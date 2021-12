Dialpad lève 170 millions USD et augmente sa valorisation pour atteindre 2,2 milliards USD à l'heure où la société est à la tête de la nouvelle ère des communications basées sur l'IA





Dialpad Inc., leader du secteur des communications cloud et de la collaboration basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui un financement de 170 millions USD. Le montant levé et la valorisation de 2,2 milliards USD reflètent l'importance accrue d'une approche véritablement unifiée en matière de communication d'entreprise. À ce jour, Dialpad a levé 418 millions USD de capitaux.

ICONIQ Capital dirige la levée de fonds qui inclut la participation d'Amasia, GV, OMERS Growth Equity, Work-Bench, Section 32, et T-Mobile Ventures. Dialpad utilisera ce financement pour investir dans le développement et l'application de l'intelligence artificielle (IA) native au sein de sa plateforme unifiée ; ainsi que pour recruter les meilleurs talents en matière d'ingénierie des données, de langage naturel, de traitement, d'apprentissage machine et de contact direct avec les clients pour soutenir sa croissance mondiale rapide.

« Dialpad est la plateforme de communications, de collaboration et de centre d'appels basée sur l'IA la plus avancée au monde, qui fournit une solution privilégiant le client et le cloud en proposant des conversations plus efficientes et plus efficaces », a déclaré Craig Walker, fondateur et PDG de Dialpad. « Cette toute dernière levée de fonds, ainsi que la hausse de la valorisation, illustre la dynamique continue de Dialpad et renforce notre engagement à aider les entreprises à se développer ainsi qu'à prospérer dans le monde hybride d'aujourd'hui qui permet de travailler depuis n'importe où. »

« Dialpad s'inscrit au premier plan dans le domaine des solutions de communications, de collaboration et de centre d'appel basées sur l'IA native et dans le cloud. ICONIQ Capital est fière d'investir à nouveau dans la vision de Dialpad qui consiste à délivrer des solutions harmonisées ainsi que des renseignements cruciaux basés sur les données, le tout à partir d'une seule application », a déclaré Will Griffith, associé fondateur d'ICONIQ Capital. « En tant que créateur de Google Voice, Craig Walker sait très bien comment révolutionner une catégorie toute entière. Walker a identifié les difficultés que rencontraient les clients lorsqu'il s'agissait de communiquer à grande échelle dans le cloud. Il applique désormais la même philosophie avec Dialpad, en l'étendant à l'entreprise, et bouleverse à nouveau le statu quo. »

Dialpad est le fournisseur par excellence de Communications en tant que service véritablement unifiées (TrueCaaStm), qui offre aux entreprises et employés la capacité de travailler de manière plus intelligente - et tout aussi facilement - depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil. Dans le monde distribué dans lequel nous vivons aujourd'hui, les équipes ont besoin d'une solution fluide de collaboration productive, qui évite également le phénomène croissant de la « surcharge d'applications ». Simple à déployer et équipée de la technologie Voice Intelligence (Vitm) pour créer une archive consultable de chaque appel, Dialpad propose tous les modes de communications d'entreprise via un seul écran.

« L'adoption de la plateforme TrueCaaS basée sur l'IA de Dialpad par les clients a atteint un niveau record et continue de s'accélérer », a déclaré Mike Kourey, directeur financier de Dialpad. « Cette levée de fonds de 170 millions USD renforce notre moteur d'innovation inégalé et notre expansion mondiale, en promouvant la vision globale de Dialpad concernant l'avenir du travail, les communications et la collaboration d'entreprise, ainsi que l'expérience client. »

La levée de fonds constitue le tout dernier accomplissement dans une année caractérisée par le franchissement d'étapes majeures pour Dialpad, notamment en termes de croissance, d'expansion mondiale, de partenariats et d'acquisitions.

À propos de Dialpad

Dialpad est le leader mondial des communications d'IA pour les entreprises, et transforme la manière dont le monde travaille ensemble. Les clients de Dialpad bénéficient de communications véritablement unifiées pour les entreprises et les clients, incluant système de téléphonie dans le cloud pour les entreprises, messagerie texte et messagerie d'équipe, réunions vidéo, ainsi que le centre d'appels basé sur l'IA le plus avancé au monde - le tout en une seule et formidable application. Plus de 7 000 marques innovantes et plusieurs millions de personnes utilisent Dialpad pour connecter leurs équipes n'importe où, notamment Motorola Solutions, Netflix, T-Mobile, Uber et WeWork. Visitez www.dialpad.com pour en savoir plus et obtenir une démonstration.

