MAC MÉDIA D'ANTHONY GIBAULT - LA PREMIÈRE AGENCE NUMÉRIQUE AU CANADA QUI ACCEPTE LA CRYPTO MONNAIE





MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - « En acceptant dès maintenant la crypto monnaie, Mac Média se positionne en tant que leader des agences numériques au Canada. Ce choix stratégique cadre parfaitement avec nos valeurs et notre mission: libérer le plein potentiel numérique des entreprises. Mac Média croit plus que jamais que l'empreinte numérique a plus d'impact que la notoriété dite classique, » affirme avec fierté Anthony Gibault, président de l'Agence Mac Média. L'annonce de cette nouvelle est effective immédiatement.

Pour Anthony Gibault, jeune entrepreneur visionnaire de 26 ans, l'avenir se conjugue au présent. Le Bitcoin et le Ethereum en font dorénavant partie intégrante. Depuis sa création, il y a bientôt cinq ans, l'Agence Mac Média s'est donné comme défi d'être reconnue pour son offre de marketing numérique unifiée. Avec l'arrivée et l'implantation d'un nouvel univers virtuel dans lequel la crypto monnaie fait foi de paiement, Mac Média a pris la décision de vivre pleinement dans ce domaine dit du futur en offrant la création, le positionnement et la visibilité numérique. Pour tous ces services de marketing numérique, elle accepte dès lors le paiement avec les monnaies Bitcoins et Ethereum.

Mac Media est une agence numérique 360 offrant des services-conseils et de la mise en place de stratégie marketing, programmation de site internet, implantation de CRM Hubspot et programmation de logiciel sur mesure ou d'ERP.

Dans cette optique, l'agence accompagne plus de 850 clients dans le domaine du marketing pour dénicher de nouveaux clients jusqu'à l'automatisation de leur opération afin de servir adéquatement cette même clientèle. Depuis 2016, l'équipe d'Anthony Gibault a collaboré avec plus de 850 clients dont Trevi (Placement numérique et création d'outils de ventes sur mesure), Coffrages Synergy (Positionnement organique sur les moteurs de recherches tel que Google), des mandats pour des entreprises de services institutionnelles (comme la Ville de Longueuil, entre autres) et des personnalités publiques.

www.agencemacmedia.com

Facebook : Agence Mac Media

Instagram : agencemacmedia

Linkedin : Agence Mac Media

