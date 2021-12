Divine Soul Yoga fait une découverte capitale ; une inversion des signes du vieillissement des cellules humaines avec une augmentation de 57 % de la longueur des télomères





NEW DELHI, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Des scientifiques et des chercheurs du monde entier ont entrepris des études approfondies au cours des dernières décennies pour prouver que le yoga et la méditation peuvent améliorer la santé et le bien-être des individus. Cependant, Divine Soul Yoga (DSY) a fait un pas de géant dans le traitement anti-âge et la guérison en mesurant la longueur des télomères. La longueur des télomères est le bouclier protecteur de chaque cellule du corps humain, qui représente l'âge biologique des êtres humains. L'expérience initiale démontrait qu'en suivant le programme de jeunesse éternelle, méditation et guérison de DSY, la longueur des télomères pouvait être augmentée d'environ 57 %. L'étude a révélé que le processus de vieillissement biologique pouvait être ralenti dans le corps humain par le yoga et la guérison, ou que l'âge pouvait être inversé en augmentant la longueur de télomère. En outre, la guérison cellulaire peut aider résoudre les problèmes liés à l'âge, l'ADN, ou même l'auto-immunité dans le corps.

Au cours d'une étude novatrice menée avec une agence de recherche indépendante, des personnes en bonne santé âgées de 25 à 62 ans ont adopté le chemin spirituel de la guérison, du yoga et de la méditation en introduisant Divine Soul Yoga dans leur mode de vie et en bénéficiant de son effet sur la longueur du télomère. En à peine deux mois de programme de DSY, une étude a été menée sur des échantillons de sang prélevés avant et après l'expérience, et les résultats ont montré une augmentation de la longueur moyenne des télomères.

Partageant ses réflexions sur l'étude révolutionnaire et ses résultats impressionnants, Deepak Mittal, Fondateur de Divine Soul Yoga, a déclaré, « Nous avons ouvert une nouvelle ère d'espoir pour les êtres humains avec notre programme de jeunesse éternelle, méditation et guérison. Dans l'expérience initiale, nous avions observé une augmentation d'environ 57 % de la longueur des télomères par la pratique du yoga et de la méditation. Il s'agit d'une percée importante qui profitera grandement aux individus, car le processus de vieillissement biologique peut être ralenti ou inversé par le yoga et la guérison. Il permettra aux gens de s'affranchir des problèmes liés à la santé des cellules et de mener une vie saine. »

Les résultats positifs de l'étude prouvent que les cellules humaines peuvent être guéries, ce qui peut également être utile pour faire face à d'autres problèmes essentiels tels que le cancer, le stress et d'autres soucis de santé.

