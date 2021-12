HEXO annonce la nomination de John K. Bell au poste de président du conseil d'administration





GATINEAU, Québec, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO ; NASDAQ : HEXO), un des principaux producteurs de produits du cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd'hui la nomination de John K. Bell au poste de président du conseil d'administration, et ce, à compter du 14 décembre 2021.



« L'une des priorités clés de la Société est l'amélioration de sa gouvernance d'entreprise et John apporte une formidable expérience à ce rôle », a déclaré Scott Cooper, PDG de HEXO. « La solide expérience financière de John et son expérience dans le secteur du cannabis font de lui un candidat idéal alors que nous allons de l'avant avec notre nouveau plan visant à consolider notre place en tant que principale entreprise de cannabis au Canada. »

« HEXO dispose de fondations solides avec des capacités et des actifs uniques basés sur ses récentes acquisitions permettant d'accélérer la croissance et d'accroître la part de marché », a déclaré John Bell. « Je suis impatient de travailler avec le reste du conseil d'administration et l'équipe de direction pour renforcer leur bilan et mettre en oeuvre leur nouveau plan stratégique de croissance. »

John Bell, FCA, FCPA, ICD.D a une remarquable carrière longue de 40 ans de succès dans les affaires, y compris dans la gestion supérieure, la gouvernance d'entreprise, le financement et les fusions et acquisitions. John est actuellement président de Stack Capital, Pure Jamaican Limited et membre du conseil d'administration de Cure Pharmaceutical. John a également été membre et président du conseil d'administration de Canopy Growth entre 2014 et 2020. Sous sa direction, l'entreprise a atteint une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars.

John a été le fondateur, propriétaire et PDG de Shred-Tech, un fabricant mondial d'équipements de déchiquetage et de recyclage et le créateur de l'industrie du déchiquetage mobile. Après avoir vendu Shred-Tech à une société publique en 1995, il est devenu propriétaire et PDG de Polymer Technologies Inc., un fabricant mondial de pièces automobiles ; il a ensuite été président et principal actionnaire de BSM Technologies Inc. (TSX), une société de gestion de flotte, et PDG et directeur d'ATS Automation (TSX), qui compte 23 usines dans le monde.

Alors qu'il se retire du conseil d'administration, HEXO souhaite remercier Michael Munzar pour son dévouement à HEXO en tant que président du conseil et pour avoir contribué à guider la Société dans sa croissance, depuis ses débuts comme entreprise émergente jusqu'à devenir un leader du marché.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

À propos d'HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu'elle a fait l'acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d'informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com

