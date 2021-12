Verimatrix se classe au premier rang du rapport Omdia Market Radar : Media and Entertainment Application Shielding





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour son classement en tête dans le rapport Omdia Market Radar: Media and Entertainment Application Shielding.

Les professionnels des médias et du divertissement consacrent des moyens financiers et des ressources considérables à la protection de leurs réseaux, de leurs contenus et à la sécurité de leurs services cloud, tandis que les applications sont trop souvent négligées. Les pirates sont, quant à eux, en quête permanente de failles dans les systèmes de sécurité. Les applications mobiles sont un risque pour l'entreprise, car, si elles sont connectées à un service cloud, elles peuvent servir aux pirates de point d'entrée dans l'entreprise ; ainsi, la propriété intellectuelle, les données des clients, le code source et la réputation des marques sont exposés. C'est pourquoi la sécurisation des applications est devenue essentielle à la protection de l'industrie des médias et du divertissement.

Le rapport d'Omdia, positionne Verimatrix comme innovateur incontesté et lui accorde la meilleure note parmi les six entreprises évaluées, et ce, en tenant compte de critères parmi lesquels, les fonctionnalités de protection des applications sur site et en mode SaaS, le délai de mise sur le marché, les barèmes de tarification, la réactivité face aux nouvelles menaces.

"Verimatrix s'est classé en tête pour ses capacités d'intégration sans code, son large choix de méthodes de déploiement et sa politique de prix qui répondent à des besoins clients très différents", indique le rapport d'Omdia. "Le nouvel outil Verimatrix de surveillance et de défense contre les menaces de piratage constitue également une offre plus complète, qui obtient le plus haut score dans le classement général de ce rapport."

"En obtenant la meilleure place lors de cet examen rigoureux des solutions de protection des applications du marché, Verimatrix se positionne comme le partenaire éprouvé et paré à toute épreuve en qui les entreprises peuvent avoir confiance pour protéger leur activité", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "La grille de classement Omdia incluse dans le rapport illustre parfaitement combien les solutions Verimatrix de protection contre les menaces offrent un large éventail de fonctionnalités et une valeur inégalée par rapport aux solutions alternatives. Notre clientèle internationale fait constamment écho à ces conclusions."

Le rapport complet est disponible ici : https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/omdia-market-radar-media-and--entertainment-application-shielding

Verimatrix propose un service gratuit d'évaluation des applications ainsi qu'un essai gratuit de 30 jours pour certaines solutions. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.verimatrix.com/solutions/application-shielding/

