CSL acquiert une part minoritaire dans la société d'ingénierie canadienne EMS-Tech





MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec plaisir que le Groupe CSL (CSL) annonce l'acquisition d'une part minoritaire stratégique dans la société d'ingénierie canadienne EMS-Tech Inc., un leader de la conception et de la production de systèmes de manutention de matériaux en vrac. Cet investissement s'appuiera sur les synergies établies entre CSL et EMS-Tech sur une période de 25 ans et tirera parti des atouts respectifs des deux sociétés en matière de solutions évoluées de manutention du fret.

Depuis plus de trois décennies, EMS-Tech propose au secteur de la manutention de matériaux en vrac des solutions novatrices dont on trouve de nombreux exemples sur les navires autodéchargeurs et de transbordement que CSL possède et qu'elle exploite à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de travailler avec CSL en vue de faire progresser les systèmes intégrés de manutention maritime et terrestre, de déclarer Peter Sorensen, président et propriétaire d'EMS-Tech. Nous croyons que ce rapprochement avec CSL nous permettra de faire rayonner notre expertise et notre savoir-faire de pointe sur de nouveaux marchés et territoires. »

« Depuis les débuts de la collaboration de CSL avec EMS-Tech en 1996, nos capacités complémentaires et convergentes ont permis de livrer à nos clients des solutions de manutention du fret à la fine pointe de la technologie, a pour sa part commenté Louis Martel, président et chef de la direction de CSL.

« Cet investissement atteste notre confiance dans les capacités et le potentiel de croissance d'EMS-Tech et renforce notre détermination à procurer à notre clientèle internationale un large éventail de services sécuritaires, durables et performants. »

EMS-Tech continuera d'être gérée de façon autonome par son équipe actuelle de professionnels et de servir ses clients actuels et futurs en misant sur la même expertise technique et les mêmes standards que l'entreprise démontre depuis 30 ans.

À propos de EMS-Tech Inc.

EMS-Tech Inc. est le leader mondial de la conception et de la production de systèmes d'autodéchargement et de transbordement. Grâce à une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs, de concepteurs, de gestionnaires de projets et de techniciens de service sur le terrain, EMS-Tech fournit des solutions clés en main pour la manutention de matériaux secs en vrac. Les réalisations de classe mondiale d'EMS-Tech comprennent des empileurs-récupérateurs, des chargeurs de navires et des convoyeurs conçus sur mesure et de grande capacité pour livrer le produit de la mine à son destinataire final.

À propos du Groupe CSL Inc.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal et qui compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

