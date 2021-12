Le CN figure sur la prestigieuse « Liste A » pour ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques





MONTRÉAL, 07 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par le CDP, organisme mondial à but non lucratif, qui le place sur sa prestigieuse « Liste A » pour ses efforts dans la lutte contre les changements climatiques.

Cette reconnaissance salue les efforts déployés par le CN pour réduire les émissions, atténuer les risques liés aux changements climatiques et créer une économie à faibles émissions de carbone, selon les données soumises par l'entreprise dans le cadre du questionnaire 2021 du CDP sur les changements climatiques.

Le CN est l'une des 200 entreprises très performantes figurant sur la Liste A parmi les quelque 12 000 entreprises évaluées. Le CN se fait chef de file mondial en matière d'ambition, d'action et de transparence environnementales, en mettant en oeuvre concrètement d'importantes mesures de lutte contre les changements climatiques.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu une place sur la « Liste A » du CDP pour la sixième fois et d'avoir été reconnus pour la douzième fois. Nous sommes déterminés à propulser une croissance durable pour nos clients, notre personnel et les collectivités que nous desservons. Nous visons à exercer nos activités moyennant un impact minimal sur l'environnement, tout en offrant des services de transport plus propres et plus durables à nos clients. Depuis 1993, nous avons réduit de 43 % l'intensité de nos émissions de locomotive, soit 48 millions de tonnes d'émissions de GES en moins. La réponse du CN au questionnaire 2021 du CDP traduit les grandes lignes de notre engagement à soutenir la transition vers un avenir sobre en carbone, en plus d'apporter un complément à nos discussions en cours avec les investisseurs et à la lutte que nous livrons aux changements climatiques en collaboration avec nos clients. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

Conscients de l'urgence de la lutte contre les changements climatiques, le CN est résolu à améliorer son intensité carbone pour contribuer à stabiliser les températures mondiales.

En avril 2021, l'initiative Science Based Targets (SBTi) a approuvé nos nouvelles cibles fondées sur la climatologie pour 2030, qui reflètent un scénario bien inférieur à 2 °C.

Le CN a récemment signé l'« Ambition commerciale pour 1,5 °C » et s'est joint à la campagne « Objectif zéro », s'engageant à fixer une cible qui respecte un scénario de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Pour l'année 2030 et les suivantes, la décarbonisation du transport par rail continuera d'exiger de nouvelles technologies écoénergétiques, une utilisation accrue de carburants plus propres, et la conception de solutions novatrices de réduction des émissions dans les chaînes d'approvisionnement. Le CN reconnaît aussi l'importance de collaborer avec les gouvernements, les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, les universités, les entreprises de technologies propres, les producteurs de carburant et les fabricants de locomotives et de moteurs, et de travailler avec les clients sur l'évolution des marchés et l'adaptation des infrastructures afin de réaliser une transition efficace vers un avenir plus sobre en carbone. Récemment, nous avons annoncé d'importants partenariats relatifs à l'essai de carburants renouvelables et à l'achat d'une locomotive électrique à batterie pour un projet pilote conjoint.

« Félicitations à toutes les entreprises qui figurent sur la « Liste A » cette année. Prendre les devants en matière de transparence et d'action environnementales est l'une des mesures les plus importantes que les entreprises peuvent prendre, encore plus en cette année de la COP26 et du Sixième rapport d'évaluation du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC). Nous ne pouvons plus ignorer la portée des risques que les changements climatiques, la déforestation et l'insécurité hydrique présentent pour les entreprises, et nous savons que les possibilités d'action pèsent beaucoup plus lourd que les risques d'inaction. Le leadership du secteur privé est essentiel pour réaliser les ambitions mondiales d'un monde favorable à la nature, carboneutre et équitable. Notre « Liste A » salue ces entreprises qui se préparent à exceller dans l'économie de demain en agissant aujourd'hui. »

- Paul Simpson, chef de la direction du CDP

Le processus de divulgation et d'évaluation environnementale annuel du CDP est largement reconnu comme une norme d'excellence pour la transparence environnementale des entreprises. En 2021, plus de 590 investisseurs représentant des actifs de plus de 110 billions de dollars US et plus de 200 acheteurs importants dont les dépenses en approvisionnement atteignent 5,5 billions de dollars US ont demandé à des entreprises de divulguer leurs données sur l'environnement (impacts, risques et possibilités) par l'intermédiaire de la plateforme du CDP. Au total, 13 000 entreprises ont répondu, ce qui représente un nombre record.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, en attribuant une note de A à D, en fonction du caractère exhaustif de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux ainsi que de la démonstration des pratiques exemplaires associées au leadership environnemental, comme l'établissement d'objectifs ambitieux et significatifs. Les entreprises qui ne divulguent pas ou ne fournissent pas suffisamment de renseignements reçoivent la note F.

La liste complète des entreprises figurant sur la « Liste A » du CDP cette année et les résultats des autres entreprises sont accessibles à l'adresse suivante : https://www.cdp.net/en/scores.

Pour en savoir davantage sur la réponse du CN au CDP : www.cn.ca/environnement.

À propos du CDP

Le CDP est un organisme sans but lucratif qui gère la plus importante plateforme mondiale de divulgation de données environnementales pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Fondé en 2000 et travaillant avec plus de 590 investisseurs possédant plus de 110 billions de dollars d'actifs, le CDP s'est imposé comme un pionnier en utilisant les marchés financiers et les marchés publics pour motiver les entreprises à divulguer leurs effets sur l'environnement, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources hydriques et à protéger les forêts. Plus de 14 000 organisations dans le monde ont divulgué des données par l'entremise du CDP en 2021, dont plus de 13 000 entreprises représentant plus de 64 % de la capitalisation boursière mondiale, et plus de 1 100 villes, États et régions. Le CDP, en total alignement avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), détient la plus grande base de données environnementales au monde, et ses résultats sont largement utilisées pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement vers une économie carboneutre, durable et résiliente. Le CDP est un membre fondateur de l'initiative Science Based Targets (SBTi), de la coalition We Mean Business, du programme The Investor Agenda, et de l'initiative Net Zero Asset Managers. Veuillez consulter le site www.cdp.net ou suivre le groupe @CDP pour obtenir plus de renseignements.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l'environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les attentes, les estimations, les prévisions et les hypothèses relatives aux aspects suivants : l'efficience énergétique du CN; la capacité de la Compagnie à mettre en oeuvre certaines initiatives, notamment les objectifs en matière d'émissions, les analyses de scénarios, les stratégies d'atténuation des risques, les changements apportés à la gestion des risques de l'entreprise, les investissements futurs dans les outils et les technologies de réduction des émissions de carbone et la disponibilité de ces outils et technologies, y compris dans le cadre de la modernisation du parc automobile du CN; les répercussions des dépenses en immobilisations actuelles et prévues; la croissance économique nord-américaine et mondiale; les lois, règles, règlements et politiques gouvernementaux applicables; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre dans les délais prévus ainsi que les capacités requises, de même que la disponibilité et le coût des services et des infrastructures; et les investissements en capital et les développements technologiques de tiers. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

