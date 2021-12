VOSKER lève un financement de 100 millions de dollars





HSBC, CDPQ, BDC Capital, et EDC contribuent à alimenter la croissance rapide de la plateforme de surveillance en zones éloignées de VOSKER.

VICTORIAVILLE, QC, le 16 déc. 2021 /CNW/ - VOSKER, pionnier mondial de la technologie de surveillance des zones éloignées, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 100 millions de dollars de la HSBC Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), de la Banque de développement du Canada (BDC Capital) et d'Exportation et développement Canada (EDC). Ces fonds contribueront à soutenir la croissance de l'entreprise en tant que chef de file dans ce secteur technologique en plein essor.

VOSKER lève un financement de 100 millions de dollars

Les fonds consistent en une combinaison de quasi-fonds propres, de dette subordonnée et de crédit rotatif qui seront principalement utilisés pour accélérer la croissance en supportant les ventes et le marketing, le développement de nouveaux produits et l'investissement dans le capital humain.

VOSKER conçoit et commercialise des appareils connectés au réseau cellulaire permettant de surveiller à distance des zones où le wi-fi et l'électricité ne sont pas accessibles ou optimaux. Des milliards de fichiers multimédias sont produits chaque année avec ses différentes marques d'appareils, principalement destinés aux marchés de la sécurité ou du plein air, puis transmis directement aux ordinateurs et aux cellulaires de ses clients. En outre, VOSKER propose des abonnements premium permettant aux clients d'améliorer leurs expériences de surveillance.

«?Nos produits permettent aux consommateurs de garder un oeil sur les choses qui comptent pour eux, où qu'ils soient?», a déclaré Yan Gagnon, PDG de VOSKER. «?Ce nouveau financement va nous permettre de continuer sur la trajectoire de croissance rapide sur laquelle nous sommes. Nous allons renforcer notre stratégie actuelle qui montre de bons résultats tout en investissant pour accélérer le développement de nouveaux marchés.?»

« La HSBC est fière de soutenir les ambitions internationales des entreprises québécoises à forte croissance comme VOSKER », a déclaré Alan Turner, chef des services bancaires commerciaux à la Banque HSBC Canada. « Nos 1 000 professionnels de la banque commerciale à travers le pays se consacrent aux besoins uniques des entreprises internationales, en leur donnant accès à un réseau géographique couvrant plus de 90 % du commerce mondial et des flux de capitaux. »

«?Par ce financement, la CDPQ vise à appuyer l'expansion d'une jeune entreprise technologique québécoise qui figure aux plus importants palmarès canadiens pour sa très forte croissance des dernières années. L'entreprise est bien positionnée pour maintenir cette croissance et cet investissement lui procurera la marge de manoeuvre nécessaire pour poursuivre le développement de ses produits et accroître la portée de ses innovations?», affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe de placement au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ. Cette transaction s'inscrit dans Ambition ME, une offre de financement et d'accompagnement destinée aux moyennes entreprises du Québec afin de les propulser au prochain stade de croissance.

«?Grâce à sa technologie perturbatrice et à sa solide équipe de direction, VOSKER est devenue un acteur important dans le secteur de l'Internet des objets (IdO) et un leader mondial en matière de solutions de surveillance à distance», souligne Patrick Latour, premier vice-président, Capital de croissance et transfert d'entreprise, BDC Capital. « Ce financement contribuera à accélérer davantage la croissance soutenue de l'entreprise.?»

«?Il s'agit d'un bel exemple d'efforts de collaboration entre EDC et ses partenaires industriels afin de soutenir les entreprises canadiennes à fort potentiel de croissance?», a déclaré Lissa Bjerkelund Vice-Présidente, Investissements & FIPD (par intérim). «?Nous sommes heureux de nous associer à VOSKER, alors que l'entreprise étend ses activités à l'échelle internationale.?»

À propos de VOSKER

Nous sommes fiers d'être l'un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance à énergie solaire et cellulaire sur la planète. Que vous souhaitiez garder un oeil sur votre résidence secondaire ou que votre entreprise souhaite sécuriser ses sites, VOSKER met à votre disposition les outils pour vous faire voir plus loin. Nous avons envoyé des milliards de photos et de vidéos provenant de zones éloignées dans plus de 50 pays.

Fondée en 2018, à Victoriaville, Québec, VOSKER est fière d'offrir des produits et services qui sont commercialisés sous les marques VOSKER et SPYPOINT. Nous réussissons à repousser la limite de ce qui est possible grâce au talent de nos 400 employés.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les Services aux entreprises, les Services bancaires internationaux et marchés et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. Le siège social de HSBC Holdings plc, est à Londres, au Royaume-Uni et celle-ci sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 969 G$ US au 30 septembre 2021. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @HSBC_CA ou sur Facebook : @HSBCCanada.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays. Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

SOURCE Vosker Canada

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :