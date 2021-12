Nouvelle image pour la revue Rando Québec





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec plus de 33 ans d'existence, la revue Rando Québec, éditée par la fédération Rando Québec, dévoile cet hiver une nouvelle identité visuelle, en plus de présenter une édition unique de 120 pages! L'objectif est d'offrir un grand bol d'air frais aux lecteurs, avec une plus grande place accordée à l'image, sans altérer le contenu.

De Marche et randonnée à Rando Québec

Autrefois nommé « Marche et randonnée », ce magazine est le seul qui soit entièrement dédié à la randonnée pédestre, la marche et la raquette, activité de plein air pratiquée par une grande majorité de la population québécoise. Il a donc su se tailler une place de choix dans le monde des médias au Québec.

Dominique Caron, rédactrice en chef depuis 2017, affirme que « l'équipe a toujours eu de grandes ambitions pour la revue. On savait toutefois qu'il fallait y aller ?lentement mais sûrement ?! On ne se le cachera pas, le monde de l'édition, surtout quand on parle de magazine imprimé, a pris un coup dur avec la crise des médias. Cela nous a encouragé à repenser notre image afin de se démarquer encore plus sur les tablettes. On voulait aussi offrir une expérience de lecture encore plus agréable pour notre lectorat, si fidèle! »

Une place de choix pour des sujets d'actualité

Au fil des ans, la revue a connu plusieurs évolutions avant d'arriver à cette édition modernisée, qui donne beaucoup de place à l'image, mais aussi au contenu à travers un dossier spécial sur le plein air.

Comme l'explique le directeur général de Rando Québec, Jean-Luc Caillaud, « les dossiers sur les aménageurs de sentiers et sur le plein air apportent une profondeur de réflexion sur la pratique de la rando mais vont aussi plus loin par la présentation des bienfaits sur la santé physique et mentale. Mentionnons les vecteurs de socialisation et d'intégration que la randonnée peut ouvrir ou offrir, la mise en valeur des acteurs et des artisans de l'ombre qui oeuvrent sans relâche pour offrir de magnifiques lieux de pratique, etc. »

À la suite de cette édition spéciale, la revue passera à 80 pages de façon régulière, afin de permettre de conserver cette aération du visuel, mais aussi d'assurer une présence soutenue de contenu de fond.

À propos de Rando Québec

La revue Rando Québec est éditée par la fédération Rando Québec, fondée en 1978. La revue est l'un des outils employés par la fédération pour répondre à sa mission, qui est de faire la promotion de la randonnée pédestre et de la raquette à travers le Québec en fournissant des outils à toutes les personnes actives dans le développement de la marche à travers la province.

SOURCE Rando Québec

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 14:43 et diffusé par :