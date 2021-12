Intema félicite Parabellum Esports pour sa dernière victoire





MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est ravie de fournir une mise à jour sur Parabellum Media Inc. (« Parabellum »), propriétaire de Parabellum Esports et de Northern Shield Academy. Intema a récemment signé une lettre d'entente pour acquérir Parabellum (voir le communiqué de presse du 8 décembre 2021 ).

Le 12 décembre 2021, Parabellum Esports a remporté un match de promotion très important pour gagner une place dans la très convoitée Rainbow Six North American Pro League. L'équipe prévoit déménager à Las Vegas pour commencer à s'entraîner en vue de la saison 2022. Ils rejoindront certaines des plus grandes équipes de esports au monde, notamment Astralis, TSM et Spacestation Gaming.

La ligue nord-américaine 2021 a vu neuf équipes se disputer plus de 400 000 $US en prix, plus la chance de participer au Six Invitational, dont la cagnotte s'élève à 3 000 000 $US. La ligue se joue sur un réseau local (LAN) à Las Vegas, ce qui sera encore le cas pour la saison 2022.

« Nous nous préparons à bâtir une entreprise de championnat et il est tout à fait approprié que notre équipe esports de compétition obtienne déjà les plus hauts éloges, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema.

Rainbow Six Esports continue de croître de façon importante en 2021. Il est classé dans les 10 jeux PC les plus joués en fonction des utilisateurs mensuels et dans les 10 premiers en termes de revenus pour le jeu de compétition.1

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe et de l'exploit qu'elle a accompli en accédant à la ligue professionnelle. Mais nous ne sommes pas ici pour les trophées de participation, nous sommes ici pour les championnats, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de ramener à la maison, » a déclaré Ben Feferman, chef de la direction d'Amuka Esports, la société mère de Parabellum Esports.

L'équipe Parabellum Esports a été fondée et est dirigée par Chris Lamarucciola. La formation 4/5 canadienne comprend P3NGU1N, Eskaa, SpiriTz, KoolAid et Melted. Parabellum a déjà remporté plus de 100 000 $US en 2021, ce qui comprend deux victoires d'étape de la North American Challenger League et une place dans les 12 premiers lors du 2021 Six Invitational à Paris. Le prochain match de l'équipe aura lieu en janvier 2022, puisqu'elle est l'une des quatre équipes à se disputer la dernière place du Six Invitational, qui aura lieu du 8 au 10 février 2022, à la Place Bell de Montréal.

À propos de Parabellum Esports

Fondée en 2020, Parabellum est une organisation esports professionnelle canadienne de Toronto et participe à des compétitions telles que Rainbow 6, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, CSGO, iRacing et plus encore. Nous avons également une équipe de contenu complète avec des créateurs de contenu et des « streamers » de partout en Amérique du Nord. Parabellum dirige également la Northern Shield Academy, qui offre aux joueurs amateurs un encadrement, un mentorat et des pistes pour faire avancer leur carrière esport. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.parabellumesports.com .

À propos d'Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca .

Contact

Laurent Benezra

Président et chef de la direction

514-861-1881

info@intema.ca

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

