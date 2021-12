Les nouvelles données de l'étude MajesTEC-1 montrent que le teclistamab (anticorps bispécifique BCMAxCD3) continue d'apporter des réponses profondes et durables dans le traitement des patients lourdement prétraités atteints de myélome multiple





Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé la première présentation des données de phase 2 et la mise à jour des données de phase 1 de l'étude MajesTEC-1 sur le teclistamab, un anticorps bispécifique de redirection des lymphocytes T, actuellement à l'étude pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.1 Avec un suivi médian de près de huit mois, un taux de réponse global (TRG) de 62 % a été observé à la dose SC recommandée en phase 2 (RP2D) de 1,5 mg/kg chez des patients lourdement prétraités (n=150) à travers les études de phase 1 et 2, qui avaient reçu au moins trois lignes de traitement antérieures et étaient exposés à une triple classe.1 Les résultats ont été présentés lors du congrès annuel 2021 de l'American Society of Hematology (ASH) sous forme de présentation orale (Résumé n° 896) et sélectionnés dans le cadre du programme Highlights of ASH.1

Points forts des données MajesTEC-1

Au terme d'un suivi médian de près de huit mois, on a observé un TRG de 62 % (93/150 ; intervalle de confiance [IC] de 95 %, fourchette : 53,7-69,8). Le TRG était cohérent, indépendamment du risque cytogénétique ou de la réfractarité au traitement antérieur.1 Au seuil clinique, la durée médiane de la réponse n'a pas été atteinte et 88 % (82/93) des participants étaient en vie et poursuivaient le traitement.1 Les résultats de l'étude suggèrent que les réponses au teclistamab étaient durables et se sont approfondies avec le temps.1 Parmi les patients qui ont répondu au traitement, le délai médian de la première réponse confirmée était de 1,2 mois (plage de 0,2 à 5,5 mois).1

Cinquante-huit pour cent des patients recevant du teclistamab ont obtenu une très bonne réponse partielle (TBPR) ou supérieure, 29 % ont obtenu une réponse complète (RC) ou supérieure, et 21 % ont obtenu une réponse complète stricte (RCs).1 En intention de traiter, 25 % des patients (37/150) ont obtenu une négativité de la maladie résiduelle minimale (MRM) à un seuil de 10-5 (IC 95 %, plage 18,0-32,4).1 Chez les patients ayant obtenu une RC ou supérieure, le taux de négativité de la MRM était de 42 %.1 Le taux de survie sans progression (SSP) à neuf mois était de 59 % (IC à 95 %, fourchette : 48,8-67,0). La survie globale (SG) médiane n'a pas été atteinte.1

« Malgré les thérapies récemment approuvées pour les patients exposés à la triple classe de médicaments et atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, il reste un besoin médical élevé non satisfait », a déclaré Philippe Moreau*, M.D., hématologie clinique, hôpital universitaire Hôtel-Dieu, Nantes, France, et investigateur de l'étude. « Le taux de réponse objective observé dans cette étude suggère un bénéfice potentiel pour les patients atteints d'une maladie à triple exposition avec un traitement disponible sur le marché. »

En septembre 2021, 165 patients étaient traités par le teclistamab à la dose SC de 1,5 mg/kg dans les phases 1 et 2 de MajesTEC-1.1 Les objectifs principaux de l'étude de phase 1 de MajesTEC-1 (NCT03145181) étaient d'identifier le RP2D SC recommandé (partie 1) et de caractériser la sécurité et la tolérabilité du teclistamab au RP2D (partie 2).3 L'objectif principal de l'étude de phase 2 MajesTEC-1 (NCT04557098) était d'évaluer l'efficacité du teclistamab à la RP2D, établie à 1,5 mg/kg SC QW, mesurée par le TRG.1

Le teclistamab a présenté un profil de sécurité tolérable et aucun patient n'a nécessité une réduction de la dose.1 Les effets indésirables (EI) non hématologiques les plus fréquents ont été le syndrome de libération de cytokines (72 % ; tous de grade 1/2 sauf un de grade 3 qui a été complètement résolu ; tous ont été résolus sans interruption du traitement), l'érythème au site d'injection (26 % ; tous de grade 1/2) et la fatigue (25 % ; 2 % de grade 3/4).1 Les EI hématologiques les plus fréquents étaient la neutropénie (66 % ; 57 % de grade 3/4), l'anémie (50 % ; 35 % de grade 3/4) et la thrombocytopénie (38 % ; 21 % de grade 3/4).1 Cinq patients (trois pour cent ; tous de grade 1/2) ont développé un syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices du système immunitaire (ICANS), tous résolus sans interruption du traitement.1

« Ces données à plus long terme suggèrent que les patients lourdement prétraités qui ont besoin d'une nouvelle option peuvent obtenir des réponses durables et des taux de réponse globale élevés avec le teclistamab », a déclaré Yusri Elsayed, Docteur en médecine, Master en sciences de la santé, Doctorat, vice-président, chef du secteur des hémopathies malignes, Janssen Research & Development, LLC. « Nous restons concentrés sur l'identification de nouveaux traitements pour les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, y compris les anticorps bispécifiques redirigeant les cellules T comme le teclistamab, à utiliser seuls et dans de nouveaux régimes d'immunothérapie. »

« Notre mission est de mettre au point des traitements révolutionnaires qui répondent aux besoins des patients et offrent aux médecins des options qu'ils n'avaient pas auparavant », a déclaré Edmond Chan, Licencié en médecine et en chirurgie, Docteur en médecine (Recherche), responsable du domaine thérapeutique hématologie pour la région EMEA, Janssen-Cilag Limited. « Les données présentées à l'ASH soutiennent le potentiel prometteur du teclistamab en tant que thérapie de réorientation des cellules T sur le marché, pour les patients qui ont un besoin urgent de nouvelles options et d'approches innovantes. »

