CHEOPS TECHNOLOGY ouvre un nouveau chapitre de son histoire en accélérant son développement pour devenir un des leaders européens du Cloud





BORDEAUX, France, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- CHEOPS TECHNOLOGY (Code ISIN : FR0010447086) (« CHEOPS »), société dont le siège est à Canéjan en région Bordelaise, Cloud Service Provider et Cloud Builder, spécialiste du Cloud hybride, de la cyber-sécurité et des infrastructures IT, entre en négociations exclusives avec deux fonds d'investissement d'envergure internationale et devrait accueillir prochainement un nouveau duo de dirigeants.

CHEOPS, créée il y a 17 ans par Nicolas Leroy-Fleuriot, emploie aujourd'hui près de 600 personnes en France et en Suisse et réalise un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros et une base de plus de 1 200 clients. Aujourd'hui l'un des leaders incontestés en France de l'accompagnement des PME et des ETI, des entités médicales et des collectivités territoriales dans leur transition digitale, CHEOPS a l'ambition de poursuivre sa croissance sur le territoire et en Europe en s'appuyant sur son savoir-faire dans le cloud, les infrastructures IT et la cyber-sécurité.

Le développement de CHEOPS s'est poursuivi en 2020, avec une forte croissance organique et avec l'acquisition de DFI Service en Suisse, société spécialisée sur les technologies de cloud hybride et les services de cyber-sécurité appuyée par un SOC (Security Operation Center) très performant.

A présent, Nicolas Leroy-Fleuriot, désireux de se consacrer à d'autres activités, prévoit de passer la main de la gestion opérationnelle de CHEOPS à Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy, qui devraient être nommés co-Dirigeants de la société d'ici le premier semestre 2022 afin d'accompagner la société dans une nouvelle étape de croissance européenne rapide. Emmanuel et Stéphane sont des entrepreneurs expérimentés des systèmes d'information avec à leur actif de beaux succès de croissance d'entreprises dans l'univers du cloud. Ensemble, ils poursuivront le développement de la société en combinant une croissance organique et une stratégie d'acquisitions ciblées de sociétés du secteur en France, en Suisse et sur de nouveaux marchés. Les clients PME et ETI existants ainsi que les futurs clients européens pourront bénéficier d'une offre complète répondant à leurs besoins de transformation digitale, de systèmes d'information managés, de cloud hybride et de cyber-sécurité.

Pour soutenir et accélérer la croissance de CHEOPS en Europe, la société est entrée en négociations exclusives avec Aquiline Capital Partners (« Aquiline ») et Elyan Partners (« Elyan »), le conseil d'Edmond de Rothschild Equity Strategies (« ERES »), en vue d'un investissement potentiel dans CHEOPS. A la suite de cette transaction, Nicolas se retirera de la gestion opérationnelle de la société mais devrait rester un administrateur actif aux côtés des fonds Aquiline et ERES, des deux nouveaux co-dirigeants et des autres membres de l'équipe de management de CHEOPS.

La réalisation effective de l'opération capitalistique, qui entraînerait un changement de contrôle, reste notamment soumise à la consultation préalable du Comité Social et Économique de CHEOPS, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022. A l'issue de la transaction, il est envisagé de lancer une offre volontaire d'achat visant les actions CHEOPS non détenues par les nouveaux actionnaires. Cette offre volontaire sera suivie d'un retrait du marché Euronext Access d'Euronext Paris des actions de CHEOPS.

Nicolas Leroy-Fleuriot, fondateur de CHEOPS commente : « Nous pouvons être fiers du chemin passionnant parcouru ces 17 dernières années avec l'ensemble des coéquipiers de l'entreprise et d'avoir donné naissance à un acteur de référence du Cloud et des infrastructures sécurisées en France et en Suisse, soucieux de la QVT et de sa politique RSE. Je remercie vivement toutes les équipes de notre belle entreprise qui travaillent avec implication et professionnalisme au quotidien pour apporter une solution sur mesure à nos clients avec un sens du service hors du commun. J'ai pleinement confiance dans le projet porté par Emmanuel et Stéphane pour CHEOPS et je continuerai dans mes nouvelles fonctions au Conseil d'Administration, aux côtés de nos nouveaux partenaires financiers, à les accompagner autant que de besoin en matière d'offres innovantes, de partenariats technologiques et pour faire de l'entreprise un leader désormais européen du Cloud hybride associé à des Services Managés personnalisés et de la cyber-sécurité pour les PME et ETI. »

Emmanuel Carjat, futur co-dirigeant de CHEOPS déclare : « Notre analyse de marché a fait clairement ressortir CHEOPS comme un des acteurs clés de la transformation digitale des PME et ETI. En développant le Groupe, nous souhaitons faire bénéficier aux ETI Européennes de compétences technologiques larges et adaptées à leur besoin. Pour cela, nous voulons participer à la consolidation du secteur et créer un groupe capable de répondre en Europe continentale à l'ensemble des problématiques de nos clients et en particulier au maintien en conditions opérationnelles de leurs applications et de leurs données tout en leur garantissant souveraineté et sécurité. »

