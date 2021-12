Amadis choisie par eMcREY pour la solution de paiement SoftPos





La société Amadis, un éditeur mondial de logiciels de paiement et un fournisseur pionnier de solutions de transaction de cartes EMV niveau 2 et d'applications d'acceptation de paiement universelles nexo, a été sélectionnée par eMcREY, l'un des principaux fournisseurs de solutions financières au Moyen-Orient, pour sa solution SoftPOS. Amadis fournira à eMcREY son logiciel de transaction de cartes de paiement, permettant l'acceptation des paiements sans contact sur des dispositifs commerciaux prêts à l'emplois dans le monde entier.

La solution SoftPOS déployée par eMcREY permettra à ses clients d'accepter les paiements par Visa, Mastercard, Amex et MADA (la carte de paiement pionnière du marché en Arabie saoudite). L'application de paiement SoftPOS par EMV utilisée sur les logiciels uniquement, transforme les appareils mobiles en terminaux d'acceptation de paiement sans contact. Grâce au logiciel Amadis, eMcREY sera l'une des premières entreprises à permettre l'acceptation de tous les systèmes de paiement sans contact dans le monde via une seule application de paiement, lui permettant ainsi de surmonter les limites des kits de développement logiciel alternatifs incapables d'être efficacement mis en échelle.

"Le partenariat avec eMcREY met en évidence la tendance croissante des prestataires de services de paiement à remettre en question les modèles de solutions de paiement traditionnels", a déclaré Fabrice Grenier, Directeur commercial d'Amadis. "En permettant l'acceptation des paiements sur les téléphones intelligents grand public, de nombreux nouveaux cas d'utilisation et catégories de commerçants sont désormais détectés par des prestataires de services de paiement pour développer leurs activités de manière plus efficace et plus rentable, tout en limitant les risques auxquels font face les investissements matériels", a-t-il ajouté.

Amadis fournit les capacités de transaction des paiements sans contact EMV niveau 2 les plus étendues et les plus évolutives du secteur, complétées par une application de paiement optimisée et multiplateforme conforme aux normes nexo. Grâce au logiciel d'Amadis et au modèle SoftPOS d'eMcREY, les commerçants pourront accéder immédiatement à l'acceptation des paiements sans contact sur des millions de téléphones intelligents, tablettes et appareils professionnels sous Android déjà déployés et compatibles aux communications en champ proche.

Pour sa part, Rawad Richa, Chef du Développement d'eMcREY a souligné : "Amadis nous offre la capacité unique de soutenir les systèmes de paiement sans contact dans le monde entier". "Cela permettra à nos clients de déployer des solutions d'acceptation de paiement d'une manière plus efficace et plus rapide, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement aux dynamiques du marché évolutives".

À propos d'eMcREY

eMcREY possède une grande expertise dans la conception et la mise en oeuvre d'infrastructures de systèmes de paiement. Nos solutions s'étendent à l'ensemble de la perspective des paiements et aident les clients à créer un environnement de paiement de premier plan.

Depuis 2005, eMcREY aide les clients des secteurs des paiements, des entités gouvernementales, de l'énergie et des transports en commun à utiliser la technologie pour permettre des interactions transparentes, rapides et sécurisées. Nous combinons notre suite Apex de solutions de paiement éprouvées avec les capacités mondiales des partenaires de paiement numérique. Les solutions eMcREY englobent la gestion des cartes et des jetons, le traitement par des tiers, la connectivité pour les systèmes de paiement instantané, la chambre nationale de compensation automatisée et les systèmes à règlement brut en temps réel, les centres de paiement d'entreprise, la banque virtuelle, la monnaie numérique, la gestion de la fraude des entreprises, le règlement, la réconciliation et la gestion des litiges, la gestion des identités, la téléphonie mobile, la fidélisation et l'analyse des Big Data, ainsi que les solutions de transport en boucle ouverte et les solutions Oracle de blockchain et de cloud. Avec des bureaux à Chypre, à Dubaï, au Liban, au Canada et en Arabie saoudite et une équipe de 300 spécialistes mettant en oeuvre des solutions complexes pour un large éventail de clients, eMcREY est un fournisseur de cartes Mastercard Platinum Digital, un fournisseur certifié des cartes Visa, un partenaire de l'entreprise IBM et partenaire d'Oracle Platinum. www.emcrey.com

À propos d'Amadis

Amadis est un leader dans la technologie des logiciels d'acceptation de paiement, ses logiciels fonctionnent sur plus de 15 millions d'appareils dans le monde. La société fournit des logiciels, des cadres et des produits des solutions de pointe aux commerçants, aux fabricants d'appareils de paiement et aux processeurs de paiement du monde entier. Amadis offre aux commerçants la plus vaste gamme d'options de traitement de paiements des cartes EMV du secteur, en utilisant des technologies personnalisées ou standard, indépendamment du matériel, du système d'exploitation ou de la géographie. L'entreprise met à la disposition du secteur une équipe d'élite expérimentée dans le domaine du logiciel et permet d'offrir des solutions aux commerçants internationaux dans plus de 23 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.amadis.ca.

