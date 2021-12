Cequence Security lève 60 millions USD de financement de série C pour répondre à l'explosion de la demande autour de sa plateforme innovante de sécurité des API





Cequence Security, le chef de file en matière de sécurité des API, a annoncé aujourd'hui avoir achevé un financement de série C de 60 millions USD, conduit par le nouvel investisseur Menlo Ventures. Une participation supplémentaire provient des nouveaux investisseurs, ICON Ventures, Telstra Ventures, et HarbourVest Partners. Les investisseurs existants, Shasta Ventures, Dell Technologies Capital, et T-Mobile Ventures ont également participé à ce tour de financement. La toute dernière campagne porte ainsi l'investissement total dans la société à 100 millions USD.

Ce nouveau financement intervient dans le sillage d'une croissance record pour Cequence, alimentée par plusieurs avancées dans le domaine des applications d'entreprise, en réponse à la pandémie de COVID-19. De nombreux secteurs voient les entreprises accélérer leurs projets de transformation numérique tout en déployant un nombre croissant de nouvelles API, une démarche accompagnée souvent d'une baisse de vigilance en matière d'examens traditionnels de sécurité et de bonnes pratiques de gouvernance.

La solution de sécurité des API de Cequence est la plateforme la plus complète du marché, et sa réussite dans la protection de 2 milliards de transactions API chaque jour défie toute concurrence. Cequence oeuvre sans relâche pour permettre aux organisations de protéger leurs API et leurs activités, grâce à un suivi d'inventaire des API, une évaluation des risques, et la prévention des menaces, le tout effectué de manière native, pendant l'exécution.

Ce travail acharné porte ses fruits, Cequence opérant aujourd'hui au service de plus de 85 marques au niveau mondial, dont plusieurs sociétés du classement Fortune 500, et Fortune 100, sur des marchés allant de la banque au secteur de la beauté, en passant par la vente au détail et les applications mobiles grand public.

VP analystes chez Gartner, Mark O'Neill, et Jeremy D'Hoinne, soulignent dans le rapport Gartner® 2021, intitulé « Hype Cycletm for Application Security, 2021 » :

« De nombreuses organisations manquent de visibilité sur leurs API, et de nombreuses API utilisées dans le cadre d'applications Web ou mobiles ne sont pas publiées directement. Cela signifie qu'une contrainte clé en matière de protection contre les menaces pour les API réside dans la découverte de ces mêmes API, car, comme le savent tous les professionnels de la sécurité, vous ne pouvez pas sécuriser ce que vous ne connaissez pas. » 1

« En tant qu'investisseur actif en cybersécurité, et après avoir songé à de nombreux prestataires de sécurité des API, j'ai choisi de parier sur Cequence, à l'image du marché. Parmi sa clientèle impressionnante, vous trouverez plusieurs grands noms et organisations du Fortune 500, ce qui en dit long sur sa capacité à répondre aux demandes de protection des API, de la part des entreprises les plus importantes et les plus exigeantes », a commenté Venky Ganesan, associé chez Menlo Ventures. « L'architecture supérieure des produits explique en partie cet attrait. Cequence se distingue par ses caractéristiques uniques : C'est la seule solution à fournir une visibilité et une réponse d'intervention intégrée face aux attaques contre les API. C'est également la seule solution existante qui n'a pas besoin de signaler d'autres produits pour une intervention. »

Le financement soutiendra de nouvelles améliorations apportées aux solutions de sécurité des API de Cequence, ainsi que l'expansion de ses offres de produits. Il permettra également à la Société de pénétrer de nouvelles régions aux États-Unis et en Europe, et de nouveaux marchés en Asie et en Australie. En retour, Cequence cherchera à recruter activement tout en renforçant son équipe dans ces régions. Dans le cadre de la transaction, Venky Ganesan et Menlo Ventures rejoindront également le conseil d'administration de la Société.

« Des réseaux sociaux aux achats en ligne, en passant par les services financiers, nombreux sont les aspects de notre vie quotidienne et de nos expériences numériques qui sont liés aux API. Il est donc essentiel de pouvoir gérer votre inventaire complet des API, de sorte à combler les failles de sécurité et assurer la protection nécessaire contre les menaces croissantes dont les API font l'objet, évitant ainsi les fraudes ou pertes de données éventuelles », a souligné Larry Link, PDG de Cequence Security. « Nous nous réjouissons que nos investisseurs nouveaux et existants reconnaissent ce besoin croissant du marché, et entendent soutenir notre mission de protection des organisations, tout comme des utilisateurs, dans cet univers avant tout numérique. »

Pour en savoir plus sur les capacités de visibilité et protection des API, de Cequence, ou pour organiser une démonstration, rendez-vous sur : https://www.cequence.ai/

1 Gartner, « Hype Cycletm for Application Security, 2021 », Joerg Fritsch, 12 juillet 2021.

Clauses de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER et HYPE CYCLE sont des marques déposées ou de service, de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation.

À propos de Cequence Security

Les organisations font confiance à Cequence Security pour protéger leurs API et applications Web, grâce à la défense la plus efficace et la plus adaptative contre la fraude en ligne, les attaques logiques ciblant les entreprises, les exploits et les fuites de données non intentionnelles, ce qui leur permet de demeurer résilientes dans le paysage actuel où les entreprises et les menaces ne cessent d'évoluer. Cequence est la seule plateforme de sécurité des API, à proposer la découverte des API, un suivi d'inventaire, l'analyse du risque, et la remédiation, grâce à une protection éprouvée, en temps réel, contre les menaces des attaques en ligne , en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cequence.ai.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 20:50 et diffusé par :