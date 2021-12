Robotic Research annonce un tour de financement de série A de 228 millions de dollars visant à développer la technologie autonome des opérations commerciales





Robotic Research, le leader mondial des solutions de mobilité autonome et de robotique, annonce aujourd'hui un tour de financement de 228 millions de dollars, la première levée de capitaux extérieurs de la société. Ce financement stimulera l'innovation et la croissance de RR.AI, la division commerciale de Robotic Research, qui cible ses actions sur la fourniture de solutions complètes de conduite autonome pour les camions à usage commercial, les bus et les véhicules de transport et de soutien logistique. Le tour de financement de série A regroupe les investisseurs SoftBank Vision Fund 2, Enlightenment Capital, Crescent Cove Advisors, Henry Crown and Company et Luminar Technologies, Inc.

« Cet investissement témoigne de notre réussite dans le développement de solutions autonomes pour nos clients du gouvernement américain et fournira les ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante de nos clients commerciaux ainsi qu'à notre expansion commerciale », déclare Alberto Lacaze, PDG de Robotic Research. « Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous avons pu développer une solution éprouvée qui est non seulement robuste, sûre et fiable, mais également polyvalente et qui fonctionne parfaitement dans différents environnements, conditions météorologiques et cas d'utilisation. »

Robotic Research a déployé avec succès des solutions de mobilité autonome et de robotique sur les routes du monde entier ainsi que dans les environnements non structurés les plus hostiles de l'industrie. Le système de conduite autonome de l'entreprise, AutoDrive®, a déjà été intégré dans une variété de véhicules, notamment dans le premier autobus de transport en commun automatisé d'Amérique du Nord conçu pour un usage intensif, dans des camions de classe 8 et dans des tracteurs de terminal. Le système AutoDrive® peut être utilisé sur route, hors route ou sur chantier, ce qui le rend particulièrement bien adapté pour fournir une solution de conduite autonome avec vision à 360 ° qui couvre tout un ensemble de domaines de conception opérationnelle (ODD) complexes.

« Nous sommes convaincus que la technologie des véhicules autonomes a le potentiel de transformer les systèmes de transport de personnes et de biens », déclare Akshay Naheta, vice-président principal de SoftBank Group Corp et ancien associé directeur chez SoftBank Investment Advisers. « Robotic Research, qui opère déjà depuis longtemps dans le domaine commercial, a su développer une solution de conduite autonome différenciée en se focalisant sur des opportunités concrètes et rémunératrices. Nous sommes ravis d'intervenir en qualité de partenaire financier et de fournir les ressources nécessaires pour accélérer la commercialisation des solutions de Robotic Research. »

Il s'agit, à ce jour, du premier investissement stratégique en actions de Luminar, un leader mondial de la technologie matérielle et logicielle lidar dans le secteur de l'automobile. Robotic Research collabore avec Luminar sur des opportunités stratégiques visant à améliorer l'autonomie. L'entreprise a sélectionné Luminar comme fournisseur de capteurs lidar à longue portée.

UBS Investment Bank a agi en qualité de conseiller financier et agent de placement pour Robotic Research. Cravath, Swaine & Moore LLP a agi en qualité de conseiller juridique et Covington & Burling LLP a agi en qualité de conseiller spécial auprès de Robotic Research.

À propos de RR.AI

RR.AI est la division commerciale de Robotic Research, une entreprise technologique mondiale qui fournit des solutions de mobilité autonome et de robotique au secteur de la défense depuis deux décennies. Le kit de conduite entièrement autonome (AutoDrive®) de RR.AI, est un système de conduite autonome éprouvé, adapté aux environnements sur route et hors route et approuvé par les principaux partenaires OEM de l'industrie. Ce système est particulièrement bien adapté pour fournir une solution de conduite autonome de bout-en-bout avec vision à 360 ° destinée au transport commercial qui couvre tout un ensemble de domaines de conception opérationnelle (ODD) complexes. Pour en savoir plus sur RR.AI, veuillez consulter le site www.rr.ai.

