NielsenIQ relève le défi de la mesure omnicanale





Le parcours shopper évolue en permanence, les consommateurs ayant davantage de contrôle sur ce qu'ils font, voient et entendent. En conséquence les outils utilisés pour mesurer et analyser les ventes, les parts de marché et le comportement des consommateurs doivent également changer. Dans un environnement perturbé comme jamais, il est essentiel de savoir quand, où et comment achètent les consommateurs : industriels et distributeurs de la grande consommation (PGC) peuvent alors anticiper les tendances et réagir plus rapidement à leurs besoins et attentes.

Si les achats en ligne sont ceux qui progressent le plus en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, les outils de mesure du e-commerce restent très fragmentés. Les utilisateurs doivent en effet combiner des données provenant de différentes sources pour obtenir une image complète du marché. NielsenIQ vient transformer l'univers des PGC et de la grande distribution grâce à ses solutions innovantes et ses insights, et une vision intégrée, précise, complète et plus granulaire du marché offline et online.

De quoi faciliter l'analyse des tendances sur l'ensemble des circuits.

Notre dernière acquisition, Foxintelligence, va renforcer notre offre au niveau mondial. Foxintelligence est en Europe la plus grande entreprise de mesure du e-commerce et d'analyse des données consommateurs. Elle exploite en Europe le plus grand panel consommateurs conforme au RGPD, avec plus de 600 000 acheteurs en ligne actifs en France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Une offre qui verra sa couverture et son offre élargies à d'autres marchés sous l'impulsion de NielsenIQ.

Huit mois après avoir pris son indépendance, NielsenIQ a procédé à plusieurs acquisitions clés et considérablement augmenté ses investissements pour accélérer la livraison de ses produits et construire des solutions complètes, transformant ainsi ses solutions de mesure et d'analyse pour les PGC et la grande distribution.

"Notre objectif est de transformer la façon dont nous opérons et servons nos clients, en les aidant à accélérer leur croissance. Les investissements que nous avons réalisés jusqu'à présent jettent les bases de la transformation de NielsenIQ. Ils apportent également des nouveaux talents à nos équipes pour répondre à certains des problèmes les plus critiques auxquels nos clients sont confrontés, aujourd'hui et demain", déclare Lorena Elizondo, Chief Strategy Officer, NielsenIQ.

Pour Clément Colin, Head of International E-commerce Measurement, NielsenIQ : "l'ambition de NielsenIQ est d'aborder le e-commerce de manière holistique. Foxintelligence joue un rôle déterminant dans cette stratégie, en étendant l'empreinte de notre solution unique de mesure du commerce. Fox intelligence révèle en effet les angles morts du e-commerce que sont les market places, les e-commerçants spécialistes, les acteurs de la vente directe au consommateur, ou encore les quick commerçants, offrant ainsi une couverture complète du marché".

Foxintelligence recueille et anonymise les reçus électroniques pour créer des données de transaction détaillées, complètes et exclusives. Ces données sont la clé de voûte de la compréhension du marché à l'heure de la consommation digitale, et NielsenIQ va encore les faire évoluer.

"Nous sommes extrêmement fiers et ravis de rejoindre la famille NielsenIQ. Nous travaillons depuis plus d'un an sur des thèmes communs pour apporter toujours plus de valeur à nos clients et nous allons désormais leur fournir une vision plus complète et intégrée du marché online et offline", complète Edouard Nattée, PDG et fondateur de Foxintelligence.

L'acquisition de Foxintelligence est une nouvelle étape importante franchie par NielsenIQ pour fournir des données révolutionnaires et complètes sur le e-commerce. En septembre 2021, NielsenIQ avait déjà acquis Rakuten Intelligence et Data Impact afin d'enrichir son portefeuille de solutions e-commerce et de l'étendre à l'échelle mondiale.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est le leader mondial en termes d'analyse du comportement des consommateurs, proposant la vision la plus complète et la plus impartiale. Grâce à une plateforme de données consommateurs sans équivalent et alimentée par de riches capacités d'analyse, NielsenIQ permet aux principaux distributeurs et acteurs de la grande consommation du monde entier de prendre des décisions audacieuses et en toute confiance.

En utilisant des sets complets de données et en mesurant toutes les transactions de la même manière, NielsenIQ fournit à ses clients une vision prospective du comportement des consommateurs afin d'optimiser leurs performances, quels que soient les circuits de distribution. Notre philosophie d'ouverture en termes d'intégration de données permet la constitution des ensembles de données consommateurs les plus influents de la planète. NielsenIQ révèle toute la vérité des chiffres.

NielsenIQ, société du portefeuille d'Advent International, est présente dans près de 100 pays, couvrant plus de 90% de la population mondiale. Pour plus d'informations, merci de visiter www.nielseniq.com.

À propos de Foxintelligence

La mission de Foxintelligence est de donner aux décideurs les moyens d'utiliser des données pour améliorer le fonctionnement des sociétés et entreprises.

L'entreprise fournit les meilleurs insights sur les dernières tendances du e-commerce en Europe, en exploitant les données de centaines de commerçants et de milliers de reçus électroniques provenant des marques. Pour ce faire, Foxintelligence collecte des informations commerciales sur le e-commerce à partir d'e-mails (par exemple, les e-recettes) : grâce à sa technologie propriétaire, Foxintelligence peut structurer cette vaste quantité de données pour générer des insights inédits sur le marché et les rendre disponibles sur sa plateforme SaaS : Foxapp.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2021 à 07:10 et diffusé par :