Mario Caron élu président du conseil de Ressources Falco suivant le départ de Bryan Coates





MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée. (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce que Bryan Coates quitte ses fonctions de président du conseil et d'administrateur de la Compagnie avec effet immédiat et que cette décision a été acceptée par la Compagnie.



Le conseil d'administration de Falco a élu M. Mario Caron comme président du conseil et cette décision est effective immédiatement.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd'hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur des relations avec les investisseurs

416-274-7762

rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 19:40 et diffusé par :