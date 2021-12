L'IFIC publie ses recherches sur la résilience des FNB durant la crise financière liée à la COVID-19





TORONTO, 17 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd'hui le rapport intitulé Résilience des FNB dans la crise financière liée à la COVID-19 : Perspective canadienne. Le rapport présente une analyse de la liquidité des FNB et de leur évolution pendant la pandémie mondiale.



« L'IFIC estimait qu'il était important de répondre aux préoccupations exprimées par des organismes de réglementation et des décideurs au sujet des risques associés aux FNB sur le plan de la liquidité et de la stabilité des marchés dans des conditions de marché turbulentes au Canada », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. « Nous sommes heureux de constater que les FNB ont fait preuve de résilience durant la pandémie et que les investisseurs continuent de faire confiance à ces fonds. »

Principales constatations :

Les courtiers désignés et les teneurs de marché ont stimulé les activités de création, de rachats et de négociation.

Les opérations sur FNB n'ont pas eu d'incidence négative sur les marchés sous-jacents. Elles se sont même avérées être une source de liquidité supplémentaire et ont permis de favoriser la détermination des cours.

Même dans les marchés les plus malmenés, les rachats nets de FNB sont demeurés modérés et les investisseurs n'ont pas interrompu leurs achats.



Le rapport s'appuie sur des données et des analyses fournies par le groupe de recherche sur les FNB de Marchés financiers Banque Nationale du Canada et tirées de recherches commandées par ETFGI, ainsi que sur des données fournies par le Groupe TMX et ETF Global.

