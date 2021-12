Première levée de fonds pour la startup LOLO PARIS qui accueille OBRATORI à son capital pour démocratiser la lingerie sur-mesure et éco-responsable





MARSEILLE, France, le 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- LOLO PARIS, jeune DNVB de lingerie sur-mesure, vient de finaliser une première augmentation de capital auprès de plusieurs investisseurs dont OBRATORI, fonds d'amorçage du groupe L'OCCITANE. Cette opération lui permettra d'accroître sa notoriété, d'accélérer sa croissance et poursuivre le développement de son offre de lingerie innovante.

D'un constat évident à l'algorithme du sur-mesure

LOLO PARIS, qui a été créée en 2019 par Mélissa Perraudeau et Océane Brière, se montre particulièrement novatrice dans son approche personnalisée de la lingerie, dans laquelle la technologie est mise au service de la morphologie féminine.

La startup a développé un algorithme qui permet de sélectionner la taille idéale, parmi 57 tailles de soutien-gorge, pour sublimer toutes les poitrines, quelles que soient leurs mensurations. La force de LOLO PARIS consiste à proposer aux femmes des sous-vêtements innovants, qui s'adaptent à leur morphologie et non l'inverse !

Un investisseur confiant et engagé derrière LOLO PARIS

À travers cet investissement, OBRATORI, fonds d'investissement en amorçage, entend soutenir le développement de la startup. « LOLO PARIS rassemble tous les éléments fondamentaux pour être soutenue par OBRATORI : des dirigeantes talentueuses, une expertise technologique de haute qualité?, un excellent potentiel de marché et une ambition internationale affirmée », explique Amaury Godron, directeur général chez OBRATORI.

Delphine Oung, responsable des investissements partage ce point de vue : « Nous sommes très heureux de participer a? cette levée de fonds et de donner ainsi a? Mélissa, Océane et leur équipe, les moyens de soutenir leur ambition. LOLO PARIS est prête à accélérer : elle a conçu un produit bien reçu par le marché?, le coeur technologique du produit est solide et innovant, et le plan de développement commercial est prometteur. Nous sommes convaincus que LOLO PARIS est à même de relever le défi de cette croissance ».

"Le soutien d'OBRATORI nous conforte dans l'idée que les nouvelles technologies doivent être mises à disposition du bien-être féminin. Le marché est immense et nous sommes convaincues que notre solution dispose d'un potentiel très fort. Nous sommes ravies de pouvoir compter sur OBRATORI pour nous accompagner dans les prochaines étapes de notre développement », indiquent de leur côté, Mélissa Perraudeau et Océane Brière, fondatrices de LOLO PARIS.

