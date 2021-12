Universal Beauty Group élargit son capital pour financer son développement





La société de cosmétiques naturels, connue pour sa marque Végétalement Provence, annonce une levée de 6 millions d'euros auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Connect Pro, fonds d'investissement basé à Marseille.

De nouveaux actionnaires

L'arrivée de nouveaux investisseurs pour développer Végétalement Provence, est menée par Connect Pro et inclut les fonds de private equity BNP Paribas Développement et Etoile Capital, dont l'appartenance à des groupes bancaires de premier plan, assurera la pérennité de l'accompagnement. Le financement est complété par le fonds Région Sud Investissement.

« Nous avons été séduits par l'engagement et la territorialité de Connect Pro et des co-investisseurs, pour porter le rayonnement des entreprises de notre région tant en France qu'à l'international ».

Vincent Faraco,

Co-Fondateur d'Universal Beauty Group

A l'issue de la transaction, les fondateurs, Vincent Faraco et Jean-Marc Delabre, resteront les actionnaires de référence et continueront à diriger le groupe.

« Nous sommes fiers d'investir en Universal Beauty Group, qui sera la première participation de notre nouveau fonds Sud Rebond lancé en juin dernier. Cet investissement au coeur de l'écosystème économique local s'inscrit pleinement dans notre stratégie de soutien au développement des pépites de notre territoire ».

Franck Paoli,

Président Fondateur de Connect Pro

Partenaires dans la croissance

L'entrée au capital des nouveaux investisseurs va permettre à la société d'accélérer son développement sur un marché de la beauté naturelle en pleine expansion, avec une croissance annuelle de 6-9 % prévue pour la période 2021-2027.

Cette opération fait suite à l'ouverture du capital auprès du fonds d'investissement Audacia en 2017, dont le soutien a permis de doubler le nombre de références et d'ouvrir 3 salons concept en propre sous la marque Végétalement Provence, aux côtés d'une vingtaine de salons concept indépendants sous enseigne, dont la plus récente ouverture est celle à Lyon en octobre.

Végétalement Provence ? une marque de beauté engagée

Dès 2008, Universal Beauty Group a commencé comme distributeur de marques capillaires avant de lancer Végétalement Provence en 2011 pour offrir aux professionnels de la coiffure, des produits techniques plus respectueux de la santé et de l'environnement. En l'espace de quelques années, Végétalement Provence est devenue une marque grand public et de référence pour une clientèle exigeante en quête de bien-être.

Avec 170 000 produits de beauté vendus en 2020, Universal Beauty Group prévoit un chiffre d'affaires de 4 M?, avec une marge d'EBITDA d'environ 20%, en 2021. 70 % des ventes sont réalisées en France métropolitaine, 15 % à la Réunion et 15 % à l'international. Ses produits éco-responsables ont été récompensés par de nombreux prix pour leur innovation, et sont plébiscités par des coloristes et stylistes internationaux en quête de produits naturels. La marque est distribuée dans environ 500 points de vente et sur son e-shop.

Installé à Saint-Rémy-de-Provence depuis 2014, avec le soutien de ses équipes, son académie de formation, centre agréé et son centre logistique, Universal Beauty Group, a tous les atouts pour devenir un acteur majeur de la cosmétique alternative et de la beauté.

« Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires qui apporteront leur vision et leur soutien à la croissance de Végétalement Provence dont le potentiel est sans limite »

Jean-Marc Delabre,

Co-Fondateur d'Universal Beauty Group

Parmi les projets pour Végétalement Provence

La gamme conçue et élaborée à Saint-Rémy-de-Provence poursuivra son élargissement avec des producteurs de premier ordre. Appuyé par les investisseurs tournés vers le développement dans la région, Universal Beauty mettra l'accent sur l'innovation.

La société prévoit également d'ouvrir un concept store à Paris au printemps 2022, un nouveau point d'ancrage pour Végétalement Provence. Un investissement significatif sera consacré au développement digital de la marque et pour soutenir l'e-commerce. Jusqu'ici concentrée plutôt sur son marché domestique, cette nouvelle levée de fonds va permettre à l'entreprise de consolider son expansion à l'international.

« Nous sommes ravis de cette association avec Végétalement Provence et d'accompagner les dirigeants dans cette belle aventure. Avec ses produits, Végétalement Provence répond à une tendance de fond. L'augmentation du nombre de personnes à la recherche de produits naturels ne cesse de croitre et devrait offrir d'importantes opportunités de développement ».

