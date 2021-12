Madison's Lumber Reporter - Examen des prix du bois d'oeuvre résineux





VANCOUVER, BC, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Madison's Lumber Reporter est votre première source d'actualités, de prix, d'informations sur l'industrie et de contacts de l'industrie en Amérique du Nord.

Les données de prix hebdomadaires sont essentielles pour maximiser l'efficacité des opérations. Ces informations aident les acheteurs et les vendeurs à prendre des décisions concernant les transactions d'aujourd'hui.



Les propriétaires de scieries, les gestionnaires et les investisseurs doivent prendre des décisions stratégiques à plus long terme. Les données de tendance historiques incluses dans le tableau de bord du Madison's Lumber Reporter accomplissent cela, d'une simple pression sur un bouton.

Le produit de base comprend cinq ans d'historique des données, une durée idéale pour les prévisions.

Écran de saisie du tableau de bord de Madison : les six meilleurs prix de référence du bois et des panneaux

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'oeuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

La valeur ajoutée pour les abonnés comprend l'accès aux données historiques et la possibilité de filtrer et de télécharger des données et d'enregistrer des requêtes personnalisées.

Outil graphique interactif de prix du bois de Madison

Les 497 prix individuels du bois d'oeuvre résineux et des panneaux sont disponibles sur un seul écran

Commentaire hebdomadaire disponible sur son propre écran

La grille tarifaire peut être filtrée, recherchée et triée

Les filtres peuvent être enregistrés pour une exploration rapide et facile des produits exacts dont vous avez besoin pour prendre des décisions

Huit semaines de commentaires sont archivés par produit, mots-clés thématiques et espèces

Les tableaux et graphiques sont imprimables

Les données sont téléchargeables au format .xls ou .csv

Madison's Dashboard: Individual Price Analysis Screen prix individuels

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'oeuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins :

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

Tableau de bord de Madison : écran de comparaison personnalisé

Le Madison's Lumber Reporter, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, est la principale source d'informations sur le bois d'oeuvre résineux en Amérique du Nord, les prix, les informations sur l'industrie et les contacts de l'industrie depuis 1952. L'hebdomadaire Lumber Reporter publie des informations actuelles sur les prix du bois d'oeuvre et des panneaux de bois d'oeuvre résineux en Amérique du Nord 50 semaines par année.

Ces informations sont particulièrement recherchées par les économistes, les banquiers, la communauté des investisseurs et les directeurs financiers du secteur, car elles sont utiles à la formulation des rapports. C'est ce dont vous avez besoin pour planifier votre stratégie d'investissement dans les industries du bois de dimension et du bois.

Tableau de bord de Madison : écran de commentaire de marché

Madison's Lumber Reporter est votre première source d'informations sur le bois d'oeuvre résineux, les prix, les informations sur l'industrie et les contacts de l'industrie. Nous avons une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information, notamment :

https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'oeuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'oeuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-north-american-heating-wood-pellet-price-report/

Madison's British Columbia Coast Log Prices:https://madisonsreport.com/bc-coastal-log-prices/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Canadian Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/madisons-directory/