Points forts des données TRIMM-2

Des données supplémentaires sur le teclistamab ont été présentées lors d'une session de posters à l'ASH le samedi 11 décembre (Résumé n°1647).2 Les résultats de l'étude TRIMM-2 (NCT04108195), évaluant le teclistamab en association avec le daratumumab SC (un anticorps monoclonal dirigé contre le CD38 dont l'administration par voie sous-cutanée est approuvée pour le traitement des patients atteints de myélome multiple) suggèrent un profil d'innocuité gérable et une efficacité préliminaire chez les patients atteints d'une maladie récidivante ou réfractaire ayant reçu un minimum de trois séries de traitement antérieures.2

À propos du teclistamab

Le teclistamab est un anticorps bispécifique expérimental, disponible dans le commerce, qui redirige les cellules T et cible à la fois l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) et CD3. La BCMA est exprimée à des niveaux élevés sur les cellules du myélome multiple.4,5,6,7 Le teclistamab semble rediriger les lymphocytes T CD3-positifs vers les cellules myélomateuses exprimant la BCMA pour induire la destruction des cellules tumorales.7 Les résultats des études précliniques montrent que le teclistamab tue les lignées cellulaires myélomateuses et les cellules myélomateuses dérivées de la moelle osseuse de patients lourdement prétraités.5

Le teclistamab est actuellement évalué dans plusieurs essais en monothérapie (NCT04557098)8 et d'association (NCT04586426, NCT04108195, NCT04722146, NCT05083169).9,10,11,12 En 2020, la Commission européenne (CE) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont chacune accordé la désignation de médicament orphelin au teclistamab pour le traitement du myélome multiple. En janvier 2021 et en juin 2021, le teclistamab a reçu la désignation PRIority MEdicines (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la « Breakthrough Therapy Designation (BTD) », en français : « thérapie révolutionnaire » de la FDA, respectivement. PRIME offre une interaction renforcée et un dialogue précoce afin d'optimiser les plans de développement de médicaments et d'accélérer l'évaluation des avancées scientifiques de pointe qui ciblent un besoin médical non satisfait important.13 La FDA accorde une autorisation de mise sur le marché (BTD) pour accélérer le développement et l'examen réglementaire d'un médicament expérimental destiné à traiter une affection grave ou potentiellement mortelle, sur la base de preuves cliniques préliminaires qui démontrent que le médicament peut apporter une amélioration substantielle sur au moins un critère d'évaluation cliniquement significatif par rapport au traitement disponible.14

À propos du daratumumab et du daratumumab SC

Janssen s'est engagé à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients atteints de myélome multiple dans tous les aspects de la maladie. Le daratumumab a été approuvé dans huit indications pour le myélome multiple, dont trois en première ligne, y compris pour les patients nouvellement diagnostiqués, admissibles ou non à une greffe.15

En août 2012, Janssen Biotech, Inc. et Genmab A/S ont conclu un accord mondial accordant à Janssen une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu une thérapie fondamentale dans le traitement du myélome multiple, ayant été utilisé dans le traitement de plus de 227 000 patients dans le monde entier.16 Le daratumumab est le seul anticorps dirigé contre le CD38 dont l'administration par voie sous-cutanée est autorisée pour traiter les patients atteints de myélome multiple (MM). Le daratumumab SC est coformulé avec de la hyaluronidase humaine recombinante PH20 (rHuPH20), la technologie d'administration de médicaments ENHANZE® de Halozyme.17

Le CD38 est une protéine de surface qui est présente en grand nombre sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie.15 Le daratumumab se lie à CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, entraînant la mort des cellules myélomateuses.15 Daratumumab may also have an effect on normal cells.15 Les données de huit essais cliniques de phase 3, tant en première ligne qu'en rechute, ont montré que les régimes à base de daratumumab entraînaient une amélioration significative de la SSP et/ou de la SG.18,19,20,21,22,23,24,25

Pour plus d'informations sur le daratumumab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit sur : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/darzalex

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est actuellement un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, que l'on trouve dans la moelle osseuse.26 Lorsqu'ils sont endommagés, ces plasmocytes se propagent rapidement et remplacent les cellules normales par des tumeurs dans la moelle osseuse.26 En Europe, plus de 50 900 personnes ont été diagnostiquées avec un myélome multiple en 2020, et plus de 32 500 patients sont décédés.27 Alors que certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, la plupart des patients sont diagnostiqués en raison de symptômes, qui peuvent inclure une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé, des problèmes rénaux ou des infections.28

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements et en combattant le désespoir du fond du coeur. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires et le métabolisme, l'immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l'oncologie et l'hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez www.janssen.com/emea. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour vous tenir au courant de nos dernières nouvelles. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, et Janssen-Cilag Limited font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

*Dr. Moreau a travaillé en tant que consultant pour Janssen ; il n'a pas été rémunéré pour un quelconque travail médiatique.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant le développement du produit et les avantages potentiels et l'impact du traitement par le teclistamab. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC, Janssen-Cilag Limited et/ou de toute autre société pharmaceutique Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les défis et les incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l'incertitude quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et les retards de fabrication ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; l'efficacité des produits ou les problèmes de sécurité entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les changements de comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé ; les changements de lois et de réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances à la limitation des frais des soins de santé. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 3 janvier 2021, y compris dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors », ainsi que dans le dernier rapport trimestriel de la société (formulaire 10-Q) et dans les documents ultérieurs déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces dépôts sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni les Compagnies pharmaceutiques Janssen ni Johnson & Johnson ne s'engagent à mettre à jour une quelconque déclaration prospective à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

