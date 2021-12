ChurnZero installe un nouveau siège européen pour soutenir la croissance mondiale





Le fournisseur de logiciels de Customer Success, ChurnZero, annonce son intention d'ouvrir un nouveau bureau aux Pays-Bas pour soutenir les efforts d'expansion mondiale en 2022.

WASHINGTON, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- ChurnZero, l'une des principales plateformes de Customer Success, a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrait et investissait dans un nouveau bureau à Amsterdam pour aider à accélérer sa croissance mondiale. Le nouveau bureau accompagnera les clients internationaux existants, tout en servant de bureau principal pour le développement commercial dans toute l'Europe.

« Au cours des dernières années, notre clientèle à l'extérieur de l'Amérique du Nord a connu une croissance importante, a déclaré You Mon Tsang, PDG et cofondateur de ChurnZero. L'expansion internationale est une priorité et nous avons décidé que les Pays-Bas étaient le meilleur choix pour nous et nos clients pour notre siège européen. Nous avons été attirés par son emplacement pratique, son vaste bassin de talents multinationaux et son accent sur l'innovation. »

L'équipe de ChurnZero cherche activement à embaucher des talents locaux dans diverses fonctions, y compris le Customer Success, la mise en oeuvre, le support client et les ventes. Pour en savoir plus sur les postes vacants aux Pays-Bas et pour postuler afin de rejoindre l'équipe en pleine croissance, visitez la page des carrières sur churnzero.net/careers .

ChurnZero Inc. conservera son siège social aux États-Unis à Washington, D.C. tandis que ChurnZero B.V. aura son siège social aux Pays-Bas.

À propos de ChurnZero

ChurnZero est une plateforme de Customer Success en temps réel qui aide les activités commerciales basées sur des abonnements à lutter contre la perte de la clientèle. Ses solutions logicielles permettent aux entreprises de comprendre comment leurs clients utilisent leur produit, d'évaluer leur santé et leur probabilité de renouvellement, et de donner aux entreprises les moyens de personnaliser l'expérience client grâce à des points de contact opportuns et pertinents. ChurnZero, dont le siège social est situé à Washington, D.C., est appuyé par de grandes sociétés d'investissement comme JMI Equity, Baird Capital, Grotech Ventures et Middleland Capital. Pour plus d'informations, consultez le site https://churnzero.net .

