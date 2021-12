Bentley Systems annonce l'acquisition par Seequent d'Advanced Resources and Risk Technology (AR2Tech)





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui que son unité commerciale Seequent avait acquis Advanced Resources and Risk Technology, LLC (AR2Tech), dont le siège est à Denver et qui développe des applications logicielles de géostatistiques. L'acquisition fournira à Seequent des algorithmes de géostatistique de pointe, ainsi que la technologie et la propriété intellectuelle nécessaires à la résolution de problèmes géospatiaux complexes, complétant ainsi sa gamme de solutions et de workflows de modélisation géologique, afin de résoudre les problèmes de sols, d'environnement et de ressources.

AR2Tech incarne la nouvelle génération de solutions d'analyse géostatistiques et de données spatiales pour l'exploitation minière, les sciences de l'environnement et le domaine de l'énergie. Ses algorithmes et workflows haute performance et de pointe pour cloud et desktop permettent aux utilisateurs de créer et d'optimiser un ensemble varié de modèles, même composés de millions de cellules, sans perte de performance. La bibliothèque d'algorithmes d'AR2Tech peut être appliquée à un large éventail de modélisations géostatistiques et de méthodes des sciences des données. Les fonctions centrées sur les données sont prises en charge, et le tout repose sur l'apprentissage automatique. Les solutions peuvent être utilisées seules ou intégrées à d'autres logiciels, y compris les solutions Leapfrog de modélisation géologique 3D de Seequent.

Les sociétés d'exploitation minière utilisent les solutions AR2Tech de modélisation géostatistique pour la simulation conditionnelle et les modèles d'estimation de gisements complexes, avec des algorithmes personnalisés pour les gisements spécifiques. Pour la gestion des données, l'évaluation spatiale et l'évaluation des risques, les professionnels des sciences environnementales utilisent des flux de travail personnalisés conçus pour des disciplines telles que la simulation stochastique du sous-sol pour la modélisation hydraulique, l'évaluation de l'échantillonnage et la stratégie, l'intégration des données de télédétection dans le modèle géostatistique et la catégorisation des matériaux polluants.

Graham Grant, président-directeur général de Seequent, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir au sein de Seequent, dans nos bureaux de Denver et du Brésil, la talentueuse équipe d'AR2Tech. La pile technologique d'AR2Tech et son expertise de pointe en géostatistique, en géomodélisation et en intégration des données spatiales renforceront les capacités de Seequent dans ces domaines. Cette acquisition contribuera à accélérer notre développement de nouvelles solutions géostatistiques et à créer des workflows transparents de bout en bout avec les solutions de modélisation avancées de Seequent. Nous sommes ravis de cet investissement pour nos utilisateurs dans les domaines de l'exploitation minière, de l'environnement, du génie civil et de l'énergie, car nous pourrons faire passer la géomodélisation au niveau supérieur. »

Le Dr. Alexandre Boucher, fondateur d'AR2Tech, a déclaré : « Nous sommes fiers de rejoindre Seequent et de partager notre approche « cloud-first » pour résoudre les défis des géosciences. Avec Seequent, nous allons pouvoir atteindre notre objectif de fournir la prochaine génération d'algorithmes géostatistiques à la communauté des professionnels de la géomodélisation. Depuis plus de dix ans, nous développons et optimisons des algorithmes pour la géomodélisation, notamment pour les simulations conditionnelles pour les analyses de risques et d'incertitudes. En combinant nos forces avec celles de Seequent, nous serons en mesure de créer de nouvelles solutions pratiques et accessibles pour les professionnels des géosciences. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet https://www.ar2tech.com/

##

À propos de Seequent

Seequent, une société Bentley, est leader mondial dans le développement de puissantes technologies d'analyse, de modélisation et de collaboration pour la compréhension des géosciences et des solutions de conception technique. Nos solutions permettent l'analyse de données complexes, la gestion des risques et une prise de décision de qualité concernant les enjeux liés à la terre, à l'environnement et à l'énergie.

Le logiciel Seequent est utilisé sur des projets à grande échelle dans le monde entier, notamment la construction de tunnels routiers et ferroviaires, la détection et la gestion des eaux souterraines, l'exploration géothermique, la cartographie des infrastructures sous-marines, l'évaluation des ressources et le stockage souterrain de combustible nucléaire irradié.

L'empreinte mondiale de Seequent comprend son siège social basé à Christchurch et ses centres de R&D à Christchurch et au Canada, et un réseau de bureaux à travers la région Asie/Pacifique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe, desservant des organisations avec des solutions souterraines de pointe dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.seequent.com ou suivre Seequent sur LinkedIn ou Twitter.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure du monde entier - en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, le portefeuille de logiciels géoscientifiques de pointe de Seequent, et la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructures. Bentley Systems emploie plus de 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays.

www.bentley.com/

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le Bentley logo, AssetWise, iTwin, Leapfrog, MicroStation, ProjectWise, Seequent, et le logo Seequent sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou à l'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 10:40 et diffusé par :