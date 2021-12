Les actionnaires de Yucaipa Acquisition Corporation approuvent le regroupement d'entreprises avec SIGNA Sports United





Yucaipa Acquisition Corporation (NYSE : YAC) ("Yucaipa"), société d'acquisition à vocation spécifique cotée en bourse et dirigée par Ron Burkle, président du conseil d'administration et Ira Tochner, CFO et COO, et SIGNA Sports United ("SSU"), plateforme mondiale leader dans les domaines du sport, du commerce électronique et de la technologie, annoncent ce jour la validation par leurs actionnaires respectifs du regroupement d'entreprises entre Yucaipa et SSU, tel qu'annoncé le 11 juin 2021. Le regroupement d'entreprises prévoit également le rachat du groupe WiggleCRC ("WiggleCRC"), deuxième détaillant au monde de vélos en ligne après SSU, qui est actuellement aux mains de Bridgepoint. Les conseils d'administration des sociétés Yucaipa et SSU avaient précédemment approuvé le regroupement d'entreprises.

Après le vote des actionnaires de Yucaipa, SSU et Yucaipa ont lancé les dernières formalités nécessaires à la clôture du regroupement d'entreprises, qui devrait aboutir le 14 décembre 2021. Il est en outre prévu que la négociation des actions de la société combinée, appelée SIGNA Sports United N.V. (anciennement connue sous le nom de SIGNA Sports United B.V., "Pubco"), soit ouverte à la Bourse de New York sous le symbole "SSU" à compter du premier jour de négociation suivant. SSU maintiendra son équipe de direction actuelle, dirigée par son Président Directeur Général, Stephan Zoll.

Aperçu de la transaction

Yucaipa a accepté le regroupement avec SSU et WiggleCRC sur la base d'une évaluation pro forma de l'entreprise à 3,2 milliards $.

La transaction permettra de lever un montant minimum de 484 millions de dollars, financé par les recettes de la fiducie Yucaipa et un placement privé en actions ordinaires (PPA) auprès d'investisseurs institutionnels et high-tech, de fonds souverains et de grandes fortunes privées.

Ron Burkle et SIGNA International Sports Holding GmbH ("SISH"), actionnaire majoritaire de SSU, investissent conjointement dans le PPA, aux côtés d'investisseurs institutionnels internationaux de haut rang. Les actionnaires existants ont consenti à convertir 100 % de leur participation dans la nouvelle société publique.

De plus amples informations relatives à la proposition de transaction, dont une copie de l'accord de regroupement d'entreprises et de la présentation aux investisseurs, figurent dans le rapport actualisé sur formulaire 8-K déposé par Yucaipa auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Le rapport est disponible sur www.sec.gov, sur le site Web de SSU à l'adresse https://ir.signa-sportsunited.com/ et sur le site Web de Yucaipa à l'adresse https://www.yucaipayac.com/investor-relations. Dans le cadre de la transaction, SSU a introduit une déclaration d'enregistrement (et Yucaipa une déclaration de procuration/prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement) auprès de la SEC. La SEC a validé la déclaration d'enregistrement au 24 novembre 2021.

Conseillers

Citi a agi en tant que conseiller financier principal de SSU. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier principal de Yucaipa. Jefferies a agi en tant que conseiller en marchés financiers de Yucaipa.

Citi et Jefferies LLC ont agi en tant que co-agents de placement pour le PPA.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que premier conseiller juridique de SSU, et Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que premier conseiller juridique de Yucaipa.

À propos de SIGNA Sports United

Des performances inspirantes. Unis par la passion. SSU regroupe des boutiques en ligne spécialisées dans le sport, qui reposent sur notre plateforme technologique et commerciale de premier plan. Notre approche spécialisée nous permet de valoriser la qualité de nos plus de 1 000 marques partenaires dans les catégories du vélo, du tennis, de l'outdoor et des sports d'équipe. Nous proposons ensemble nos services à plus de 7 millions de clients actifs, en rassemblant les pools de données sportives, les talents numériques et la passion pour la vie active.

À propos de Yucaipa Acquisition Corporation

Yucaipa est une société d'acquisition à vocation spécifique dirigée par Ronald Burkle et constituée en vue d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités.

