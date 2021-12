Le ministre Champagne souligne l'importance de la collaboration dans le secteur nord-américain de l'automobile





Le ministre conclut ses rencontres avec des intervenants de Detroit en lien avec les mesures préjudiciables proposées concernant les véhicules électriques

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Tandis que nous continuons à composer avec les répercussions sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19, nous travaillons également à une reprise économique durable et plus verte qui créera de nouveaux emplois et de nouvelles occasions pour les travailleurs.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, était de passage à Detroit, au Michigan, aujourd'hui pour rencontrer des intervenants clés du secteur de l'automobile, dont des représentants de General Motors et de Stellantis. Le secteur de l'automobile est un maillon important de l'économie canadienne, offrant plus d'un demi-million de bons emplois au Canada. Les véhicules zéro émission (VZE) et les batteries qui les alimentent seront des éléments essentiels de la croissance et de la prospérité futures de cette industrie, et leur adoption nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques ambitieux.

Lors de ses rencontres, le ministre a souligné la nature hautement intégrée du secteur nord-américain de l'automobile et mis de l'avant les avantages mutuels que cette intégration procurait aux travailleurs de part et d'autre de la frontière. Il a aussi fait part de préoccupations au sujet des mesures proposées par les États-Unis pour encourager l'achat de véhicules électriques produits à l'intérieur de leurs frontières, mesures qui vont à l'encontre des divers accords commerciaux conclus, y compris de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, récemment renégocié.

Le ministre a également discuté des possibilités d'investissement au Canada, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement en batteries et en VZE, alors que nous travaillons à devenir une destination de premier plan pour la conception, le développement et la fabrication des technologies durables de l'avenir.

Citations

« Les rencontres que nous avons eues aujourd'hui nous ont donné l'occasion de consolider le rôle du Canada comme chef de file de la production de véhicules zéro émission. Nous devons continuer à resserrer nos liens déjà étroits avec les États-Unis pour veiller à ce que l'industrie automobile nord-américaine, qui est l'une des plus intégrées et des plus productives au monde, demeure concurrentielle et continue de créer de bons emplois pour les générations à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Chaque jour de l'année, 300 millions de dollars en commerce automobile traversent nos frontières.

Le secteur de l'automobile représente une tranche de 16 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada et s'inscrit au nombre des industries exportatrices les plus importantes au pays.

et s'inscrit au nombre des industries exportatrices les plus importantes au pays. En février 2021, le Canada et les États-Unis se sont engagés à accélérer la mise en oeuvre de mesures stratégiques coordonnées pour soutenir le secteur des transports dans sa lutte contre les changements climatiques.

et les États-Unis se sont engagés à accélérer la mise en oeuvre de mesures stratégiques coordonnées pour soutenir le secteur des transports dans sa lutte contre les changements climatiques. L'établissement d'un secteur de l'automobile fort et unifié en Amérique du Nord pendant la transition aux véhicules à émission zéro aidera les deux pays dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de changements climatiques, et permettra à l'économie canadienne de profiter de ce virage mondial.

Les pièces d'automobile qui sont fabriquées au Canada et aux États-Unis traversent en moyenne jusqu'à six fois la frontière canado-américaine avant d'être intégrées à un véhicule qui pourra alors quitter définitivement la chaîne de montage.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 19:57 et diffusé par :