Rémy Garello,

Directeur Général de Connect Pro

Processus de la levée de fonds

La transaction est l'aboutissement d'un processus compétitif lancé en mai 2021 pour rechercher un investisseur et a suscité un très fort intérêt tant en France qu'à l'étranger auprès d'entreprises de la coiffure et de la beauté, ainsi que du private equity et des family offices.

Universal Beauty Group a été conseillé par Richard Morgan Advisory (Richard Morgan) et le cabinet d'avocats Volt Associés (Stéphane Letranchant, Lucas d'Orgeval). Les Investisseurs ont été conseillés par le cabinet d'avocats Nova Partners (Olivier Nett, Julien Immoff), avec l'audit financier réalisé par Deloitte Finance (Thomas Gorguis).

Universal Beauty Group - Végétalement Provence

Depuis son lancement en 2011, Végétalement Provence s'est vite affirmée comme une vraie alternative aux marques proposées aux coiffeurs et professionnels de la beauté. `

Ses gammes efficientes sous l'égide du végétal, au-delà du naturel et du bio, répondent à leurs besoins et exigences, tant sur le plan technique qu'en terme de philosophie et d'écoresponsabilité. Outre l'attractivité et la performance de ses produits, Universal Beauty Group bénéficie d'un réseau de clients professionnels dont le taux de revente des produits Végétalement Provence est sans égale. Alors que le taux habituel de revente du secteur en France avoisine les 5 %, il dépasse les 20 % avec Végétalement Provence.

Aujourd'hui la marque propose 275 références de produits de beauté dont 140 produits grand public couvrant aussi bien le capillaire que l'esthétique.

Autour de ses univers cheveu et peau, ses gammes couvrent tous les besoins. Ses produits allient beauté & santé, mais aussi bien-être, avec comme socle : innovations et engagements.

L'introduction de la ligne spécifique pour les cheveux ethniques, ainsi que de nombreux coiffants, pour satisfaire la créativité du secteur, complètent la collection les Essentiels qui est devenue un incontournable de la marque avec ses shampoings et ses après-shampoings.

Pour sa clientèle professionnelle, Végétalement Provence propose un éventail de plus de 130 références de coloration, avec une offre par oxydation et une offre végétale à base de poudre de plantes.

Basée à Saint-Rémy-de-Provence, Végétalement Provence compte aujourd'hui une vingtaine d'employés.

www.vegetalement.com

Connect Pro

Depuis sa création en 2007, Connect Pro accompagne des PME dans la région Sud dans leur développement et leur transmission avec plus de 70 M? de capitaux levés. Parmi les dernières prises de participation, Mariton conception, fabrication et distribution de moustiquaires et stores intérieurs sur-mesure, EITP société de génie climatique et Pharma Santé Développement, un groupement de pharmacies indépendantes. Avec Sud Rebond, Connect Pro lance son troisième fonds en juin 2021 fort d'une levée de plus de 15 M? auprès d'investisseurs institutionnels et d'entrepreneurs de la région Sud-PACA. Elle sera complétée par une seconde levée sur le premier semestre 2022 pour atteindre les 25 M?.

www.connect-pro.fr

BNP Paribas Développement

L'un des fonds d'investissement du groupe bancaire BNP Paribas, BNP Paribas Développement, gère 1 milliard d'euros, investissant directement ses propres fonds propres pour soutenir le développement des PME performantes. BNP Paribas Développement dont la mission est d'accompagner l'équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme, dispose d'un portefeuille de plus de 400 participations.

www.bnpparibasdeveloppement.com

Etoile Capital

Etoile Capital, filiale du Crédit du Nord est actionnaire de PME françaises, dans des secteurs très diversifiés, avec un portefeuille d'une vingtaine de participations. Elle se positionne en tant qu'actionnaire au capital d'entreprises clientes des différentes banques régionales qui constituent le groupe Crédit du Nord. Elle apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient, son expertise dans la réflexion stratégique et les moyens d'accélérer le développement.

www.corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr

Région Sud Investissement

Région Sud Investissement est la société d'investissement régionale créée en 2010 par la Région Sud pour soutenir l'émergence et le développement des entreprises de croissance.

Région Sud Investissement, dotée de 134 M?, bénéficie du soutien de l'Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillée par Turenne Groupe pour la gestion de ses participations.

www.regionsudinvestissement.com

