c'est un événement exceptionnel, car les utilisateurs auront l'occasion rêvée d'obtenir un exemplaire personnel de leur livre audio préféré.

«En tant qu'éditeur numérique, ABP est toujours à la recherche de nouveaux modes de distribution. Toute plateforme et tout format de distribution offre à nos auteurs un accès à de nouveaux publics, déclare Andrey Mishenev, PDG d'ABP. Nous considérons la distribution via les marchés NFT comme une nouvelle expérience pour nous et nos auditeurs. En effet, chaque livre est actuellement à la disposition de l'auditeur tant que la plateforme sur laquelle il a été acheté est disponible. Mais être propriétaire des NFT permet aux auditeurs de disposer, pour toujours, d'un exemplaire personnel de leur livre audio.»

Les collections NFT ont été placées sur le site web OpenSea (https://opensea.io/andrmish). Les utilisateurs peuvent y acheter les best-sellers de 2021 tels que «Breath» de James Nestor, «The Invisible Women» de Caroline Criado-Perez et «Just Shut Up and Do It» de Brian Tracy. Outre ces titres, les auditeurs pourront se procurer 14 autres livres audio traitant de différents sujets: du classique «The Effective Executive» de Peter F. Drucker au révolutionnaire «Unfu*k Yourself» de Gary John Bishop.

« Nos résultats montrent que l'intérêt pour les livres audio augmente régulièrement. Ainsi, les ventes du 3e trimestre 2021 s'affichent en hausse de 20% par rapport à celles du 2e trimestre, poursuit M. Mishenev. Les NFT montent en puissance et nous pensons qu'ils peuvent devenir une plateforme de plus en plus populaire. Nous savons que les personnes qui écoutent des livres audio numériques s'intéressent aux technologies innovantes et nous faisons de notre mieux pour répondre à leurs demandes.»

À propos d'ABP Publishing

ABP Publishing est la plus grande maison d'édition internationale de livres audio. En partenariat avec Audible, Zebralution, Storytel et d'autres distributeurs de médias numériques, ABP Publishing propose plus de 500 livres audio numériques non romanesques en allemand, français, italien, turc et dans d'autres langues.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 11:55 et diffusé par :