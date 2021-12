WestJet Cargo et SmartKargo s'associent dans le cadre d'une transformation numérique novatrice pour mieux servir les clients





CALGARY, AB, le 7 déc. 2021 /CNW/ - WestJet Cargo et SmartKargo ont annoncé aujourd'hui un partenariat qui fournira des solutions numériques complètes pour améliorer et transformer les activités de fret aérien de la compagnie aérienne. En 2022, SmartKargo, une solution complète de gestion de l'information sur le fret, mettra en oeuvre un logiciel novateur qui offrira une expérience utilisateur simplifiée aux clients de WestJet Cargo.

« Alors que les volumes de fret atteignent des records, nous faisons des investissements stratégiques liés à nos technologies, nos aéronefs et nos employés, a déclaré Charles Duncan, vice-président directeur, Fret, WestJet. Notre partenariat avec SmartKargo est une étape essentielle dans la transformation numérique de notre entreprise. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec SmartKargo pour numériser notre entreprise et offrir une expérience utilisateur améliorée à nos précieux clients. »

De concert avec SmartKargo, les clients de WestJet Cargo profiteront d'une expérience améliorée grâce à la documentation d'expédition sans papier, à la facilité de réservation et à la capacité de faire le suivi de leurs envois en temps réel. De plus, ils auront accès à des mises à jour et à des renseignements importants par le biais d'une plateforme numérique adaptée aux appareils mobiles et aux navigateurs.

« Au nom de l'équipe de SmartKargo, nous sommes très heureux d'ajouter WestJet à notre liste d'importants clients de compagnies aériennes, qui nous ont accordé leur confiance pour transformer leurs activités de fret, a déclaré Milind Tavshikar, chef de la direction, SmartKargo, QuantumID Technologies. Nous sommes impatients de soutenir leur croissance et de leur offrir de nouvelles possibilités sur le marché au fur et à mesure qu'elles se présenteront. »

Au cours des prochains mois, les deux entreprises travailleront rapidement pour intégrer et mettre en oeuvre les solutions numériques de SmartKargo avec les systèmes existants de WestJet Cargo et les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement.

Au fur et à mesure que WestJet Cargo continuera de croître, son équipe, son réseau et ses plans de vol en feront autant. Pour en savoir plus sur la façon dont WestJet Cargo peut répondre aux besoins d'expédition, ou pour découvrir d'incroyables possibilités d'emploi, visitez WestJet Cargo.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de récompenses :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

À propos de SmartKargo

SmartKargo offre une technologie numérique avancée pour faciliter la transformation numérique efficace des activités de fret des compagnies aériennes. Grâce à une expertise approfondie dans les domaines du fret aérien, de la technologie et du commerce électronique, SmartKargo permet aux compagnies aériennes d'ouvrir de nouvelles sources de revenus grâce à la transformation numérique de leurs unités opérationnelles de fret aérien, comme l'a récemment présenté Forbes.

Le siège social de l'entreprise est situé à Cambridge, au Massachusetts (dans ce que le New York Times a appelé « le mille carré le plus innovateur de la planète »). SmartKargo possède également des bureaux clés en Inde, aux Philippines, au Brésil et au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site smartkargo.com.

