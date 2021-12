Falco confirme la finalisation de sa ronde de financement totalisant 17 280 000 $





MONTRÉAL, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée. (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé avec Investissement Québec (« IQ »), agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, la dernière tranche de son placement privé d'unités pour un financement total de 17 280 000 $ (le « placement »). Cette dernière tranche de 5 000 000 $ contribue au placement selon les mêmes conditions que celles souscrites par les autres investisseurs en août 2021. Selon les modalités de la dernière tranche, Falco a émis au total 12 500 000 unités au prix de 0,40 $ par unité (le « prix d'offre ») pour un produit brut de 5 000 000 $.



Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription complet, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire jusqu'au 31 juillet 2025, à un prix d'exercice de 0,55 $. La date d'expiration des bons de souscription pourra être devancée par la Société à tout moment après le sixième mois de la date de clôture si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX est supérieur à 0,80 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs. La Société pourra alors accélérer la date d'expiration en publiant un communiqué de presse annonçant la durée écourtée d'exercice des bons de souscription, lesquels expireront le 30e jour de calendrier suivant la date de tel communiqué de presse.

Le produit net du placement sera alloué à des travaux d'ingénierie, au développement d'études techniques et environnementales en lien avec le projet Horne 5 et aux fins générales de l'entreprise. Ces travaux critiques, de même que les autorisations requises en cours, représentent les dernières étapes avant d'entreprendre la construction du projet Horne 5.

Toutes les actions ordinaires et tous les bons de souscription émis aux termes du placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Luc Lessard, Président et Chef de la direction de Falco a déclaré « Nous sommes très heureux de compléter cette dernière tranche portant le financement à une somme totale de 17 280 000 $, et laquelle nous permettra de poursuivre nos activités en préparation des prochaines étapes fondamentales pour le développement de notre projet. Nous apprécions la forte participation de nos actionnaires à ce placement. »

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement en vertu de celle-ci.

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd'hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 18,1 % dans la Société.

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur des relations avec les investisseurs

416-274-7762

rjwhite@falcores.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. En règle générale, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « évalue », « a l'intention de », « anticipe », « croit » ou des variations de ces mots, ou des déclarations que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », le négatif de ces termes et une terminologie similaire bien que les déclarations prospectives ne contiennent pas tous ces termes et phrases. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information continue publics déposés sur SEDAR à www.sedar.com, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans le laps de temps divulgué, ou qu'ils se produiront le cas échéant. Sauf lorsque requis par la législation applicable, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