Stéphane Leroy, futur co-dirigeant de CHEOPS déclare : « Nous avons la conviction que CHEOPS est parfaitement positionnée pour devenir un leader européen grâce à une stratégie tournée vers le service clients à haute valeur ajoutée. Face à la multiplication des réglementations, des menaces de cyber-sécurité, d'une concurrence accrue, nos entreprises de taille intermédiaire Françaises et Européennes ont plus que jamais besoin d'un partenaire de proximité capable de les aider et de les accompagner dans ces phases de grands changements afin de permettre aux chefs d'entreprise de se concentrer sur le développement de leur société. »

Jeff Greenberg, Président et Directeur Général de Aquiline, déclare : « Nicolas Leroy-Fleuriot a fait de CHEOPS un leader incontesté des services technologiques sur le marché français, avec un potentiel de croissance important. La vision entrepreneuriale d'Emmanuel et Stéphane, de continuer le développement européen de CHEOPS pour en faire un leader du cloud hybride, est en parfait alignement avec l'expertise d'Aquiline sur les services technologiques et notre expérience de soutien dans la croissance européenne et internationale de nos participations en portefeuille. Aquiline est un investisseur actif en France depuis 2009 et se réjouit de renforcer sa présence sur le secteur technologique français, qui reste un leader mondial de l'entrepreneuriat et de l'innovation. »

Jérémie Mélin, Maxence de Vienne et Vincent Manès, Associés d'Elyan Partners : « Elyan est très enthousiaste à l'idée d'accompagner Emmanuel Carjat, Stéphane Leroy et toutes les équipes de CHEOPS, dans cette phase de transformation et de croissance de la société. Nous avons été très impressionnés par leur vision stratégique, leur proactivité et leur maîtrise opérationnelle. Nous sommes convaincus que la Société, acteur reconnu de l'infrastructure et du Cloud Computing est idéalement positionnée pour continuer d'accompagner ses clients dans leurs programmes de migration informatique, notamment via ses offres de Cloud et solutions de cyber-sécurité. Ce projet d'investissement aux côtés d'Aquiline Capital Partners et d'une équipe dirigeante de grande qualité s'inscrit tout à fait dans notre stratégie d'investissement collaboratif. »

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d'expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s'affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l'industrie et des services. Forte de ses 600 collaborateurs, avec 13 agences en France et en Suisse garantissant une relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d'environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c'est désormais "The Cloud customized for you!". Plus d'informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse. CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d'Euronext Paris depuis avril 2007. Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE

A propos de Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy

Emmanuel Carjat est un entrepreneur ayant réalisé de multiples opérations de financement et de croissance externe. Spécialiste de la mise en place de stratégies de croissance dans les entreprises de technologie, il a également accompagné de nombreux fonds sur leurs opérations d'acquisition. Après des débuts dans les télécoms et le cloud financier, où il a rencontré Stéphane Leroy, il a créé et développé Atrium Network en Europe puis en Amérique du Nord. Il a ensuite vendu cette société spécialisée dans les services managés pour les institutions financières à la Bourse du Canada (TMX). Après un tour du monde à la voile, Emmanuel a rejoint Stéphane chez QuantHouse afin d'accompagner l'équipe de management dans une opération de transformation puis de vente à Iress.

Stéphane Leroy est un entrepreneur à succès dans l'univers des technologies avec à son actif la création et la croissance de sociétés de référence dans l'univers des technologies informatiques de demain comme l'intelligence artificielle ou les solutions basées sur le cloud. Stéphane a co-créé QuantHouse, une fintech à succès fournissant des services en cloud privés et publics aux institutions financières sur 3 continents et achetée par Iress en 2019, une société australienne leader sur la technologie dans la finance. Stéphane a également été Managing Director Europe du premier cloud privé mondial pour le secteur de la Finance, BT Radianz.

A propos d'Aquiline

Fondée en 2005 Aquiline Capital Partners est une société de gestion d'investissement dans les actifs privés basée à New York et à Londres. Elle investit dans les secteurs du service à l'entreprise, des services financiers, des technologies et de la santé. La société gère 7 milliards de dollars d'encours au 30 septembre 2021 et ses véhicules de co-investissement ont déployé environ 4,5 milliards de dollars au travers de trois stratégies : private equity, venture & growth et crédit structuré. Pour plus d'information sur Aquiline, ses investisseurs professionnels et ses participations en portefeuille, visiter le site https://www.aquiline.com/ .

A propos de Elyan Partners

Elyan Partners SAS est un conseil en investissement financier inscrit sur le Registre unique tenu par l'ORIAS sous le numéro 21006631. Elyan est le conseil exclusif d'Edmond de Rothschild pour les fonds ERES III, ERES IV et conseil du fonds Privilege 2018 auprès du Groupe Edmond de Rothschild. Son siège social est situé 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris Cedex 08. La société est contrôlée par son équipe dirigeante et bénéficie du soutien du Groupe Edmond de Rothschild comme actionnaire minoritaire.

A propos du Groupe Edmond de Rothschild

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe compte aujourd'hui 168 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion,

2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.

Avec un esprit entrepreneurial et pionnier, Edmond de Rothschild Private Equity construit, développe et gère des stratégies innovantes, tournées vers l'avenir qui répondent aux enjeux sociétaux actuels et futurs. La plateforme offre 15 stratégies différenciantes à travers une variété de zones géographiques et de secteurs d'investissement.

«Edmond de Rothschild Private Equity» est le nom commercial des entités de Private Equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild.

