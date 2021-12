Wipro élargit son offre dans les domaines du sport, du divertissement, de la vente au détail et du transport avec le lancement de la solution Wipro VisionEDGE





- L'élargissement du partenariat stratégique avec Cisco positionne Wipro comme un leader de la fourniture de solutions et de services au secteur de la publicité numérique

NEW YORK et BANGALORE, Inde, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE : 507685) (NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de Wipro VisionEDGE, une solution dynamique de signalisation numérique et de publicité omni-canal, afin d'étendre ses offres dans les domaines du sport, du commerce de détail, des transports et du divertissement. Anciennement connu sous le nom de Cisco Vision, Wipro VisionEDGE offre une plateforme convergente pour l'innovation, et permet aux marques de gérer et de diffuser du contenu pour renforcer l'engagement des clients.

Alors que les stades, les aéroports, les détaillants et d'autres lieux recherchent des moyens plus efficaces d'interagir avec les clients, la solution Wipro VisionEDGE offre la flexibilité requise pour fournir une large gamme de vidéos et de publicités de haute qualité afin de transformer l'expérience client. Wipro VisionEdge exploitera le potentiel de Wipro FullStride Cloud Services pour offrir aux clients la possibilité de dégager une nouvelle valeur commerciale à partir des caractéristiques de leurs marques et de créer de nouvelles sources de revenus.

Wipro s'est associée à Cisco pour proposer cette solution aux clients grâce au programme Cisco SolutionsPlus et à la Liste de prix globale de Cisco à la fin de 2021. En outre, les deux entreprises continueront à investir dans les stratégies de commercialisation et à développer de nouvelles applications potentielles pour la solution Wipro VisionEDGE.

« Le partenariat stratégique qui lie Wipro à Cisco depuis 26 ans témoigne de notre capacité à suivre l'évolution du paysage commercial et technologique, et à créer de la valeur grâce à des offres différenciées et des modèles de partenariat innovants. Le lancement de Wipro VisionEDGE via le programme SolutionsPlus de Cisco va considérablement élargir la portée de nos solutions et de nos services pour les clients du monde entier. Nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités et de nouveaux services en tirant parti de nos offres EngineeringNXT et 5G pour créer de la valeur et de nouvelles opportunités commerciales pour nos clients. « Nous sommes ravis de passer à la nouvelle phase de ce partenariat stratégique avec Cisco », a déclaré Malay Joshi, vice-président principal et responsable des secteurs du sport, des communications, des médias et des technologies chez Wipro Limited.

« Alors que le marché de la publicité numérique poursuit sa croissance et sa transformation, nous sommes ravis de nous appuyer sur notre partenariat pour offrir à nos clients les solutions VisionEDGE de Wipro et les meilleures solutions du marché », a déclaré Ken Martin, directeur général des ventes mondiales du groupe industries du sport, des médias et du divertissement chez Cisco. « Les industries du sport, des médias, du divertissement, du transport et du commerce de détail connaissent toutes des transformations majeures soutenues par les réseaux convergents, les technologies sans fil, l'IPTV (télévision par l'internet), l'IP-fabric, les capteurs, les applications natives du cloud, la 5G, l'intelligence artificielle et d'autres innovations révolutionnaires qui offriront des opportunités sans précédent. Nous continuerons à investir dans notre portefeuille de solutions et à travailler en étroite collaboration avec nos clients et partenaires pour répondre à leurs besoins évolutifs et adopter les meilleures technologies du marché. »

À propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial de la technologie qui alimente Internet. Cisco inspire de nouvelles possibilités en réinventant vos applications, en sécurisant votre entreprise, en transformant votre infrastructure et en responsabilisant vos équipes pour un avenir mondial et inclusif.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT) (BSE : 507685) (NSE : WIPRO) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services liés aux processus commerciaux. Nous exploitons la puissance de l'informatique cognitive, de l'hyper-automation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et à réussir. En tant qu'entreprise mondialement reconnue pour son portefeuille complet de services, son fort engagement en faveur du développement durable et sa bonne citoyenneté d'entreprise, nous comptons plus de 220 000 employés dévoués au service de nos clients sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et relions les points pour construire un nouvel avenir meilleur et audacieux.

