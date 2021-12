Inauguration et ouverture officielle du nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato à Madagascar





Fruit d'un partenariat public-privé (PPP), cette infrastructure de pointe qui répond aux normes d'excellences internationales, permettra de faire de Madagascar un hub aéroportuaire et touristique de l'océan Indien. La mise en service du terminal est un signal fort pour le secteur du tourisme et témoigne de l'engagement de Meridiam à soutenir les actions du gouvernement en faveur d'une reprise économique soutenue. Ce projet contribue concrètement aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU.

Une modernisation qui participe au développement de Madagascar

L'ouverture officielle du nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato, porte d'entrée principale du pays1, intervient au lendemain de la signature d'un avenant au contrat de concession avec les autorités malgaches. Cette modernisation d'un des piliers du développement économique de Madagascar s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de relance économique et d'accélération de l'activité touristique sur l'île. Avant le début de la crise sanitaire, le tourisme contribuait à hauteur de 16 % du PIB du pays et représentait un vivier d'emplois pour plus de 800 000 personnes (3 % de la population)2. Ces nouvelles infrastructures amélioreront l'expérience des usagers et accroîtront ainsi l'attractivité de Madagascar comme destination touristique. Elles permettront d'accueillir plus de 1,5 millions de passagers par an contre 850.000 en 20163.

Le contrat de concession qui prévoit une durée d'exploitation de 28 ans, a fait l'objet d'un avenant entre les différentes parties. L'accord entre le gouvernement et les membres du consortium, inédit et gagnant-gagnant, prévoit une réévaluation significative à la hausse des retombées fiscales pour l'État à près de 400 millions d'euros sur la durée de la concession.

Une expertise internationale au service de la construction d'infrastructures de pointe

Fort de son expérience internationale dans la gestion d'infrastructures de mobilité durables, Meridiam apportera et partagera son expertise qui viendra s'ajouter aux investissements de plus de 200 millions d'euros engagés au cours de la phase de construction sur les aéroports d'Ivato et de Nosy Be.

La mise en service du nouveau terminal de 17 500 m² permettra de fluidifier le trafic aéroportuaire et d'accueillir de nouvelles compagnies aériennes internationales à Madagascar qui devient une destination de plus en plus prisée des touristes. Le temps d'attente sera considérablement réduit grâce à la présence de multiples nouveaux guichets, facilitant ainsi les formalités de transit à Ivato. Le nouveau terminal international a en outre reçu l'accréditation sanitaire de l'Airport Council International (ACI)4.

Les nouvelles capacités d'accueil de l'aéroport permettront d'augmenter le nombre de dessertes hebdomadaires tout en offrant un cadre d'accueil aux normes internationales aux plus de 1,5 millions de voyageurs qu'il pourra accueillir annuellement. L'architecture unique du terminal international en fait également un lieu de vie agréable, une vitrine de la flore et de la culture malagasy, au service du développement économique et touristique de Madagascar. Ce projet devrait permettre la création de plus de 300 nouveaux emplois qui viendront s'ajouter aux plus de 1 000 emplois locaux directs et indirects déjà créés.

« Avec ce nouveau terminal international, Madagascar se dote d'une infrastructure de pointe aux meilleures normes aéroportuaires internationales. Il est également un lieu de vie, une vitrine de la flore et de la culture malagasy. Au service du développement économique il permettra d'accompagner la reprise effective de l'activité touristique sur l'Île. » a déclaré Thierry Déau, Président de Meridiam.

À propos de Meridiam

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d'activités : les services publics essentiels, la mobilité durable et les solutions innovantes bas carbone. Avec des bureaux à Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New York, Luxembourg, Paris, Toronto, Vienne, Libreville et Johannesburg, Meridiam gère actuellement 18 milliards de dollars et plus de 100 projets à ce jour. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody's), ISO 37001 Anti-Corruption (AFNOR) et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD ou SDG).

