Variant omicron : les PME risquent gros





Près du quart des PME du Québec sont à risque de ne pas passer à travers l'année 2022

MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les PME sortent à peine la tête de l'eau, la 5e vague de la COVID-19 menace de les engloutir à nouveau. Au Québec, plus de la moitié d'entre elles (55 %) n'ont pas retrouvé leur niveau de ventes normal, et, parmi cette moitié fragilisée, 43 % ne pensent pas tenir plus d'un an. Ainsi, c'est donc près d'une PME québécoise sur quatre qui se trouve fortement à risque de ne pas se rendre au bout de la prochaine année. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) craint les impacts de nouvelles restrictions économiques et d'augmentation des coûts qui pourraient être imposées par le gouvernement du Québec.

La FCEI rappelle la fragilité extrême des PME du Québec. Non seulement les petites entreprises n'ont pas retrouvé leurs ventes normales, mais elles sont aussi écrasées par d'énormes dettes contractées en raison de la pandémie. L'endettement moyen pour une PME au Québec frôle les 100?000 $, et peut atteindre les 206?944 $ pour un restaurant avec salle à manger. La perspective de nouvelles restrictions économiques ou de nouvelles augmentations de coûts fait trembler les chefs d'entreprise.

«?L'état de santé des PME est alarmant. Avec ce rythme de ventes sous la normale, c'est près une PME sur quatre qui ne pense pas se rendre à la fin de l'année 2022?! Pour la viabilité économique de nos régions, il ne faut pas faire plus mal aux petites entreprises. Les PME québécoises sont extrêmement inquiètes devant cette 5e vague qui pourrait leur être fatale et elles demandent d'être rassurées pour terminer l'année sur le bon pied. Il est important que le gouvernement évite les nouvelles restrictions et adopte une aide directe s'il doit arriver à cette décision?», affirme François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

