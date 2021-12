Kia Canada investit 1,4 million de dollars pour aider les collectivités à aller de l'avant





TORONTO, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Kia Canada, en partenariat avec Fondations communautaires du Canada, a lancé le programme Kia ? Communautés en mouvement. Ce programme s'inspire de la croyance de la marque Kia, « Du mouvement vient l'inspiration ». Le mouvement est au coeur du développement humain - grâce au mouvement, nous voyons de nouveaux endroits, rencontrons de nouvelles personnes et vivons de nouvelles expériences. C'est à travers ce mouvement que nous trouvons l'inspiration. Ce tout nouveau programme est conçu pour soutenir le mouvement dans les communautés locales, en offrant aux organismes de bienfaisance et aux bénéficiaires de leurs efforts le temps, l'espace et le financement nécessaires pour trouver l'inspiration et aller de l'avant.



Par l'entremise de Kia ? Communautés en mouvement, Kia Canada investit 1,4 million de dollars sur quatre ans pour financer des projets qui aideront à bâtir des communautés inclusives partout au pays. Face aux défis croissants tels que les contrecoups de la pandémie de COVID-19 et la crise climatique, Kia ? Communautés en mouvement créera un changement durable au cours des quatre prochaines années, en soutenant les gens de façon inspirante et innovante. De nombreuses communautés, notamment les immigrants, les communautés autochtones, les communautés racisées, les personnes vivant avec un handicap et la communauté LGBTQ2S+, sont confrontées à des défis uniques pour créer des espaces sûrs et inclusifs. Kia ? Communautés en mouvement soutient les efforts déployés au niveau local pour créer un avenir où chacun s'épanouit.

Kia et FCC travaillent avec les fondations communautaires sur le terrain pour identifier les projets qui seront sélectionnés en 2022.

« Kia Canada est ravi de s'associer à Fondations communautaires du Canada pour ce projet important et passionnant. Nous croyons au bon travail que font les fondations communautaires à l'échelle locale partout au Canada. Alors que Kia Canada va de l'avant avec sa nouvelle marque et son éthique "Du mouvement vient l'inspiration", nous avons vu une occasion de soutenir les organisations qui cherchent à accomplir une mission similaire, qu'il s'agisse de formes figuratives ou littérales de mouvement, et nous avons hâte de voir le travail passionnant que les organisations font pour nous faire avancer. »

Elias El-Achhab, directeur de l'exploitation de Kia Canada

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du programme Kia ? Communautés en mouvement, en collaboration avec Kia Canada. Tout au long de la pandémie, nous avons été témoins de la créativité et de l'ingéniosité du secteur à but non lucratif, qui s'efforce de soutenir les communautés. Ce programme place l'innovation au coeur de son approche et soutient le travail qui se fait sur le terrain pour construire un avenir où chacun a sa place. »

Andrea Dicks, présidente, Fondations communautaires du Canada

Qui est Kia Canada

Fondée en 1999, Kia Canada Inc. est une filiale de Kia Corporation dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. L'entreprise emploie 180 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans d'autres villes du Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services novateurs, dynamiques, réfléchis et primés, par l'intermédiaire d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de la marque - « Du mouvement vient l'inspiration » - reflète l'engagement de Kia à inspirer les consommateurs grâce à ses produits et services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige le réseau des 191 fondations communautaires locales canadiennes. Avec les 191 fondations communautaires canadiennes, nous aidons à susciter des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les gens d'ici. Nous bâtissons un mouvement qui relie les fondations communautaires, les Canadiens et Canadiennes ainsi que les partenaires, en vue de créer un avenir juste et durable.



Pour toute autre demande de presse, veuillez contacter Frédéric Tremblay à l'adresse f tremblay@kia.ca ou David Marcille dmarcille@strategicobjectives.com

