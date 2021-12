ImmunoPrecise présente ses résultats financiers et les temps forts de ses activités récentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022





IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ : IPA) (TSX VENTURE : IPA), un leader de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques à service complet, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, clos le 31 octobre 2021.

Résumé financier du deuxième trimestre de l'exercice 2022*

La Société a généré des revenus de 4,7 millions $, soit 32 780 $ ou (0,7 %) de moins par rapport à la même période de l'exercice précédent**.

La Société a investi 2,8 millions $ dans la recherche stratégique et les coûts de développement, principalement par le biais de sa filiale Talem Therapeutics LLC, contre 1,1 million $ pour la même période l'an dernier.

La Société a affiché une perte nette de 5,0 millions $ au cours du trimestre clos le 31 octobre 2021, contre une perte nette de 463 584 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020.

L'EBITDA ajusté*** est déficitaire de 2,9 millions de dollars, contre un EBITDA positif de 795 159 dollars pour la même période de l'exercice précédent.

Au 31 octobre 2021, la trésorerie de la Société s'élevait à 38,4 millions $.

*Exprimé en dollars canadiens, sauf indication contraire.

**Voir la section intitulée Revenus ci-dessous pour des informations supplémentaires sur les revenus déclarés au cours de l'exercice 2021.

***Pour de plus amples renseignements sur l'EBITDA ajusté (une mesure non conforme aux IFRS), veuillez vous reporter à la section intitulée "Déclarations prospectives" ci-dessous.

La Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise, déclare : "Notre stratégie a été d'investir dans la R&D en vue d'accélérer notre portefeuille de projets Talem, d'étendre nos plateformes de découverte et de caractérisation, d'investir dans de nouvelles technologies accélérées permettant de décoder et de proposer des thérapies de nouvelle génération, ainsi que d'aligner les études de preuve de concept précoces sur les perspectives nouvelles et en pleine expansion des technologies de l'acide nucléique".

"Avec le renforcement de notre empreinte européenne et la mise en place de partenariats de distribution solides, nous avons rapidement mis en place l'infrastructure requise pour réussir une percée immédiate dans la région. Nous avons ainsi renforcé notre équipe de direction afin de gérer prudemment la progression de la croissance dans l'ensemble de l'organisation. Grâce à un marketing audacieux, notamment la revitalisation en cours de l'architecture de la marque IPA, notre position est idéale pour rivaliser avec la concurrence, tout en offrant des opportunités de création de valeur mesurables à nos actionnaires. Notre objectif principal est toujours de faire progresser nos thérapies potentielles brevetées au sein de Talem Therapeutics, vers un portefeuille de plus en plus large de nouvelles activités de CRO, tout en faisant progresser notre programme de développement du Cocktail PolyTope® qui revêt un caractère de plus en plus important au regard des besoins non satisfaits et du marché total adressable de la COVID-19 que nous pensons pouvoir combler", conclut la Dre Bath.

Temps forts du deuxième trimestre de l'exercice 2022 et de l'exploitation

IPA a préparé une demande préliminaire de drogue nouvelle de recherche (PIND) et a reçu un retour de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

La Société a lancé les études finales permettant la mise en place d'une DNR et a reçu les données initiales relatives au profil de sécurité et de toxicité de son cocktail PolyTope®.

Sur la base d'une analyse in silico de la séquence et de la structure, la Société anticipe que le PolyTope® d'IPA maintiendra son efficacité contre Omicron (B.1.1.529), conformément aux observations faites dans des modèles in vitro pour d'autres variants préoccupants identifiés par le passé.

pour d'autres variants préoccupants identifiés par le passé. IPA a défini une transaction de 50 millions USD sur le marché, avec H.C. Wainwright & Co. comme agent de vente exclusif.

La Société s'est engagée dans une collaboration de recherche multicibles qui combine les puissantes technologies de recherche d'anticorps d'ImmunoPrecise et la riche expertise de Pierre Fabre en immuno-oncologie.

IPA Europe s'est vu délivrer un agrément de trois ans pour le "Crédit d'Impôt Recherche" (CIR) par le ministère français de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le CIR est une initiative de crédit d'impôt français pour la R&D qui accordera des crédits d'impôt aux entreprises françaises éligibles lorsqu'elles impliqueront IPA Europe, Oss, dans des activités de recherche et développement éligibles.

La Société a également renforcé sa direction générale en nommant Barry Duplantis, Ph.D., au poste de vice-président des relations avec les clients et Mme Carla Dahl, au poste de vice-présidente du marketing.

