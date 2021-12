Le Forum international Imperial Springs 2021 envisage la coopération mondiale à l'ère post-pandémique





GUANGZHOU, Chine, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Placé sous le thème « Multilatéralisme 2.0 : la coopération mondiale à l'ère post-pandémique », l'édition 2021 du Forum international Imperial Springs s'est achevée à Guangzhou le 6 décembre. Plus de 160 invités issus des milieux politiques, universitaires et économiques de plus de 30 pays ont participé au forum en ligne ou sur place.

Les invités ont échangé des idées et des inspirations sur six thèmes clés, à savoir : « Multilatéralisme et développement durable », « Faire progresser la réforme et l'ouverture, promouvoir la coopération gagnant-gagnant », « Gouvernance mondiale et perspective chinoise », « Villes inclusives, durables et résilientes dans la Belt and Road Initiative », « La Belt and Road Initiative pour de nouvelles opportunités et une nouvelle coopération » et « Relations économiques et commerciales Chine-Australie ». Les discussions sont marquées par le consensus sur le rôle majeur que joue le multilatéralisme dans la coopération mondiale post-pandémie, et par la publication de la Déclaration Imperial Springs 2021.

Comme le suggère la Déclaration, les êtres humains forment une communauté d'avenir partagé. Les délégués de diverses nations ont convenu de combattre la pandémie et de relever les défis mondiaux en tant qu'ensemble unifié. Aucun pays n'est à l'abri des menaces de la COVID-19, c'est pourquoi la solidarité et la coopération sont les composantes essentielles du remède, ce dont le monde a plus que jamais besoin.

Margaret Chan, doyenne fondatrice de l'école de santé publique de Tsinghua Vanke et ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré lors d'une session tenue dans la matinée du 6 décembre que la pandémie avait mis en évidence les faiblesses de la gouvernance et de la coopération mondiales en matière de santé. Dans ce monde interconnecté et plein d'incertitudes, la coopération mondiale est nécessaire pour relever nos défis communs et améliorer la gouvernance mondiale de la santé.

La Déclaration de l'Imperial Springs 2021 appelle à des actions concrètes de la part de tous les pays afin de renforcer la coopération multilatérale, de défendre le système international avec l'ONU en son centre, et de s'en tenir aux normes fondamentales régissant les relations internationales sur la base des principes de la Charte des Nations unies.

Dans son message vidéo, Antonio Guterres, ancien secrétaire général des Nations unies, a appelé à la mise en place d'un « réseau plus inclusif et d'un multilatéralisme plus efficace », suggérant que de nouvelles solutions multilatérales sont nécessaires pour relever les défis communs auxquels l'humanité est confrontée.

Gordon Brown, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, a déclaré lors du forum que les problèmes tels que les injustices sociales, le changement climatique, les inégalités en matière de vaccins et les insécurités numériques sont de nature mondiale et nécessitent des solutions mondiales. Le monde doit agir à l'unisson en ce moment même.

Esko Aho, ancien premier ministre de la Finlande, a déclaré que les pays doivent travailler main dans la main pour établir des règles communes et promouvoir un commerce ouvert et multilatéral afin de générer des avantages pour tous et de s'assurer que chacun est « capable de se rallier aux buts et objectifs communs ».

Les participants sont convaincus que, pour relever les défis mondiaux, les pays doivent défendre les valeurs communes de l'humanité, soutenir systématiquement le multilatéralisme et promouvoir la démocratisation des relations internationales. Ce n'est qu'en faisant progresser la solidarité et la coopération dans le cadre du nouveau paradigme du développement commun et gagnant-gagnant que le monde pourra construire une communauté offrant un avenir commun à l'humanité.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 07:15 et diffusé par :