Résultats financiers

Revenus

La société a généré des revenus de 4,7 millions $ au cours du trimestre clôturé le 31 octobre 2021, contre 4, 8 millions $ pour l'exercice 2021, soit une baisse de 32 780 $, ou (0,7 %). Comme annoncé précédemment, la

mise en oeuvre d'un nouveau système ERP, en vigueur pour l'exercice 2021, a été perturbée par des restrictions de voyage dues à pandémie de COVID-19. Ces difficultés, ainsi que la mise en place de nouveaux processus et procédures, sont à l'origine d'une erreur de calcul concernant la suppression des transactions intersociétés au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2021, essentiellement en ce qui concerne la recherche interne et les ventes faites à Talem.

Cette erreur de calcul s'est traduite par des écarts immatériels, mais notables, au niveau des revenus pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2021. L'impact de l'erreur de calcul est mentionné dans le Rapport de gestion figurant dans le Résumé des résultats trimestriels. Compte tenu de l'erreur de calcul de l'exercice précédent, le total des revenus pour le trimestre clôturé le 31 octobre 2021 aurait reflété une augmentation de 15,5 % par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance résulte principalement de l'augmentation de la valeur financière d'un contrat de partenariat portant sur la fabrication de protéines, ainsi que d'une augmentation notable du nombre de projets sous contrat exploitant la plateforme B cell Select® de la Société.

Recherche et développement

Les coûts de recherche et développement sont passés de 1,0 million $ en 2020 à 2,8 millions $, en raison de l'investissement stratégique consenti dans la recherche que la Société entreprend, notamment le cocktail PolyTope® SRAS-CoV-2 et d'autres projets de recherche de Talem.

Perte nette

La Société a enregistré une perte nette de 5,0 millions $ au cours du trimestre clos le 31 octobre 2021, contre une perte nette de 463 584 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020.

Activités de financement / Trésorerie et capitaux propres

Au 31 octobre 2021, la Société disposait d'une trésorerie de 38,4 millions $ et d'un fonds de roulement de 36,4 millions $.

Le 13 octobre 2021, une facilité d'offre de souscription "ATM" a été conclue avec H.C. Wainwright & Co., LLC, en tant qu'agent de vente exclusif (l'"Agent"). La Société pourra, à sa discrétion et de temps à autre pendant la durée de l'accord ATM, vendre par l'intermédiaire de l'Agent des actions ordinaires de la Société au prix de vente brut total de 50 millions $ US maximum. Au 31 octobre 2021, 50 millions USD d'actions de la Société restaient disponibles pour la vente en vertu du mécanisme ATM.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique innovante qui accompagne ses partenaires commerciaux dans leur recherche et développement de nouveaux anticorps ciblant de nombreuses classes de maladies. La Société entend transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps impliquant plusieurs fournisseurs. Elle propose en effet une suite complète de services permettant d'optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture des épitopes, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou difficiles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes en vigueur sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "plans", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est prévu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ainsi que des variantes de ces termes et expressions. Elles peuvent également indiquer que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produiront ou seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope de IPA, et notamment du TATX-03, contre la maladie SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, à titre prophylactique (préventif) ou de traitement, et le potentiel de nos autres programmes ou services. Les informations prospectives figurant au présent communiqué ont été fournies par la Société sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur publication.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui sont susceptibles de rendre les résultats, les performances ou les réalisations réels indiqués dans les présentes sensiblement différents de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la Société ne réussisse pas à développer ses produits en réalisant avec succès et en temps voulu des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou qu'elle ne reçoive pas toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour entamer et poursuivre les essais cliniques de ses produits, et, parvenir à conclure des partenariats ou à commercialiser ses produits, y compris ceux liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à ses produits, ainsi que les risques évoqués dans la notice annuelle de la Société déposée le 27 juillet 2021 (disponible sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la Société daté du 27 juillet 2021 (disponible sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Dans la mesure où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. Les lecteurs ne doivent dès lors pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont faites à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont sujettes à modification après cette date. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de revoir les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, à moins que la loi applicable ne l'exige.

**Mesure financière non conforme aux IFRS

Nous avertissons les lecteurs que l'"EBITDA ajusté" est une mesure non reconnue par les normes IFRS. L'EBITDA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant les intérêts, la désactualisation, les impôts, la dépréciation, l'amortissement, la rémunération en actions, les gains/pertes liés au change et les coûts de dépréciation des actifs. La direction estime que l'EBITDA ajusté est une mesure intéressante qui permet de faciliter les comparaisons d'exploitation d'une période à l'autre. Nous prévenons les lecteurs que le "EBITDA ajusté" ne constitue pas une alternative aux mesures déterminées conformément aux normes IFRS et ne doit pas, à lui seul, être interprété comme un indicateur de performance, de flux de trésorerie ou de rentabilité.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

